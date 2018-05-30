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Спорт / Соревнования

Большой круг

Велопарад в Пскове прошел при поддержке Тинькофф Банка

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Арслан Байрамов
30 мая 2018 года, 12:26
Фото: Дарья Хваткова
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В минувшее воскресенье, 27 мая, в городе состоялся Псковский Велопарад Тинькофф. В нем приняли участие около 800 человек. Организаторами выступили Молодежный парламент при псковском областном Собрании депутатов, Псковский молодежный центр и городские велосообщества, при поддержке администрации Пскова. Титульным спонсором велопарада стал Тинькофф Банк. 

Имя банка уже давно ассоциируется с велодвижением. Много лет подряд велокоманда Tinkoff принимает участие в крупнейших мировых гонках. В предыдущие три года Тинькофф Банк выступал партнером Московоского Велопарада. В этом году бренд поддержал велопарады в 25 российских городах, в том числе и велопарад в городе Пскове. Основная цель, которую ставит перед собой Банк при участии в такого рода событиях, – популяризация и поддержка велосипедного движения в России. 


Фото предоставлено организаторами Псковского велопарада Тинькофф
За счет спонсорских средств Банка Тинькофф было проведено информирование жителей и гостей города о предстоящем мероприятии: в городе размещались билборды и афиши мероприятия, в течение недели ежедневно транслировались по радиостанциям и телеканалам анонсы и приглашения на Псковский Велопарад Тинькофф. Люди узнавали о велопараде из региональных СМИ через газеты и интернет-порталы. Помощь в изготовлении полиграфической продукции, и афиш мероприятия частности, оказал и генеральный спонсор велопарада – компания «Ростелеком».


Фото предоставлено организаторами Псковского велопарада Тинькофф
Первые участники начали приезжать на место сбора уже за полчаса до официального открытия и начала регистрации. Погода была благосклонна как к организаторам, так и к велосипедистам-любителям: светило солнце и на небе не было ни единого облака. Воздушные шары спонсора Тинькофф Банка желтого цвета подогревали дружескую атмосферу праздника и подняли настроение не только детям, но и взрослым. В зоне регистрации участники получали памятные браслеты и наклейки на велосипед от титульного спонсора, а владельцы карт Тинькофф Банка стали обладателями футболок с модным принтом,


Фото предоставлено организаторами Псковского велопарада Тинькофф
В рамках Велопарада в 2018 году Тинькофф Банк подготовил яркие подарки и конкурсы для участников заезда. Самым запоминающимся без сомнения стал конкурс на лучший велообраз и костюм: любители двухколесного вида транспорта узнали о нем заранее из официальной группы мероприятия, поэтому на Псковский Велопарад Тинькофф приехали уже в ярких костюмах и на украшенных велосипедах.

Победил в конкурсе на лучший образ Александр Воронков, который приехал на велопарад в костюме снеговика. Температура воздуха достигала 30 градусов, снеговик укрывался от солнца зонтом, и сопровождала его фея. 

Второе место заняла Мария Булатова: девушка, велосипед и одуванчики гармонично сплелись в один образ. Третье – Нюша Шик, которая приехала на Велопарад в красивом вечернем платье в сопровождении сына на украшенном цветами велосипеде. 


Фото предоставлено организаторами Псковского велопарада Тинькофф
Еще один яркий и запоминающийся костюм – это огромный зеленый динозавр, он же псковский экстремал-райдер Виктор Иванов. Динозавр красовался на велосипеде и радовал всех пришедших на мероприятие, пока катался – забыл зарегистрироваться в качестве участника на конкурс костюмов и остался без призового места. Также привлекали внимание собравшихся образы Деда Мороза, Фреди Крюгера, Пикачу и многих других.


Фото предоставлено организаторами Псковского велопарада Тинькофф
Дети смогли поучаствовать в конкурсе «Самый маленький участник велопарада», в котором были разыграны беговел и детский велосипед от титульного спонсора Тинькофф Банка. На конкурсе детских рисунков было определено три призовых места, первое заняла Анна Лысова, которая не только смогла изобразить «свой велопарад», но и упомянула хэштеги практически всех организаторов мероприятия.

Также в рамках Псковского Велопарада Тинькофф псковкие экстремалы на велосипедах устроили мини–соревнования по прыжкам в высоту в категориях МТБ и БМХ. Задача - прыгнуть как можно выше. Для контроля была сооружена планка с отметками высоты. Среди ребят на двадцатидюймовых колесах лучший результат в 73 см показал Иван Усенко, а абсолютным лидером оказался Егор Алексеев с планкой на 78 см. Кроме непосредственно прыжков в высоту на велосипеде, ребята развлекали собравшихся небольшим набором трюков из своего богатого арсенала.


Фото предоставлено организаторами Псковского велопарада Тинькофф
На Псковском Велопараде Тинькофф был разыгран горный велосипед Stark'18 Hunter 29.2 D от генерального партнера мероприятия магазина спортивных товаров «Динамика» – он достался Алене Шороховой. Борьба была жаркой, но с отрывом в два очка Алена вырвала победу и стала бесспорным лидером. Участники, занявшие второе и третье места, получили утешительные призы.

Добавили позитива и хорошего настроения празднику ведущие мероприятия – Александр Робин и Владимир Дягилев. Молодые люди представляют один из самых креативных дуэтов в Пскове «ДягилевРобин» и ведут множество городских мероприятий и частных торжеств.

В этом году у мероприятия было еще больше друзей и партнеров: квест-комната «Адреналин», кофейня «MilkandCookies», магазин канцтоваров «Каллиграф», «PANA PONCHIK», Школа устного счета «Соробан», Псковская Школа Лучников, Центр Стандартизации «NWCERT», «VELOMOTO SERVICE», полеты на параплане «AIRENBRU», «Чудо Вафли», «РОББО Клуб», 2ГИС, кексы ручной работы «Хочу кекса», Областная научная библиотека и Хобби-центр «Квокка», а также музыкальные коллективы «Flame», «Мозаика» и «Para*Dois».


Фото предоставлено организаторами Псковского велопарада Тинькофф
Волонтеры Псковского молодежного центра и ПсковГУ стали незаменимыми помощниками в организации велопарада и позволили вывести мероприятие на новый уровень: слаженная командная работа неравнодушных людей, горящих одной идеей, помогла создать красочное мероприятие, ставшее грандиозным велособытием для города Пскова.

Благодаря поддержке спонсоров, партнеров и волонтеров программа мероприятия до и после заезда была яркой и насыщенной. Псковский Велопарад Тинькофф в 2018 году стал настоящим городским праздником. 

Организаторы выражают благодарность за помощь в организации и проведении Велопарада: ГИБДД УМВД по городу Пскову и лично Владимиру Папорту, Псковскому молодежному центру и лично Виктору Рулеву, Псковскому областному Собранию депутатов и лично Александру Котову и Виктору Остренко, администрации Пскова и лично Александру Братчикову и Александру Коновалову, Комитету администрации Пскова по физической культуре, спорту и делам молодежи и лично Александру Гаврилову и Владимиру Журавлеву, Молодежному парламенту при Псковском облпастном Собрании депутатов и лично Денису Матвееву, Псковскому Государственному университету и лично Юрию Демьяненко, Надежде Смирновой, Юрию Акимову, магазину спортивных товаров «Динамика» и лично Дмитрию Кулиненкову, ПАО «Ростелеком» и лично Андрею Иваненкову, советнику заместителя Министра транспорта РФ – Владимиру Кумову, проекту «Let'sbikeit» и лично Ольге Корчагиной. 

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