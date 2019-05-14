Ветеран из Петербурга получил на псковском льду клюшкой по горлу

Пока я беседовала, матч уже начался. Эмоции тут же захлестнули всех, кто сидел и болел – каждый за свою команду. «Центральный, справа!» «Сзади два игрока!» - кричали участники, подсказывая игрокам, что и как делать. И вдруг – «Гоооол!» - шайба трепещет в воротах команды из Санкт-Петербурга. Тут же петербуржцы попытались провести контр-атаку – но наш вратарь отбил шайбу… рукой!
В перерыве игроки вытирали пот с лиц полотенцами и обсуждали тактики игры вместе с капитанами. Затем – снова выход на лёд. Не смотря на то, что игра велась в основном вокруг ворот наших соперников, их вратарь уверенно «сопротивлялся» нападениям псковских ветеранов. «Грузи, грузи его!» - то и дело кричал наш капитан Олег Ковальчук. В ответ игроки сбивали с ног противников – не специально, конечно, но в пылу азарта. Не обошлось и без небольших травм. Так, петербургский игрок в пылу борьбы неожиданно получил клюшкой – прямо по горлу! Как так получилось и кто это сделал, я углядеть не успела – всё произошло слишком быстро. Игрок упал на лёд, перчатки отбросил в разные стороны, руками схватился за горло. К нему поспешили другие игроки и медик, пострадавшего увели со льда. На скамейке он уже «оклемался»:
- Нормально, всё нормально, дышится уже! – ответил на расспросы медика игрок. – В горло попало и так сдавило, что дышать не мог! А сейчас уже отпустило, глотать только тяжело.
Пострадавшему приложили к горлу лёд. Здесь настоящие мужчины-ветераны, поэтому жалоб от них не услышишь. Игрок из нашей команды подошёл и принёс ему извинения: обиды никто не держит, все разошлись, пожав друг другу руки. Судья назначил буллит – однако, вратарь смог поймать шайбу.