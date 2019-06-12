За считаные дни до старта Ганзейских дней Нового времени в Пскове наша газета исследовала, какие спортивные мероприятия вошли в официальную программу праздника, какие номинировались, а какие просто отмаркировали себя ганзейскими атрибутами — статуса ради или на всякий случай.

В официальном распоряжении правительства России по Ганзе от 2016 года за подписью Дмитрия Медведева спорту уделено значительное внимание — планировалось провести целый спортивный фестиваль стран — участниц Ганзы. Потом от фестиваля осталось по сути только декларативная вывеска, ничего сверхъестественного в спортивной плоскости родить не удалось. Конечно, было бы странным, если на Ганзейских днях спорт стал бы доминирующим элементом. Нет и нет.

Однако с десяток спортивных федераций города и области в промежуток между первым упоминанием о Ганзе и нынешним днем пытались вписаться в ее программу.

Однако некоторые соревнования все-таки сохранили налет Ганзы, хоть и не стали частью официальной программы. Кому-то из организаторов было выгодно получить ганзейскую приставку, чтобы нарастить собственный авторитет и пригласить международных участников, кто-то рассчитывал на дополнительное финансирование и инфраструктурные решения. Последнего, впрочем, никто не получил.

Однако в Пскове и окрестностях состоялись или состоятся: Ганзейский этап автогонок, Ганзейская парусная регата, Ганзейский шахматный турнир, Ганзейское гребное соревнование и кое-что ганзейское по мелочам. А вот карты официальной программы нам раскрыл Александр Гаврилов, председатель городского спорткомитета.

Примечательно, что все ганзейские соревнования связаны с водой — пляжный волейбол на то и пляжный, что разыгрывается на берегу реки, соревнования по аквамоторному спорту пройдут непосредственно в городской акватории, ну и на берегу спортсмены-рыболову будут удить ганзейскую рыбку. Также отметим, что и сама Ганза формально началась со спорта — ее символы были доставлены в прошлому году в Псков на велосипедах.