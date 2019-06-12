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Спорт / Соревнования

Ганзиада

Без балалайки, но достаточно аутентично

Текст:
Арслан Байрамов
12 июня 2019 года, 09:05
Фото: Дарья Хваткова
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За считаные дни до старта Ганзейских дней Нового времени в Пскове наша газета исследовала, какие спортивные мероприятия вошли в официальную программу праздника, какие номинировались, а какие просто отмаркировали себя ганзейскими атрибутами — статуса ради или на всякий случай.

В официальном распоряжении правительства России по Ганзе от 2016 года за подписью Дмитрия Медведева спорту уделено значительное внимание — планировалось провести целый спортивный фестиваль стран — участниц Ганзы. Потом от фестиваля осталось по сути только декларативная вывеска, ничего сверхъестественного в спортивной плоскости родить не удалось. Конечно, было бы странным, если на Ганзейских днях спорт стал бы доминирующим элементом. Нет и нет.

Однако с десяток спортивных федераций города и области в промежуток между первым упоминанием о Ганзе и нынешним днем пытались вписаться в ее программу.

Однако некоторые соревнования все-таки сохранили налет Ганзы, хоть и не стали частью официальной программы. Кому-то из организаторов было выгодно получить ганзейскую приставку, чтобы нарастить собственный авторитет и пригласить международных участников, кто-то рассчитывал на дополнительное финансирование и инфраструктурные решения. Последнего, впрочем, никто не получил.

Однако в Пскове и окрестностях состоялись или состоятся: Ганзейский этап автогонок, Ганзейская парусная регата, Ганзейский шахматный турнир, Ганзейское гребное соревнование и кое-что ганзейское по мелочам. А вот карты официальной программы нам раскрыл Александр Гаврилов, председатель городского спорткомитета.

Примечательно, что все ганзейские соревнования связаны с водой — пляжный волейбол на то и пляжный, что разыгрывается на берегу реки, соревнования по аквамоторному спорту пройдут непосредственно в городской акватории, ну и на берегу спортсмены-рыболову будут удить ганзейскую рыбку. Также отметим, что и сама Ганза формально началась со спорта — ее символы были доставлены в прошлому году в Псков на велосипедах.

КСТАТИ

В Пскове два года существует любительская хоккейная команда «Ганза». Команда создана группой лиц, название, поговаривают, навеяно и приближавшимся праздником, и названием ресторана.

27 - 30 июня - Международный фестиваль пляжного волейбола «Ганза-2019 Городской пляж у Мирожского монастыря.

Уже подтвердились участники из Латвии, Эстонии, Беларуси — и это не окончательный список. Всего будут проходить соревнования в шести группах по возрасту и полу. Заявиться может любая команда через Федерацию волейбола Псковской области (Сергей Ершов). Фестиваль включен в календарный план Российской федерации пляжников, для ветеранов спорта ожидаются послабления в турнире.

29 июня, 13.00 - Соревнования по водно-моторному спорту в классе Power Rib. Акватория между двумя мостами.

Спортивной визитной карточкой праздника обещает стать соревнования по водно-моторному спорту, главным судьей которых выступит псковский чемпион мира по гонкам на лодках Михаил Козлов.

В Псков приедут более 10 боевых экипажей из Москвы, Питера и Прибалтики, которые проведут 4 заезда по полчаса, а также показательные заезды. Псковичей ждет возможность посмотреть лодочный парк на городском пляже, сфоткаться с техникой профессиональных гонщиков. Примечательно что на реке Пскове тем временем пройдет фестиваль самодельных плавательных средств в рамках молодежной Ганзы, снискавший себе славу и популярность в предыдущий День города.

29 июня, 9.00 - Псковская уха — 2019. Берег Великой от ц. Климента.

Еще одним спортивным украшением Ганзы станет фестиваль рыболовов «Псковская уха», который по традиции украшал День города, но в этом году будет встроен в празднование фестиваля. Ожидаются зарубежные участники, которые поборются с местными рыбаками за медали в номинациях «Спиннинг», «Донная удочка», «Поплавочная удочка», «Дети до 12 лет». Кроме того, всех участников и зрителей ждут конкурсы и рыбные угощения. Заявки от всех желающих ждет руководитель Федерации спортивной рыбной ловли Игорь Иванов. 

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