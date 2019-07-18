Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Спорт / Соревнования

День спорта

За кого идти болеть во время главного городского праздника

Текст:
Арслан Байрамов
18 июля 2019 года, 09:59
Фото: Дарья Хваткова
0

Спортивные состязания и показательные спортивные выступления чаще всего не являются главными событиями программы общегородских праздников. И все-таки неуклонно растет число тех, кому даже в Дни города хочется не смотреть и слушать, а играть и выигрывать, болеть за своих. Благодаря чему растет и количество соревнований, проводимых спортивными федерациями и приуроченных к Дням города. «Псковская правда» разобрала спортивно-физкультурную часть программы.

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА

Организатор: ДОСААФ

С утра и до вечера 20 июля для всех псковичей будут открыты двери базы ДОСААФ на Яна Райниса, где пройдет масштабный спортивно-технический фестиваль по военно-прикладным и техническим видам спорта. В программе показ техники, вооружения, демонстрационные полеты самолетов и десантирование парашютистов (не такое масштабное, как на площади Ленина, но все-таки), показательные выступления спортсменов мотоциклетного клуба, демонстрационный показ авиа— и судомоделей, ну и традиционные военно-прикладные забавы — вроде разборки-сборки автомата Калашникова, стрельбы и лазертага.

ДЕСАНТИРОВАНИЕ НА ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

Организатор: ВДВ

Вечером 20 июля (после 20:00) кто-то будет ждать в центре Пскова выступление певицы Натали, а кто-то будет смотреть в небо. Ведь псковская крылатая пехота совершит показательное десантирование на площадь Ленина в районе университета. 15 спортсменов псковского парашютного клуба, сборной ВС РФ и сборной России, под руководством старшего тренера ЦСКА по парашютному спорту развернут в небе российский флаг, а также покажут избранные приемы купольной акробатики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
12 спортивных турниров, в которых каждый пскович может принять участие

ПЯТИЛЕТИЕ ВЕЙК-ПАРКА

Организатор: Вейк-парк

В двух шагах от фестиваля ДОСААФ в то же время будет проходить в рамках городского праздника Фестиваль экстремальных видов спорта в псковском Вейк-парке. Не только ждите подарков, но и готовьте подарки сами, ведь Вейк-парку исполняется пять лет. В программе соревнования на вейк-бордах, BMX, скейт, ролики, самокат, турнир по жиму штанги лежа, по баскетболу, по прыжкам на батуте, по пляжному волейболу. Будет музыка и много приятного для современной молодежи.

ВМЕСТЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ!

Организатор: «Единая Россия»

Традиционный спортивный фестиваль для всей семьи, проходивший обычно на «Машиностроителе», в этом году временно сменит локацию. Но в остальном все будет как обычно: простые физкультурные соревнования для любого возраста — от легкой атлетики до игровых видов спорта. Начало 20 июля в 11:00 у школы №14 на Пароменской. Обычно фестиваль венчал футбольный матч администрации города против партийцев, но в отсутствии поля от традиции отказались.

КУБОК ОСВОБОЖДЕНИЯ

Организатор: Лига дворового футбола Пскова

Для тех, кто жить не может без футбола, пройдет соревнование высокого уровня. Место проведения — та же 14-я школа на Пароменской. Правда, турнир вынесен за пределы фактического празднования, но приурочен к 75-летию освобождения Пскова. Играть будут с 26 июля до выходных. Формат: групповой турнир и плей-офф. Сбор представителей команд состоится 25 июля в 20:30 на спортивной площадке школы.

БОКС: ПСКОВ — БЕЛАРУСЬ

Организатор: Федерация бокса Псковской области

Официально мероприятие не вошло в программу празднования 1116-летия города, но пройти мимо него было бы просто кощунством. После удачных выездов на матчевые встречи в Великие Луки (против Чечни), в Москву и Новгород, псковичи принимают дома боксеров Беларуси. Соревнования начнутся 21 июля в 12:30 в областном Центре единоборств в Крестах. В программе не только бои, но и мастер-классы от чемпионов. Приурочено оно к Международному дню бокса.

