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Спорт / Соревнования

Сила и любовь

Чемпионат мира по пауэр-вокрауту прошел в Пскове

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Арслан Байрамов
26 августа 2019 года, 17:00
Фото: Дарья Хваткова
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Когда в прошлом году на свежую площадку для уличной гимнастики у гребной базы «Ника» высадились спортсмены под флагами разных стран, чтобы разыграть этап Кубка мира по воркауту, немногие предполагали, что честь проводить серьезные международные соревнования по самому доступному из всех видов спорта вновь выпадет Пскову следующим летом. И вот - 24 августа, в Пскове прошел силовой чемпионат мира по воркауту, собравший полсотни атлетов из полутора десятков стран. Чем он запомнится, рассказывает «Псковская правда».

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Во-первых, каждый международный форум по воркауту в Пскове - своеобразная черта под инфраструктурными проектами в сфере уличной гимнастики. Перед Кубком мира 2018 года в Пскове появилась мощная площадка на набережной, а также была достигнута договоренность, что и при реконструкции «Машиностроителя» будет установлена соответствующая турниковая группа.

За ушедший год еще 100 типовых площадок администрация Псковской области закупила для муниципальных образований. Уже принимает посетителей, но еще не открыта официально сопоставимая с псковской мега-площадка в Великих Луках на городском пляже. На сей раз подводя черту, губернатор заявил о том, что международные воркаут-соревнования пропишутся здесь на постоянной основе, а сама площадка будет расширена за счет зон для игровых видов.

Во-вторых, воркаут-события привлекает тысячи псковичей в качестве зрителей. Если в прошлом году интерес можно было отчасти списать на то, что Кубок совпал с днем города, то на этот раз в обычную субботу, без излишней рекламы, Чемпионат мира своими глазами смотрели, обхватив плотным кольцом площадку, тысячи горожан и гостей города. Для самых внимательных даже установили трибуну.

Дисциплины силового воркаута достаточно зрелищные. Уверенный в себе комментатор ведет живой репортаж на двух языках, звучит модная музыка, выступают творческие коллективы, вращаются вокруг металлических перекладин килограммы мышечной массы. Да, это зрелищно.

Изюминку событию добавило публичное предложение руки и сердца вице-президента Федерации воркаута России Михаила Китаева спортсменке Наталье Малеевой во время церемонии награждения. Та получила «серебро» и ответила «Да!»

Воркаут - спорт массовый и вполне себе когда-нибудь олимпийский. Уже почти сотня национальных федераций воркаута вступили в мировую федерацию, которую возглавляет Марис Слезинс, который открывал вместе с руководителем российской федерации Максимом Поповым и губернатором Михаилом Ведерниковым соревнования.

К примеру, в Пскове мы увидели спортсменов из Чили, Бразилии, Филиппин, Хорватии, Норвегии... Филипинский мастер воркаута Эдмар Белбс не взял награды в этот раз, будучи многократным чемпионом своей страны. Но очень рад поездке и возможности соперничать с сильными спортсменами:

- Город просто сказка, не такой как Манила, где я вырос. И спортсмены очень высокого уровня, со многими я уже знаком.

Познакомился Белбс и со спортсменами псковской школы, один из самых ярких среди них - Владимир Пермяков - передвигается на костылях, но три раза в неделю наравне со всеми ребятами сообщества Street Workout Pskov работает вечерами на турниках. Пермяков выступил с показательной программой и в целом стал любимчиком всех участников. В российской копилке – четыре «золота», два «серебра» и «бронза». В следующем году едем болеть за наших на чемпионат в Латвию, а Пскову обещан собственный ежегодный фестиваль.

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