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Спорт / Соревнования

«Энергия» смогла

«Луки-Энергия» одержала первую в истории победу в Кубке России, обыграв в Пскове «Автофаворит» со счетом 2:0

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Арслан Байрамов
24 июля 2018 года, 12:00
Фото: сообщество ВК «Псковский футбол»
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Обе команды стартовали с 1/256 финала турнира. Псковские любители заслужили это право как обладатели Кубка МРО «Северо-Запад». Играть с ними жребием выпало «Луки-Энергии». Получился областной кубковый междусобойчик, который при любом исходе получал продолжение, так как победителя этого воскресного матча в 1/128 финала ожидал «Псков-747».

Несмотря на 30-градусную жару, команды активно начали поединок. Со стартовым свистком главного арбитра из Великого Новгорода Алексея Федотова великолучане дали понять, что их настрой на победу серьезен и они намерены ее добиться. Да и разница в уровне футболистов проявилась сразу — в составе любительской команды из Пскова выступает много ветеранов, чья физическая форма уже не выдерживает темпа профессионалов.

На 11-й минуте подопечные Андрея Аленичева нарушили правило на Леониде Решетникове вблизи своей штрафной. Игорь Сурин сыграл в ногу великолукской «пятерки». Исполнять стандарт взялся сам пострадавший. Леонид пробил сильно, но угодил мячом в «стенку». Последовал рикошет, который на дальней штанге замкнул подоспевший Игорь Смирнов, переадресовавший мяч в ворота Дениса Трункина.

Пропущенный «Автофаворитом» мяч никоим образом не повлиял на характер матча. После специальной паузы, во время которой футболисты освежаются в жару водой у своих скамеек для запасных игроков, великолучане несколько сбавили обороты, отдав территориальное преимущество сопернику, чем воспользовались псковичи. Они активизировали свои действия на половине поля гостей, подбирая ключи к воротам Евгения Малофеева. На 39-й минуте «перевозчики» едва не добились своего. Автор забитого мяча Игорь Смирнов сыграл в штрафной рукой. Федотов без промедления указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти взялся пробивать Антон Пфенинг.

До этого удара нападающий псковичей не мог забить с «точки» три раза подряд. И в этот раз фортуна отвернулась от форварда: Малофеев вышел победителем из дуэли, а на добивании Алексей Максимов пробил выше перекладины.

Спустя пять минут в воротах «Автофаворита» оказался и второй мяч. Марат Сагиров с правого углового флажка навешивал в штрафную на Дмитрия Белевитина, пришедший на помощь защитникам капитан «Автофаворита» Роман Сорокин как заправский форвард сыграл на опережение, отправив мяч в сетку мимо Дениса Трункина. Автогол — и 0:2.

Было заметно, что класс у великолукской команды выше, и это сделало свое дело. Кроме того, в концовке матча стала очевидна разница в спортивной форме. Без особого труда великолучане сохранили счет первого тайма до финального свистка, доведя в итоге матч до сухой победы. Тем самым первый официальный матч в истории любительской команды «Автофаворит» завершился поражением, а «Луки-Энергия», наоборот, отпраздновала первую в истории команды победу в этом турнире. В следующей стадии Кубка России 30 июля великолучане в 1/128 дома примут еще один клуб из областного центра, на сей раз профессионалов — ФК «Псков-747», чей тренерский и игроцкий состав внимательно наблюдал за игрой с трибун. 

СПРАВКА

22.07.2018 г. Кубок России по футболу. 1/256 финала.

«Автофаворит» (Псков) — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 0:2 (0:2).

Псков. Стадион «747». 500 зрителей.

Главный судья — Федотов Алексей (Великий Новгород). Помощники: Савин Андрей (Санкт-Петербург) и Пелых Андрей (Санкт-Петербург).

Голы: И. Смирнов, 11 — 0:1. Р. Сорокин, 44 — 0:2 (автогол).

Незабитый пенальти: А. Пфенинг, 39 (вратарь).

Предупреждения: А. Егоров, 23 (несп. пов.), Д. Белевитин, 76 (несп. пов.); Е. Александров, 34 (гр. игра).

«Луки-Энергия»: Малофеев Евгений, Бабакин Сергей (Овсянкин Иван, 46), Смирнов Игорь, Бения Виталий, Чубукин Алексей, Сагиров Марат, Диков Виталий (Сармонт Валерий, 62), Алексеев Александр, Решетников Леонид (Булимов Максим, 58), Салимов Роман (Кислицин Кирилл, 77), Егоров Артём (Белевитин Дмитрий, 41).

«Автофаворит»: Трункин Денис, Здориков Владимир, Сурин Игорь (Огнев Вячеслав, 46), Ягодкин Илья, Ременчик Антон, Александров Егор (Лаврентьев Артём, 81), Богданов Илья (Смирнов Артём, 62), Сорокин Роман, Максимов Алексей, Пфенинг Антон (Устимов Валерий, 46), Андреев Ярослав (Шибко Никита, 86).

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