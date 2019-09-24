Приставку подарю дедушке

В рамках «Кросса нации» в Пскове прошел «Цифровой забег» — мероприятие, посвященное переходу с аналогового на цифровое телевещание. В связи с этим площадку соревнований, помимо спортивной атрибутики, украшали флаги 20 телеканалов и большой баннер «Переходим на цифру».

На фоне и того и другого с удовольствием фотографировались участники кросса и те, кто пришел за них «болеть». Группа юных спортсменов, которых учитель снимала на камеру мобильного телефона, оказалась «сборной» из Порховского района.