«ПСКОВСКАЯ ЛАДЬЯ» С ВЕСЛОМ

Организатор: Спортшкола «Ника»

Традиционные состязания по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья» пройдут 21 июля, первый старт запланирован на 17 часов. К псковским гребцам приедут спортсмены из Дедовичей, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода — всего на воду выйдут около 100 человек. Соревнования пройдут в акватории реки Великой, в районе гребной базы. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
12 спортивных турниров, в которых каждый пскович может принять участие

Спорт
12 июля 10:10

12 спортивных турниров, в которых каждый пскович может принять участие

«Псковская правда» собрала под одной шапкой командные и индивидуальные соревнования

Общеукрепляющая

Спорт
26 июня 10:25

Общеукрепляющая

Псковская область сблизилась с Индией на коврике для йоги (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Померились шарами

Спорт
18 июня 10:25

Померились шарами

В Великих Луках завершилась 24-я Международная встреча воздухоплавателей
  • В Пскове к концу года построят два новых детских сада
  • Более 500 бутылок косметической «Веснушки» изъяли в Пскове в ходе антиалкогольного рейда
  • Сделать фото с Мишкой Тедди и получить в подарок воздушный шар смогут псковичи 21 июля
  • В шаговой доступности должны быть не только наливайки, но и стадионы, уверена псковская общественница
  • Галина Неваленная: Алкоголь, продающийся в Пскове в шаговой доступности, провоцирует молодёжь
  • Виктор Борисенко ответит на вопросы жителей в прокуратуре Дновского района
  • Бежанчанин пригрозил своему собутыльнику убийством и получил условный срок
  • Автодорогу «Сенно – Новый Изборск – Печки» приведут в порядок за 30 миллионов рублей
  • Фотографии мопедиста, сбившего старушку в Пскове, опубликовали местные полицейские

    • 17 июля

  • Свыше трёхсот находок сделали археологи в Новоржевском районе за 12 дней
  • В скором времени в Великих Луках откроется центр обслуживания клиентов компании «Экопром»
  • Михаил Ведерников заявил о создании более тысячи мест в детских садах до конца года
  • Сельские футболисты со всей России приедут в Псков на масштабные соревнования
  • Четыре случая фиктивной регистрации иностранцев выявили в Псковской области
  • Новый спецавтомобиль по уборке мусора будет работать в Пскове и серверных районах области
  • «Снятие порчи» обошлось доверчивой псковской пенсионерке в 150 тысяч рублей
  • Сергей Мезенцев выдвинулся кандидатом на пост главы Новоржевского района
  • Круглосуточную продажу алкоголя в «наливайках» обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
  • Александр Котов и Елена Бибикова обсуждают на форуме сотрудничество Беларуссии и России
  • Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в День города Пскова (СХЕМА)
  • Завтра в течение трёх часов псковские полицейские будут усиленно следить за нарушителями
  • Котельную в Смуравьево-2 планируют перевести на более калорийный вид топлива
  • Ответить на вопросы жителей Дедовичей готовится первый зампрокурора области
  • Максимально зрелищным обещает быть августовский фестиваль «Железный град» в Изборске

    • 16 июля

  • Памятный подарок за 45 тысяч рублей получит псковский Дом офицеров за победу в конкурсе «Клуб года»
  • Широкий ассортимент блюд представят гостям в День города Пскова
  • О важности доступной среды напомнил губернатор Псковской области
  • Второй вертолёт санитарной авиации появится в Псковской области
  • Работу детской стоматологии в Пскове проверят по поручению Михаила Ведерникова
  • Вызвать врача на дом жители Псковской области смогут с помощью нескольких кликов

    • Новости

    Двадцать вместо шести

    Культура / ТВ
    Светлана Синцова 17 июля 12:41

    Двадцать вместо шести

    Как волонтеры помогают псковичам подключить цифровое ТВ и где получить компенсацию за приставку

    Автономная спортивная республика Дятлинка

    Спорт / Соревнования
    17 июня 14:11

    Автономная спортивная республика Дятлинка

    XXX Всероссийский Олимпийский день превратил остров в центре Великих Лук в олимпийский стадион
    Спортивная Ганзиада

    Спорт / Соревнования
    12 июня 09:05

    Спортивная Ганзиада

    Без балалайки, но достаточно аутентично