День спорта

Спортивные состязания и показательные спортивные выступления чаще всего не являются главными событиями программы общегородских праздников. И все-таки неуклонно растет число тех, кому даже в Дни города хочется не смотреть и слушать, а играть и выигрывать, болеть за своих. Благодаря чему растет и количество соревнований, проводимых спортивными федерациями и приуроченных к Дням города. «Псковская правда» разобрала спортивно-физкультурную часть программы.

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА

Организатор: ДОСААФ С утра и до вечера 20 июля для всех псковичей будут открыты двери базы ДОСААФ на Яна Райниса, где пройдет масштабный спортивно-технический фестиваль по военно-прикладным и техническим видам спорта. В программе показ техники, вооружения, демонстрационные полеты самолетов и десантирование парашютистов (не такое масштабное, как на площади Ленина, но все-таки), показательные выступления спортсменов мотоциклетного клуба, демонстрационный показ авиа— и судомоделей, ну и традиционные военно-прикладные забавы — вроде разборки-сборки автомата Калашникова, стрельбы и лазертага.

ДЕСАНТИРОВАНИЕ НА ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

Организатор: ВДВ Вечером 20 июля (после 20:00) кто-то будет ждать в центре Пскова выступление певицы Натали, а кто-то будет смотреть в небо. Ведь псковская крылатая пехота совершит показательное десантирование на площадь Ленина в районе университета. 15 спортсменов псковского парашютного клуба, сборной ВС РФ и сборной России, под руководством старшего тренера ЦСКА по парашютному спорту развернут в небе российский флаг, а также покажут избранные приемы купольной акробатики.

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ПЯТИЛЕТИЕ ВЕЙК-ПАРКА

Организатор: Вейк-парк В двух шагах от фестиваля ДОСААФ в то же время будет проходить в рамках городского праздника Фестиваль экстремальных видов спорта в псковском Вейк-парке. Не только ждите подарков, но и готовьте подарки сами, ведь Вейк-парку исполняется пять лет. В программе соревнования на вейк-бордах, BMX, скейт, ролики, самокат, турнир по жиму штанги лежа, по баскетболу, по прыжкам на батуте, по пляжному волейболу. Будет музыка и много приятного для современной молодежи.

ВМЕСТЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ!

Организатор: «Единая Россия» Традиционный спортивный фестиваль для всей семьи, проходивший обычно на «Машиностроителе», в этом году временно сменит локацию. Но в остальном все будет как обычно: простые физкультурные соревнования для любого возраста — от легкой атлетики до игровых видов спорта. Начало 20 июля в 11:00 у школы №14 на Пароменской. Обычно фестиваль венчал футбольный матч администрации города против партийцев, но в отсутствии поля от традиции отказались.

КУБОК ОСВОБОЖДЕНИЯ

Организатор: Лига дворового футбола Пскова Для тех, кто жить не может без футбола, пройдет соревнование высокого уровня. Место проведения — та же 14-я школа на Пароменской. Правда, турнир вынесен за пределы фактического празднования, но приурочен к 75-летию освобождения Пскова. Играть будут с 26 июля до выходных. Формат: групповой турнир и плей-офф. Сбор представителей команд состоится 25 июля в 20:30 на спортивной площадке школы.

БОКС: ПСКОВ — БЕЛАРУСЬ

Организатор: Федерация бокса Псковской области Официально мероприятие не вошло в программу празднования 1116-летия города, но пройти мимо него было бы просто кощунством. После удачных выездов на матчевые встречи в Великие Луки (против Чечни), в Москву и Новгород, псковичи принимают дома боксеров Беларуси. Соревнования начнутся 21 июля в 12:30 в областном Центре единоборств в Крестах. В программе не только бои, но и мастер-классы от чемпионов. Приурочено оно к Международному дню бокса.

«ПСКОВСКАЯ ЛАДЬЯ» С ВЕСЛОМ