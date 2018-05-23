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Спорт / Соревнования

Стартовали со стрельбища

Без масла, с открытым капотом, на голом диске без резины — этап Кубка России «Пушкинские Горы — 2018» проверил раллийщиков на прочность

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Арслан Байрамов
23 мая 2018 года, 09:48
Фото: Дарья Хваткова
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На территории Островского, Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого, Бежаницкого районов Псковской области прошел третий этап чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы — 2018». В абсолютном зачете победу праздновали Александр Осипов и Александр Андреев.

Гонка стартовала на биатлонной базе «Юность» в Островском районе. На стадионе собралось более тысячи зрителей. Глава Островского района Дмитрий Быстров лично проверил трассу первого скоростного участка в штурманском кресле автомобиля безопасности раллийной команды «Скобари».

На пресс-конференции в «Псковской правде», состоявшейся перед стартом, председатель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич, рассказывая о главных достоинствах соревнования, особо отметил, что показательна первая секция ралли. Она-то и прошла по территории стрельбища и лыжероллерных трасс базы «Юность» под Островом. И особенно привлекательна была для посещения зрителями. На этом спецучастке был разыгран Кубок губернатора Псковской области.

ВЫЙТИ ИЗ ГАРАЖА

Лучшим на полуторакилометровом асфальтовом суперспецучастке стал экипаж Станислава Травникова и Алексея Башмакова из Санкт-Петербурга. Им вручен Кубок губернатора Псковской области. Первый гоночный день состоял из шести скоростных участков. Борьбу за абсолют вели Осипов, Травников, Ростилов и Лотвинов. Никому из лидеров не удалось выиграть два подряд скоростных участка первого дня.

Для зачета «Нашей классики» ралли «Пушкинские Горы — 2018» закончилось в субботу. Победителями в группе отечественных автомобилей с приводом на одну ось стали Владимир Степанов и Елизавета Савко из Санкт-Петербурга. Экипаж планировал продолжить борьбу за очки в группе R3 в воскресенье, но неисправность в двигателе их ВАЗ 21053 не позволила этого сделать. На втором месте — Игорь Сергиенко и Андрей Грищук из Выборга на ВАЗ 21013 1974 года выпуска, на третьем — Давид Сулькин и Андрей Мареев из Москвы на ВАЗ 21053.

— В «классике» по традиции участвует много местных экипажей, этот зачет дает возможность многим поклонникам автомобильного спорта выйти из гаражей и проверить свои силы в настоящих раллийных условиях, — пояснил Мыслевич.

В «классике» по традиции участвует много местных экипажей.
Фото Дарьи Хватковой

НА ДИСКЕ

Во второй день по системе «Суперралли» вернулись в гонку четыре экипажа из числа сошедших в субботу. Впервые применялась электронная система безопасности и слежения. С ее помощью на восьмом скоростном участке экипаж Максима Белюкова подал сигнал SOS, сообщив об инциденте, в котором пострадал аккредитованный на ралли фотограф. В течение 60 секунд все экипажи снизили скорость, получив сигнал о том, что объявлен красный флаг. Уже через 6 минут на месте происшествия работали медики. Пострадавшего доставили в больницу Бежаниц. К счастью, госпитализация не потребовалась.

— Автогонки — небезопасный спорт, — прокомментировал инцидент пострадавший фотограф Андрей Лебедев, вернувшись на трассу и пожав руку Белюкову. К слову, оборудование GPS-контроля для гонки предоставили и настроили представители чемпионского экипажа прошлого года — Дмитрий Мячин (Калининград) и Александр Горланов (Псков).

С техническими проблемами столкнулись лидеры. Lancer Александра Осипова терял масло, и два скоростных участка экипаж проехал с «сухой» коробкой. На машине Станислава Травникова на ходу открылся капот. Илья Лотвинов принял решение не останавливаться для замены пустого колеса и закончил один из отрезков на диске. Но на этом неприятности у петербуржца не закончились. На седьмом участке на грани вылета с трассы Mitsubishi Лотвинова получил повреждения интеркулера, вентилятора и радиатора, но каким-то чудом дотянул до перерыва. Экипаж за 40 минут успел своими силами отремонтироваться и продолжил борьбу за подиум.

ВКЛАД 15 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

До финиша гонки добралось 35 машин. От имени врио губернатора Михаила Ведерникова гонщиков поздравил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.

Александр Осипов, одержавший победу в гонке, после финиша поделился своими впечатлениями:

— Этап, конечно, запомнится сверхнапряженной борьбой, никогда прежде мы не участвовали в соревнованиях с такими плотными секундами отставаний. И никогда прежде не выигрывали этап чемпионата России.

Его штурман Александр Андреев также подчеркнул, что этап с каждым годом становится сложнее и интереснее. Гонщики остались довольны организацией этапа.

Олег Мыслевич отметил, что для федерации важно не только, что она с каждым годом улучшает уровень проводимых соревнований, но и вносит свой вклад в туристический потенциал региона. Свой вклад в туриндустрию Псковской области федерация автоспорта за дни проведения гонок оценила в 15 млн рублей.

— Еще до старта гонок были заполнены все гостиницы Пушкиногорского района, заполнились гостиницы и прилегающих муниципалитетов. У нас был пару лет назад случай, когда на одной из заправок закончился дизель, — привел пример организатор гонок.

Кроме того, Федерация автоспорта Псковской области развивает и социальное направление своей деятельности. Они подали две заявки на участие в проекте #Команда2018, инициированном Михаилом Ведерниковым. Обе общественные инициативы направлены на популяризацию основ дорожной безопасности и правил вождения.

Первый проект — организация семейного ралли, в котором смогут принимать участие родители и дети. Второй проект носит рабочее название «Водитель будущего» и направлен на обучение детей-школьников правилам вождения, которые смогут стать более профессиональными и осторожными водителями, чем нынешнее п­околение. 

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