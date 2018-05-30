Большой круг

В минувшее воскресенье, 27 мая, в городе состоялся Псковский Велопарад Тинькофф. В нем приняли участие около 800 человек. Организаторами выступили Молодежный парламент при псковском областном Собрании депутатов, Псковский молодежный центр и городские велосообщества, при поддержке администрации Пскова. Титульным спонсором велопарада стал Тинькофф Банк. Имя банка уже давно ассоциируется с велодвижением. Много лет подряд велокоманда Tinkoff принимает участие в крупнейших мировых гонках. В предыдущие три года Тинькофф Банк выступал партнером Московоского Велопарада. В этом году бренд поддержал велопарады в 25 российских городах, в том числе и велопарад в городе Пскове. Основная цель, которую ставит перед собой Банк при участии в такого рода событиях, – популяризация и поддержка велосипедного движения в России.

За счет спонсорских средств Банка Тинькофф было проведено информирование жителей и гостей города о предстоящем мероприятии: в городе размещались билборды и афиши мероприятия, в течение недели ежедневно транслировались по радиостанциям и телеканалам анонсы и приглашения на Псковский Велопарад Тинькофф. Люди узнавали о велопараде из региональных СМИ через газеты и интернет-порталы. Помощь в изготовлении полиграфической продукции, и афиш мероприятия частности, оказал и генеральный спонсор велопарада – компания «Ростелеком».

Первые участники начали приезжать на место сбора уже за полчаса до официального открытия и начала регистрации. Погода была благосклонна как к организаторам, так и к велосипедистам-любителям: светило солнце и на небе не было ни единого облака. Воздушные шары спонсора Тинькофф Банка желтого цвета подогревали дружескую атмосферу праздника и подняли настроение не только детям, но и взрослым. В зоне регистрации участники получали памятные браслеты и наклейки на велосипед от титульного спонсора, а владельцы карт Тинькофф Банка стали обладателями футболок с модным принтом,

В рамках Велопарада в 2018 году Тинькофф Банк подготовил яркие подарки и конкурсы для участников заезда. Самым запоминающимся без сомнения стал конкурс на лучший велообраз и костюм: любители двухколесного вида транспорта узнали о нем заранее из официальной группы мероприятия , поэтому на Псковский Велопарад Тинькофф приехали уже в ярких костюмах и на украшенных велосипедах. Победил в конкурсе на лучший образ Александр Воронков, который приехал на велопарад в костюме снеговика. Температура воздуха достигала 30 градусов, снеговик укрывался от солнца зонтом, и сопровождала его фея. Второе место заняла Мария Булатова: девушка, велосипед и одуванчики гармонично сплелись в один образ. Третье – Нюша Шик, которая приехала на Велопарад в красивом вечернем платье в сопровождении сына на украшенном цветами велосипеде.

Еще один яркий и запоминающийся костюм – это огромный зеленый динозавр, он же псковский экстремал-райдер Виктор Иванов. Динозавр красовался на велосипеде и радовал всех пришедших на мероприятие, пока катался – забыл зарегистрироваться в качестве участника на конкурс костюмов и остался без призового места. Также привлекали внимание собравшихся образы Деда Мороза, Фреди Крюгера, Пикачу и многих других.

Дети смогли поучаствовать в конкурсе «Самый маленький участник велопарада», в котором были разыграны беговел и детский велосипед от титульного спонсора Тинькофф Банка. На конкурсе детских рисунков было определено три призовых места, первое заняла Анна Лысова, которая не только смогла изобразить «свой велопарад», но и упомянула хэштеги практически всех организаторов мероприятия. Также в рамках Псковского Велопарада Тинькофф псковкие экстремалы на велосипедах устроили мини–соревнования по прыжкам в высоту в категориях МТБ и БМХ. Задача - прыгнуть как можно выше. Для контроля была сооружена планка с отметками высоты. Среди ребят на двадцатидюймовых колесах лучший результат в 73 см показал Иван Усенко, а абсолютным лидером оказался Егор Алексеев с планкой на 78 см. Кроме непосредственно прыжков в высоту на велосипеде, ребята развлекали собравшихся небольшим набором трюков из своего богатого арсенала.

На Псковском Велопараде Тинькофф был разыгран горный велосипед Stark'18 Hunter 29.2 D от генерального партнера мероприятия магазина спортивных товаров «Динамика» – он достался Алене Шороховой. Борьба была жаркой, но с отрывом в два очка Алена вырвала победу и стала бесспорным лидером. Участники, занявшие второе и третье места, получили утешительные призы. Добавили позитива и хорошего настроения празднику ведущие мероприятия – Александр Робин и Владимир Дягилев. Молодые люди представляют один из самых креативных дуэтов в Пскове «ДягилевРобин» и ведут множество городских мероприятий и частных торжеств. В этом году у мероприятия было еще больше друзей и партнеров: квест-комната «Адреналин», кофейня «MilkandCookies», магазин канцтоваров «Каллиграф», «PANA PONCHIK», Школа устного счета «Соробан», Псковская Школа Лучников, Центр Стандартизации «NWCERT», «VELOMOTO SERVICE», полеты на параплане «AIRENBRU», «Чудо Вафли», «РОББО Клуб», 2ГИС, кексы ручной работы «Хочу кекса», Областная научная библиотека и Хобби-центр «Квокка», а также музыкальные коллективы «Flame», «Мозаика» и «Para*Dois».