Автономная спортивная республика Дятлинка

У национального Олимпийского комитета России забот выше крыши – то одна, то другая спортивные федерации не справляются с требованиями международной олимпийской семьи и ее антидопинговой тещи, то и дело на орбиту медиа возвращаются слухи о недопуске как отдельных спортсменов, так и всей сборной на международные старты, главный из которых – Токио-2020. История с пробирками, кто бы не был в ней прав и виноват, стала уроком как минимум для подрастающего поколения российских олимпиоников: гораздо важнее побеждать честно, чем просто побеждать.
В Великих Луках в воскресенье состоялся юбилейный Олимпийский день. В Псковской области он проходит в десятый раз, а на всероссийском уровне — тридцатый. Заявка Псковской области стала одной из пятнадцати лучших по стране, в результате чего получила грант на проведение праздника от Олимпийского комитета России. Псковичи предложили не просто флешмоб или зарядку с чемпионом, как большинство регионов, а замахнулись на целый спортивный фестиваль, какой параллельно в тот же день проходил в Лужниках, на центральной площадке праздника.
КСТАТИ
По образу и подобию лужниковского варианта, спортивный праздник собрал в городе на Ловати прославленных спортсменов, творческие коллективы и множество гостей. На целый день остров Дятлинка превратился в настоящий Олимпийский стадион – где лучшие сражались за первые места, болельщики драли глотки поддерживая своих, а праздношатающемуся зрителю тоже было чем заняться.
Праздник стал не просто флешмобом, а настоящим спортивным фестивалем.
ЗВЕЗДЫ СОШЛИ НА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
На церемонии выступил коллектив мажореток «Золотые погоны», почетные гости пожелали участникам соревнований интересной и бескомпромиссной борьбы. Также зрители увидели показательные выступления воспитанников клуба спортивных единоборств «Отечество» и клуба «Маргелов». Ребята показали собравшимся разные техники борьбы. Прозвучало и немало напутственных добрых слов от олимпийцев и причастных к большому спорту персон. На сцене среди почетных гостей оказались - заслуженные тренеры России Виталий Андреев, обучающий стрельбе из лука, и Александр Филиппов, специализирующийся на велоспорт-шоссе, боец ММА, бронзовый призер чемпионата России по смешанным единоборствам Руслан Шамилов, который приехал на праздник в родной город по пути в Казахстан, где 28 июня проведет бой серии М-1 против Владимира Трусова.
Была представлена ректором Вячеславом Шляхтовым и директором Музея Олимпийской славы Псковского края Дмитрием Белюковым Великолукская Академия физической культуры и спорта - вуз, так много значащий в развитии города и спорта страны в целом. Много добрых слов услышали присутствующие и от молодого председателя спорткомитета Великих Лук Андрея Беляева.
- Олимпийское движение традиционно является мощным объединяющим началом. Оно охватывает миллионы людей, которые заинтересованы в развитии спорта и равняются на чемпионов. Псковичи по праву гордятся своими земляками, которые в разные годы поднимались на высшие ступени пьедестала почета Олимпийских игр. В 2020 году Олимпийские игры состоятся в Токио, на участие в них претендуют и псковские спортсмены. Уверена, что искренняя поддержка земляков поможет им пройти конкурсный отбор и пополнить копилку наград олимпийской сборной России, — отметила организатор праздника, бронзовый призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта СССР Светлана Семенова. Вместе с ней в Луках высадились и другие представительницы легендарной псковской гребной четверки - двукратный призер Олимпиады 1980 в академической гребле Нина Черемисина и заслуженные мастера спорта СССР Мария Фадеева и Марина Студнева.
Вначале размялись на массовой зарядке, которую провели преподаватель Великолукской государственной академии физической культуры Ольга Ткачева и юная мастер спорта по спортивной гимнастике Ирина Бахтова. После торжественных и вводных процедур участники праздника разошлись по 10 спортивным площадкам, где начались соревнования по пляжному волейболу, шахматам, подтягиванию, мини-футболу, легкой атлетике, ГТО, гиревому спорту, велоспорту, скейтбордингу, стритболу и гребле на тренажерах. Всего соревнования обслуживали порядка 100 судей, разыгрывалось 360 медалей. Все участники получили дипломы, сувениры Олимпийского комитета России и могли сфотографироваться и поговорить со звездами спорта.
Соревнования продолжались в течении добрых шести часов – под изнуряющей жарой (спасибо работникам торговли, у которых не заканчивались вода и мороженое) и реке Ловати, в которой время от времени купались участники. Прерывался фестиваль только для награждений и чтобы увидеть Шоу силового экстрима в исполнении молодых арм- и пауэр- лифтеров Великих Лук. Ребята перекатывали старый автомобиль, тракторные покрышки, тягали газовые баллоны и брусья, удивляя возможностями человеческого организма.
Кроме спортивной составляющей, организаторы уделили внимание и культурной программе: на сцене выступили коллективы местного дворца культуры имени Ленина с танцевальными и вокальными номерами. А на церемонии закрытия состоялся концерт с участием пост-рок группы Delight Effect, в составе которой поет серебряный голос Дельфийских игр Ангелина Семенова. Закроет программу сольный великолукский проект AILVI, известный за пределами Псковской области.