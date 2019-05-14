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Спорт / Соревнования

Ветеран из Петербурга получил на псковском льду клюшкой по горлу

В Ледовом дворце в дружеском поединке столкнулись хоккейные команды ветеранов боевых действий из Пскова и северной столицы

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Мария Соколова
14 мая 2019 года, 16:10
Фото: Андрей Степанов
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В субботу, 11 мая, в Ледовом дворце в Пскове было жарко. Ещё бы – прошла дружеская встреча между ветеранами боевых действий Пскова и Санкт-Петербурга. В эти майские дни встреча была посвящена, конечно же, 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а победителю достанется Кубок генерала Валерия Григорьевича Асапова. Обозреватель «Псковской правды» болела, конечно же, за наших – на скамейке запасных, наблюдая за игрой и общим настроем обеих команд.

Погибший в Сирии генерал Асапов ранее служил в 76-й дивизии ВДВ в Пскове.
Фото ТАСС.
В этот раз псковская «Гвардия» клюшка к клюшке столкнулась с соперниками сборной Санкт-Петербурга Участники боевых действий.

Я знала, что играют ветераны боевых действий. И думала, что увижу пожилых седовласых мужчин, чуточку грузных и суровых. Но нет: когда игроки сняли шлемы, передо мной стояли молодые мужчины: только у некоторых пробивалась седина на голове.

До начала игры мне удалось поговорить с обеими командами. Петербужцы были настроены очень настороженно и не очень оптимистично:

- Ваша команда сильнее нашей, - тут же ошарашил меня таким заявлением один из игроков. – Мы уже встречаемся с ними не первый раз – два раза они к нам приезжали, два раза – мы здесь у вас были. Как правило, псковские ветераны побеждают.

Затем я подошла к капитану псковской команды:

- Настроение у нас боевое! – тут же бодро ответил Олег Ковальчук. – Мы нацелены на победу!

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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Пока я беседовала, матч уже начался. Эмоции тут же захлестнули всех, кто сидел и болел – каждый за свою команду. «Центральный, справа!» «Сзади два игрока!» - кричали участники, подсказывая игрокам, что и как делать. И вдруг – «Гоооол!» - шайба трепещет в воротах команды из Санкт-Петербурга. Тут же петербуржцы попытались провести контр-атаку – но наш вратарь отбил шайбу… рукой!

В перерыве игроки вытирали пот с лиц полотенцами и обсуждали тактики игры вместе с капитанами. Затем – снова выход на лёд. Не смотря на то, что игра велась в основном вокруг ворот наших соперников, их вратарь уверенно «сопротивлялся» нападениям псковских ветеранов. «Грузи, грузи его!» - то и дело кричал наш капитан Олег Ковальчук. В ответ игроки сбивали с ног противников – не специально, конечно, но в пылу азарта. Не обошлось и без небольших травм. Так, петербургский игрок в пылу борьбы неожиданно получил клюшкой – прямо по горлу! Как так получилось и кто это сделал, я углядеть не успела – всё произошло слишком быстро. Игрок упал на лёд, перчатки отбросил в разные стороны, руками схватился за горло. К нему поспешили другие игроки и медик, пострадавшего увели со льда. На скамейке он уже «оклемался»:

- Нормально, всё нормально, дышится уже! – ответил на расспросы медика игрок. – В горло попало и так сдавило, что дышать не мог! А сейчас уже отпустило, глотать только тяжело.

Пострадавшему приложили к горлу лёд. Здесь настоящие мужчины-ветераны, поэтому жалоб от них не услышишь. Игрок из нашей команды подошёл и принёс ему извинения: обиды никто не держит, все разошлись, пожав друг другу руки. Судья назначил буллит – однако, вратарь смог поймать шайбу.

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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
А между тем петербужцы, видимо, решили «отомстить» за своего раненого товарища: они усилили свои атаки, и – раз за разом стали бить по нашим воротам! Наша «Гвардия» тоже пыталась атаковать – но защитники петербургской команды в три ряда стояли перед воротами, не давая даже подойти к ним, не то что – забить шайбу.

На последней минуты шайба вообще улетела – на зрительские трибуны. Хорошо, что в том месте не было никого из зрителей.

В итоге со счётом 3:2 выиграла команда наших гостей. Что ж, они старались, не жалея ни клюшек, ни своих игроков. За что и получили долгожданный Кубок.

Наша команда, конечно же, расстроилась. И пусть виду они не подавали, но такие эмоции не скроешь! Но, как заметил мне капитан, они обязательно возьмут реванш. Следующий матч пройдёт в Санкт-Петербурге осенью. А пока – самое время отдохнуть и набраться сил!

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Фото Андрея Степанова.
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
СПРАВКА

Валерий Григорьевич Асапов – генерал-лейтенант гвардии, который погиб в 2017-м году в Сирии в возрасте 51-го года. Служил он 10 лет и в Псковской 76-й гвардейской десаантно-штурмовой дивизии в 104-м парашютно-десантном полку, где получил звание командира батальона. Воевал в Чечне, где получил ранение и остался хромым. За что получил прозвище «Хромой генерал», как у Суворова. Погиб в Сирии, попав под снайперский обстрел. Памятная доска Асапову в Пскове установлена на здании солдатского общежития 104-го десантно-штурмового полка.

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