Сериал середины таблицы

Совершенно по-разному сложились матчи 19 тура для профессиональных футбольных клубов, представляющих Псковскую область в первенстве второго дивизиона.

Одержавший неделей ранее победу на одним из лидеров группы «Запад» московской «Казанкой» ФК «Псков-747» не выдержал экзамен на выезде от другой крепкой московской команды – «Велеса». А «Луки-Энергия» продлили победную серию после гостевой встречи во Владимире удачным поединком на домашней арене с «Коломной».

Псковичи отправлялись в Москву в хорошем настроении. После возобновления игр в первенстве они сразу смогли нащупать свою игру, что и привело к победе над железнодорожниками. Однако в первом тайме против «Велеса» игровая модель Игоря Васильева дала брешь в оборонительных построениях и к перерыву на табло горели нерадостные для «747» цифры – 3:0.

После команде удалось показывать хороший футбол, что и привело к голу Николая Шикова на 59-й минуте. Казалось, что у псковичей появились возможности сравнять счет, но и «Велес» не собирался сбавлять обороты. В последнюю десятиминутку команды обменялись забитыми голами – 4:2, не в пользу «747». Из хорошего отметим, более уверенную игру Андрея Почипова в составе родного клуба нежели в первой встрече.