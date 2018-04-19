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Спорт / Соревнования

«Барсы» не разгрызли «Евро-Керамику»

Чемпионом Псковской области по хоккею стала команды из Печор

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Арслан Байрамов
19 апреля 2018 года, 11:05
Фото: Сообщество «Псковский хоккей» «ВКонтакте»
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В последнем матче первого дивизиона областного чемпионата по хоккею сошлись команды претендовавшие на первую строчку. Из-за очковой потери в матче первого круга против десантников, которых «Барсы» смогли победить только по буллитам, у «Евро-Керамики» остались серьезные шансы на итоговое первое место. Однако печерянам нужна была только победа.

Не откладывая в долгий ящик, «Евро-Керамика» повела в поединке со счетом 3:0. За сохранность ворот печерян отвечал питерский вратарь Александр Соколов, признанный лучшим голкипером всего сезона. Раз за разом именно он становился на пути ударного звена псковичей. Однако Дмитрий Виолентий и Леонид Автомов в середине встречи смогли размочить ворота Соколова, почти уравняв шансы в матче и чемпионате – 3:2 («Барсов» устраивала ничья в основное время).

Однако дальнейшие попытки команды администрации Псковской области сравнять счет вновь натыкались на уверенные действия Соколова. В одной из контратак вратарь «Барсов» Егор Коренблюм пропустил четвертую шайбу – и в оставшееся время «Евро-Керамика» спокойно довела матч до победы (4:2), а сезон до чемпионства.

Третьими в итоговом протоколе финишировали десантники – «ВДВ-Купол», которые к слову в тот же день в рамках другого престижного соревнования (Любительской Лиги военнослужащих) одержали победу в игре с прямым конкурентом за первое место – сборной ВМФ – 7:2.

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