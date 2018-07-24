«Энергия» смогла

Обе команды стартовали с 1/256 финала турнира. Псковские любители заслужили это право как обладатели Кубка МРО «Северо-Запад». Играть с ними жребием выпало «Луки-Энергии». Получился областной кубковый междусобойчик, который при любом исходе получал продолжение, так как победителя этого воскресного матча в 1/128 финала ожидал «Псков-747».

Несмотря на 30-градусную жару, команды активно начали поединок. Со стартовым свистком главного арбитра из Великого Новгорода Алексея Федотова великолучане дали понять, что их настрой на победу серьезен и они намерены ее добиться. Да и разница в уровне футболистов проявилась сразу — в составе любительской команды из Пскова выступает много ветеранов, чья физическая форма уже не выдерживает темпа профессионалов.

На 11-й минуте подопечные Андрея Аленичева нарушили правило на Леониде Решетникове вблизи своей штрафной. Игорь Сурин сыграл в ногу великолукской «пятерки». Исполнять стандарт взялся сам пострадавший. Леонид пробил сильно, но угодил мячом в «стенку». Последовал рикошет, который на дальней штанге замкнул подоспевший Игорь Смирнов, переадресовавший мяч в ворота Дениса Трункина.

Пропущенный «Автофаворитом» мяч никоим образом не повлиял на характер матча. После специальной паузы, во время которой футболисты освежаются в жару водой у своих скамеек для запасных игроков, великолучане несколько сбавили обороты, отдав территориальное преимущество сопернику, чем воспользовались псковичи. Они активизировали свои действия на половине поля гостей, подбирая ключи к воротам Евгения Малофеева. На 39-й минуте «перевозчики» едва не добились своего. Автор забитого мяча Игорь Смирнов сыграл в штрафной рукой. Федотов без промедления указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти взялся пробивать Антон Пфенинг.

До этого удара нападающий псковичей не мог забить с «точки» три раза подряд. И в этот раз фортуна отвернулась от форварда: Малофеев вышел победителем из дуэли, а на добивании Алексей Максимов пробил выше перекладины.

Спустя пять минут в воротах «Автофаворита» оказался и второй мяч. Марат Сагиров с правого углового флажка навешивал в штрафную на Дмитрия Белевитина, пришедший на помощь защитникам капитан «Автофаворита» Роман Сорокин как заправский форвард сыграл на опережение, отправив мяч в сетку мимо Дениса Трункина. Автогол — и 0:2.

Было заметно, что класс у великолукской команды выше, и это сделало свое дело. Кроме того, в концовке матча стала очевидна разница в спортивной форме. Без особого труда великолучане сохранили счет первого тайма до финального свистка, доведя в итоге матч до сухой победы. Тем самым первый официальный матч в истории любительской команды «Автофаворит» завершился поражением, а «Луки-Энергия», наоборот, отпраздновала первую в истории команды победу в этом турнире. В следующей стадии Кубка России 30 июля великолучане в 1/128 дома примут еще один клуб из областного центра, на сей раз профессионалов — ФК «Псков-747», чей тренерский и игроцкий состав внимательно наблюдал за игрой с трибун.