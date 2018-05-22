Дворы в финале

Результаты полуфинального этапа Псковскому агентству информации сообщил организатор чемпионата и руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов.

Он отметил, что в Пскове (зона Север) в возрастной группе 10—13 лет 1-е место заняла СОШ № 50 (Дновский район), в возрастной группе 14—17 лет победила команда «Темп» (Печорский район), и в возрастной группе 18+ 1-е место завоевала команда «Балтика» (Печорский район).

Андрей Бергмурадов добавил, что в Великих Луках (зона Юг) в возрастной группе 10—13 лет 1-е место заняла команда «Олимп» (Пустошкинский район), в возрастной группе 14—17 лет 1-е место завоевал «Легион» (Великолукский район), а в возрастной группе 18+ 1-е место отвоевал великолукский «Сокол».