Автономная спортивная республика Дятлинка

У национального Олимпийского комитета России забот выше крыши – то одна, то другая спортивные федерации не справляются с требованиями международной олимпийской семьи и ее антидопинговой тещи, то и дело на орбиту медиа возвращаются слухи о недопуске как отдельных спортсменов, так и всей сборной на международные старты, главный из которых – Токио-2020. История с пробирками, кто бы не был в ней прав и виноват, стала уроком как минимум для подрастающего поколения российских олимпиоников: гораздо важнее побеждать честно, чем просто побеждать. В Великих Луках в воскресенье состоялся юбилейный Олимпийский день. В Псковской области он проходит в десятый раз, а на всероссийском уровне — тридцатый. Заявка Псковской области стала одной из пятнадцати лучших по стране, в результате чего получила грант на проведение праздника от Олимпийского комитета России. Псковичи предложили не просто флешмоб или зарядку с чемпионом, как большинство регионов, а замахнулись на целый спортивный фестиваль, какой параллельно в тот же день проходил в Лужниках, на центральной площадке праздника.

КСТАТИ Праздник стал не просто флешмобом, а настоящим спортивным фестивалем.

По образу и подобию лужниковского варианта, спортивный праздник собрал в городе на Ловати прославленных спортсменов, творческие коллективы и множество гостей. На целый день остров Дятлинка превратился в настоящий Олимпийский стадион – где лучшие сражались за первые места, болельщики драли глотки поддерживая своих, а праздношатающемуся зрителю тоже было чем заняться.

ЗВЕЗДЫ СОШЛИ НА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

На церемонии выступил коллектив мажореток «Золотые погоны», почетные гости пожелали участникам соревнований интересной и бескомпромиссной борьбы. Также зрители увидели показательные выступления воспитанников клуба спортивных единоборств «Отечество» и клуба «Маргелов». Ребята показали собравшимся разные техники борьбы. Прозвучало и немало напутственных добрых слов от олимпийцев и причастных к большому спорту персон. На сцене среди почетных гостей оказались - заслуженные тренеры России Виталий Андреев, обучающий стрельбе из лука, и Александр Филиппов, специализирующийся на велоспорт-шоссе, боец ММА, бронзовый призер чемпионата России по смешанным единоборствам Руслан Шамилов, который приехал на праздник в родной город по пути в Казахстан, где 28 июня проведет бой серии М-1 против Владимира Трусова. Была представлена ректором Вячеславом Шляхтовым и директором Музея Олимпийской славы Псковского края Дмитрием Белюковым Великолукская Академия физической культуры и спорта - вуз, так много значащий в развитии города и спорта страны в целом. Много добрых слов услышали присутствующие и от молодого председателя спорткомитета Великих Лук Андрея Беляева. - Олимпийское движение традиционно является мощным объединяющим началом. Оно охватывает миллионы людей, которые заинтересованы в развитии спорта и равняются на чемпионов. Псковичи по праву гордятся своими земляками, которые в разные годы поднимались на высшие ступени пьедестала почета Олимпийских игр. В 2020 году Олимпийские игры состоятся в Токио, на участие в них претендуют и псковские спортсмены. Уверена, что искренняя поддержка земляков поможет им пройти конкурсный отбор и пополнить копилку наград олимпийской сборной России, — отметила организатор праздника, бронзовый призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта СССР Светлана Семенова. Вместе с ней в Луках высадились и другие представительницы легендарной псковской гребной четверки - двукратный призер Олимпиады 1980 в академической гребле Нина Черемисина и заслуженные мастера спорта СССР Мария Фадеева и Марина Студнева.

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