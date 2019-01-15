Подстелили коврик

Всероссийский турнир по самбо среди мужчин, посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, состоялся в Великих Луках 12 января. Соревнования прошли в учебно-спортивном комплексе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. В поединках приняли участие 180 спортсменов в восьми весовых категориях из 13 субъектов РФ.

«К нам приехали сильнейшие борцы Северо-Запада. Это первый старт сезона после перерыва, проверка сил и уровня подготовки перед предстоящим чемпионатом России, который пройдет в Казани в марте», — отметил президент Псковского регионального отделения физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо» Дмитрий Алекминский.

В рамках всероссийского турнира спортсмены также могли выполнить норматив мастера спорта России. За последние два года 6 псковских самбистов на этом соревновании получили высокое спортивное звание. Каждый спортсмен участвовал в турнире до тех пор, пока не набирал 6 штрафных очков, после чего выбывал. Таким образом, до финальных боев дошли только лучшие.

Всероссийский турнир по самбо, посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, проходит в Псковской области уже больше 40 лет. И сейчас, по словам Дмитрия Алекминского, турнир в Великих Луках считается наиболее крупным на Северо-Западе. В следующем году к участию в соревновании пригласят женщин, а также будут организованы поединки по боевому самбо.

На ковре спортсмены из Псковской области завоевали 5 из 32 медалей. Из псковичей единственным спортсменом, завоевавшим золотую медаль (и попутно выполнившим норматив мастера спорта), стал Борис Шорохов в категории 82 кг. Еще три представителя Пскова завоевали серебряные награды: курсанты псковского филиала Академии ФСИН Сократ Тагиров (62 кг) и Давид Биджосян (68 кг), а также Анатолий Сазанский (90 кг).

Единственным представителем Великих Лук на домашнем турнире, кому удалось завоевать медаль, стал Игорь Мишанов: он завоевал бронзу в категории 100 кг.