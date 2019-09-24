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Спорт / Соревнования

Приставку подарю дедушке

Победители «Кросса нации» получили в качестве призов телевизионные приставки для перехода на «цифру» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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Светлана Синцова
24 сентября 2019 года, 10:23
Фото: Андрей Степанов
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В рамках «Кросса нации» в Пскове прошел «Цифровой забег» — мероприятие, посвященное переходу с аналогового на цифровое телевещание. В связи с этим площадку соревнований, помимо спортивной атрибутики, украшали флаги 20 телеканалов и большой баннер «Переходим на цифру».

На фоне и того и другого с удовольствием фотографировались участники кросса и те, кто пришел за них «болеть». Группа юных спортсменов, которых учитель снимала на камеру мобильного телефона, оказалась «сборной» из Порховского района.

Приставку подарю дедушке
«Сборная» из Порховского района со своим учителем.
Фото Андрея Степанова.
— Да, мы знаем, что по всей области сейчас идет переключение на цифру. В нашем районе тоже идет такой процесс, у многих приставки куплены, — говорит учитель физкультуры Лилия Кононенко.

— Телевизор смотрим. Особенно нравится канал «Карусель», — подключаются к разговору ребята. Правда, не всем нравится смотреть только мультики. Некоторым интересны и новости «о том, что в мире происходит».

Довольна переходом на «цифру» и псковичка Оксана Александрова.

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Мы живем в частном доме, в районе Завокзалье. Раньше у нас было аналоговое телевиденье — так где-то изображение рябило, в плохую погоду вообще исчезало. Сейчас все четко, хорошо, нареканий нет. И много каналов — порядка двухсот: детские, познавательные, музыкальные. Очень люблю передачи про водный мир.


Приставку подарю дедушкеОксана Александрова, псковичка

А я люблю «Кинозал», «Карусель», «Дисней», СТС.


Приставку подарю дедушкеДарья Александрова, дочь Оксаны

Отключение аналогового сигнала будет произведено в Псковской области 14 октября. Регион полностью перейдет на «цифру». Поэтому в рамках «Цифрового забега» на площадке мероприятия работали волонтеры, у которых можно было получить консультацию по вопросам перехода на цифровое вещание, настройки оборудования, возможности получения помощи при подключении цифровых приставок.

Кстати, оборудование для приема цифрового сигнала стало главным призом соревнований. Победители «Кросса нации», помимо грамот и кубков, получили в подарок от Союза машиностроителей России цифровые приставки.

Я телевизор смотрю вечером и по выходным. Приставку дома подключим, дедушка нам в этом поможет.


Приставку подарю дедушкеЖеня Михайлова,
победитель «Кросса нации» на дистанции 1 км, ученица 3-го класса Стремуткинской школы Псковского района
— А мы поставим отдельный телевизор для малышей в их комнате и подключим приставку к обычной антенне. Дети будут смотреть мультики, — поделились планами по использованию приза родители другого маленького победителя соревнований Вадима Высоцкого. Сам мальчик рассказал, что любит смотреть программы о животных и спортивные передачи.

Приставку подарю дедушке
Победитель соревнований Вадим Высоцкий со своей наградой.
Фото Андрея Степанова.
— Сын занимается кикбоксингом и бегом, принимает участие во всех проводимых соревнованиях. ГТО сдавал — получил золотой значок, — рассказали Марина и Андрей Высоцкие.

А вот старшеклассники-победители «Кросса нации» признались, что телевизор смотрят нечасто. У занявшей первое место на дистанции 4 км Александры Голубковой из Великолукского района все свободное время уходит на тренировки. Победитель среди юношей на этой же дистанции Андрей Костенко из Невеля сообщил, что большую часть свободного времени проводит в интернете, но иногда смотрит Первый канал и Псковское ТВ.

Приставку подарю дедушке
Победительница на дистанции 4 километров Александра Голубкова.
Фото Андрея Степанова.

Честно, даже не знаю, пригодится ли мне приз. У дедушки нет цифрового телевидения. Думаю, что ему ее подарю.


Приставку подарю дедушкеАндрей Костенко, победитель среди юношей
КСТАТИ

Псковичи, которые фотографировались в интерактивной зоне «Переходим на цифру», могут выиграть телевизор. Для этого необходимо разместить в социальных сетях фотографию, сделанную на фоне баннера, с хэштегом #переходимнацифруврегионе60. А розыгрыш приза состоится 14 октября, в день перехода с аналогового телевещания на цифровое.

ПОДРОБНОСТИ

Псковская область вошла в число регионов, которым срок перехода с аналогового на цифровое ТВ был продлен до 14 октября, и подготовка к отключению аналоговой трансляции идет в плановом режиме. Запущена региональная горячая линия (телефон 8-800-100-60-11) для информирования населения и приема заявок на помощь волонтеров. Колл-центр будет работать в усиленном режиме вплоть до декабря текущего года.

С «Почтой России» достигнута договоренность о наличии запаса цифровых приставок в каждом почтовом отделении. Суммарный запас такого оборудования составляет более 5 тыс. штук. Кроме того, по поручению губернатора Михаила Ведерникова в области организована выплата компенсации за приобретение приставок малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. На эти цели из регионального бюджета выделено 5 млн рублей. В настоящее время жителям Псковской области уже выплачено более 460 таких компенсаций.

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