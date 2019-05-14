Ветеран из Петербурга получил на псковском льду клюшкой по горлу

В субботу, 11 мая, в Ледовом дворце в Пскове было жарко. Ещё бы – прошла дружеская встреча между ветеранами боевых действий Пскова и Санкт-Петербурга. В эти майские дни встреча была посвящена, конечно же, 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а победителю достанется Кубок генерала Валерия Григорьевича Асапова. Обозреватель «Псковской правды» болела, конечно же, за наших – на скамейке запасных, наблюдая за игрой и общим настроем обеих команд.

В этот раз псковская «Гвардия» клюшка к клюшке столкнулась с соперниками сборной Санкт-Петербурга Участники боевых действий.

Я знала, что играют ветераны боевых действий. И думала, что увижу пожилых седовласых мужчин, чуточку грузных и суровых. Но нет: когда игроки сняли шлемы, передо мной стояли молодые мужчины: только у некоторых пробивалась седина на голове.

До начала игры мне удалось поговорить с обеими командами. Петербужцы были настроены очень настороженно и не очень оптимистично:

- Ваша команда сильнее нашей, - тут же ошарашил меня таким заявлением один из игроков. – Мы уже встречаемся с ними не первый раз – два раза они к нам приезжали, два раза – мы здесь у вас были. Как правило, псковские ветераны побеждают.

Затем я подошла к капитану псковской команды:

- Настроение у нас боевое! – тут же бодро ответил Олег Ковальчук. – Мы нацелены на победу!