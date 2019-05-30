Московское гостеприимство

На Днях Псковской области в Москве состоялись товарищеские встречи между боксерами и самбистами. Псковские и московские спортсмены провели в столичном центре боевых искусств 16 боев. За хватками наблюдала «Псковская правда», а также профессиональный боксер из Пскова Артур Акавов, выступивший звездным гостем турнира.

Акавов, приветствовавший спортсменов (на ринг в перчатках он не выходил), горячо поддержал идею матчевых встреч:

— Не могут не радовать такие мероприятия. Спорт — это не только опыт и практика, но и великая сила по сплочению, новые друзья, новые знакомства. Ждем московских спортсменов в гости с ответным визитом.

После досадного поражения от Андраде у Акавова перерыв в карьере, пока нет информации о новых боях Росомахи. Псковичей, ясное дело, визитом Артура на юношеский турнир не удивишь — прославленный спортсмен всегда старается в свободное время посещать псковские соревнования, а вот москвичам было интересно посмотреть на живую легенду ринга. Тем более что Акавов еще и подарил победителям свои фирменные футболки.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников турнира приветствовал заместитель председателя регионального комитета по спорту Алексей Орлов. Он отметил, что бокс и самбо — одни из ведущих спортивных дисциплин в Псковской области, и выразил уверенность, что такие встречи помогут спортсменам набраться необходимого опыта. Как отметили сами участники, многих ребят и тренеров они знают по календарным соревнованиям. Руководитель Центра боевых искусств Дмитрий Шапошников пожелал ребятам, чтобы победила дружба. Она и победила, правда, счет был в пользу московских сборных.