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Спорт / Соревнования

Дворы в финале

В выходные состоялись полуфинальные игры чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах

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Арслан Байрамов
22 мая 2018 года, 09:59
Фото: предоставлено футбольным клубом «747»:
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Результаты полуфинального этапа Псковскому агентству информации сообщил организатор чемпионата и руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов.

Он отметил, что в Пскове (зона Север) в возрастной группе 10—13 лет 1-е место заняла СОШ № 50 (Дновский район), в возрастной группе 14—17 лет победила команда «Темп» (Печорский район), и в возрастной группе 18+ 1-е место завоевала команда «Балтика» (Печорский район).

Андрей Бергмурадов добавил, что в Великих Луках (зона Юг) в возрастной группе 10—13 лет 1-е место заняла команда «Олимп» (Пустошкинский район), в возрастной группе 14—17 лет 1-е место завоевал «Легион» (Великолукский район), а в возрастной группе 18+ 1-е место отвоевал великолукский «Сокол».

Впереди у представителей дворового футбола большой финал.
Фото Андрея Степанова
Также организатор чемпионата сообщил, что в Пушкинских Горах (зона Центр) в возрастной группе 10—13 лет 1-е место занял себежский «Метеор», в возрастной группе 14—17 лет 1-е место завоевал «Святогорец» (Пушкиногорский район) и в возрастной группе 18+ первым стал «Витязь» (Пушкиногорский район).

Как рассказал Андрей Бегмурадов, команды, которые заняли первые места в полуфинале, сыграют 26 мая в финале чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области.

Напомним, чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона. Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове.

В нем приняли участие 148 команд. 

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