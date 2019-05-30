Московское гостеприимство

На Днях Псковской области в Москве состоялись товарищеские встречи между боксерами и самбистами. Псковские и московские спортсмены провели в столичном центре боевых искусств 16 боев. За хватками наблюдала «Псковская правда», а также профессиональный боксер из Пскова Артур Акавов, выступивший звездным гостем турнира.
Акавов, приветствовавший спортсменов (на ринг в перчатках он не выходил), горячо поддержал идею матчевых встреч:
— Не могут не радовать такие мероприятия. Спорт — это не только опыт и практика, но и великая сила по сплочению, новые друзья, новые знакомства. Ждем московских спортсменов в гости с ответным визитом.
После досадного поражения от Андраде у Акавова перерыв в карьере, пока нет информации о новых боях Росомахи. Псковичей, ясное дело, визитом Артура на юношеский турнир не удивишь — прославленный спортсмен всегда старается в свободное время посещать псковские соревнования, а вот москвичам было интересно посмотреть на живую легенду ринга. Тем более что Акавов еще и подарил победителям свои фирменные футболки.
От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников турнира приветствовал заместитель председателя регионального комитета по спорту Алексей Орлов. Он отметил, что бокс и самбо — одни из ведущих спортивных дисциплин в Псковской области, и выразил уверенность, что такие встречи помогут спортсменам набраться необходимого опыта. Как отметили сами участники, многих ребят и тренеров они знают по календарным соревнованиям. Руководитель Центра боевых искусств Дмитрий Шапошников пожелал ребятам, чтобы победила дружба. Она и победила, правда, счет был в пользу московских сборных.
Всего команды Москвы и Псковской области провели девять поединков по боксу и семь поединков по самбо. Итоговый счет по боксерским поединкам 6:3 в пользу столичных спортсменов. В боях из псковских спортсменов одержали победы 13-летний Иван Колядов из Великих Лук (в категории 54 кг), 22-летний Глеб Голик из Пскова (в категории 75 кг) и 14-летний Фёдор Осипов из Локни (в категории 66 кг).
Глеб Голик пояснил, что и псковичам, и москвичам из-за плотного графика не удалось выставить самые боеспособные коллективы на показательный матч. Но при этом в боксе уж точно псковичи показали себя достойно.
— Могли и выиграть этот матч. У меня, например, был не самый сильный в карьере соперник. Были и спорные судейские решения, на наш взгляд. Но вообще, идея отличная и в плане тренировки, и в плане знакомств с новыми людьми. Да и для нас как для команды это хорошая возможность вместе выбраться, пожить одной жизнью. К слову, на следующей неделе проведем матчевую встречу с Новгородской федерацией бокса, — рассказал Голик.
Сам спортсмен не собирается переезжать в Москву:
— Может быть, когда-нибудь, лет так через 10, я бы и поехал, чтобы зарабатывать. Но в Пскове меня сегодня все устраивает. Уютный, чистый город, который можно весь пересечь за час. Я тут счастлив.
В соревнованиях самбистов против спортсменов из Псковской области выступили призеры первенств мира и Европы. Столичные спортсмены не оставили шансов псковичам, одержав победу 7:0 по общей сумме встреч.
— Встретили нас тепло, организовано все на высоком уровне. Здесь отличный спортивный центр, нашим спортсменам все понравилось, — отметил Алексей Орлов.
Псковичи посетили еще цирковое шоу и несколько экскурсий по Москве.
В «Инстаграме» губернатора после публикаций о событии многие задались вопросом, будет ли ответный спортивный матч с Москвой (уже на своем поле). Губернатор и председатель областного спорткомитета Иван Штылин ответили, что планирование уже началось. До 15 июня принимаются заявки от спортивных федераций, готовых бросить вызов московским визави.
КСТАТИ
От Псковской области в матчевой встрече приняли участие:
Бокс: Глеб Голик, Мурат Юлдашев, Игорь Зуев, Александр Кальницкий, Фёдор Осипов, Валерий Трофимов, Егор Орлов, Максим Богов, Иван Колядов. Тренер — Вадим Голик.
Самбо: Михаил Васильев, Ангелина Степанова, Анастасия Тоечкина, Александр Иванов, Александр Передерко, Валентина Тоечкина, Михаил Колыванов. Тренер — Дмитрий Алёкменский.