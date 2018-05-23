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Спорт / Соревнования

Медали уехали

В Пскове состоялся первый этап соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018»

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Арслан Байрамов
23 мая 2018 года, 09:45
Фото: Дарья Хваткова
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На дистанции 21 км лучшими бегунами среди мужчин стали Сергей Лукин (1 место, Санкт-Петербург), Александр Шевченко (2 место, Москва), Алексей Чилипенко (3 место, Ленинградская область), Александр Каравай (4 место, Камышин, Волгоградская область), Евгений Гайдуков (5 место, Камышин, Волгоградская область) и Константин Лаврентьев (6 место, Камышин, Волгоградская область).

— Более 530 участников из всех районов нашей области и более чем из 30 городов России, Беларуси и ближнего зарубежья. И это только начало! — предупредил главный организатор соревнований Александр Кузьмин.

Соревнования по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT — 2018» проходят в пять этапов: 20 мая, 17 июня, 15 июля, 19 августа и 15 сентября.

В соревнованиях приняли участие как профессиональные спортсмены, так и любители, взрослые и дети. Для участников соревнований были подготовлены 4 трассы: 1 километр (дети до 10 лет), 3 километра (дети до 16 лет), 7 километров (любители) и 21,1 километра (профессионалы).

Кубок прошел в рамках проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018.

К несчастью, на соревнованиях случилась трагедия. Один из участников — 32-летний житель Острова Антон Шитов во время забега на дистанции 21,1 км потерял сознание и был доставлен в реанимацию.

«Медицинская бригада, дежурившая на мероприятии, оказала молодому человеку первую помощь. Также медики вызвали реанимационную бригаду. К сожалению, спасти жизнь молодого человека не удалось. Перед стартом участник представил медицинскую справку об удовлетворительном состоянии здоровья, ее наличие является обязательным условием для допуска к соревнованию. От имени общественной организации «ProSport» выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Антона Шитова. Берегите себя», — говорится в официальном сообщении, выпущенном организаторами. 

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