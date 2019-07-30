Футбольный урожай

Псков продолжает принимать статусные соревнования окружного и российского уровней, даже в ситуации с нехваткой спортивных объектов для внутреннего потребления. Так, в июле 250 мальчишек со всей страны приехали в Псков, чтобы узнать в финальном турнире соревнования «Колосок», кто же лучшая сельская футбольная команда России. «Псковская правда» внимательно следила за матчами и пришла к выводу, что такие форумы закладывают на целые поколения вперед интерес к Псковской области в различных уголках нашей родины.

ТАЛАНТЫ ДОСТАНУТСЯ ФУТБОЛУ

— У сельских ребят не такие же стартовые позиции, как у городских для начала, но благодаря подобным соревнованиям настоящие таланты все равно достанутся большому футболу, — уверен руководитель клуба.

Оно и не удивительно: проживание, питание, логистика от стадиона и в гостиницы, все было предусмотрено. Кроме того, детей познакомили с Псковом, его историей, организовали экскурсии и культурную программу. Разумеется, футболисты «Колоска» 24 июля посетили и матч городской команды мастеров — ФК «Псков-747». Псковичи перед сельчанами проявили себя с лучшей стороны и в эффектном стиле обыграли хваленый московский «Велес» в игре календарного первенства во втором дивизионе: 2:0, оба мяча на счету Андрея Почипова.

ДЕВЧОНКИ НА ТРИБУНЕ

Первое место на соревнованиях заняла команда Саратовской области, второе — у команды Республики Дагестан, третье — у спортсменов из Республики Чувашии. Призеры получили комплекты формы от Российского футбольного союза, медали и кубки.

Илья Максимов из Чувашии (команда «Август») рад победе. Он был признан лучшим на турнире вратарем, пропуская не более двух мячей за игру.

— Здесь было по-настоящему здорово, мы смогли познакомиться с ребятами из других команд, которые были далеко не подарочками на футбольном поле. Победа — не повод останавливаться на достигнутом, вернемся и продолжим тренироваться дальше, — рассказал голкипер.

Остальным футболистам из 16 команд от Дагестана до Забайкалья, в том числе и команде из Псковской области — пустошкинскому «Олимпу», были вручены памятные награды за участие в финальных играх. Пустошане, к слову, заняли 16-е место, являясь номинальными хозяевами. Лучший в составе Пустошки, защитник Илья Панфиленок, объяснил причины неудач:

— Да, соперники были сильными, но у нас совсем не шла игра. Все, что получалось обычно, в этот раз совершенно не выходило, но рады, что выехали в Псков, для нас это все-таки тоже большой город, рады познакомиться с ребятами.

Команда Пустошки старается участвовать во всех турнирах, которые проводятся в районе и области: от школьных чемпионатов до областной Лиги дворового футбола. Кстати, Пустошка была единственной, за кого болели на трибунах девчонки. Может быть, это немного смущало парней. Они хоть и старшая возрастная группа, но все-таки всем еще едва исполнилось 15 лет.

— Турнир прошел хорошо, — подвел итоги соревнований Олег Смирнов. — В соревнованиях всегда есть победители, но побежденных здесь нет. Перед этими играми все спортсмены прошли отборочные туры, и само участие в финале — уже победа. Некоторые ребята до этого момента не видели даже районного центра, для них поездка в Псков стала настоящим путешествием.