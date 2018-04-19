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Спорт / Соревнования

Сериал середины таблицы

«Луки-Энергия» много забили, а «Псков-747» много пропустил

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Арслан Байрамов
19 апреля 2018 года, 10:50
Фото: Пресс-служба ФК «Велес»
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Совершенно по-разному сложились матчи 19 тура для профессиональных футбольных клубов, представляющих Псковскую область в первенстве второго дивизиона.

Одержавший неделей ранее победу на одним из лидеров группы «Запад» московской «Казанкой» ФК «Псков-747» не выдержал экзамен на выезде от другой крепкой московской команды – «Велеса». А «Луки-Энергия» продлили победную серию после гостевой встречи во Владимире удачным поединком на домашней арене с «Коломной».

Псковичи отправлялись в Москву в хорошем настроении. После возобновления игр в первенстве они сразу смогли нащупать свою игру, что и привело к победе над железнодорожниками. Однако в первом тайме против «Велеса» игровая модель Игоря Васильева дала брешь в оборонительных построениях и к перерыву на табло горели нерадостные для «747» цифры – 3:0.

После команде удалось показывать хороший футбол, что и привело к голу Николая Шикова на 59-й минуте. Казалось, что у псковичей появились возможности сравнять счет, но и «Велес» не собирался сбавлять обороты. В последнюю десятиминутку команды обменялись забитыми голами – 4:2, не в пользу «747». Из хорошего отметим, более уверенную игру Андрея Почипова в составе родного клуба нежели в первой встрече.

К Великим Лукам в гости в отчетном туре пожаловал один из аутсайдеров турнира – ФК «Коломна». Впервом круге «энергетики» неожиданно уступили. Реванш для подопечных Сергея Осадчука оказался простым делом: 3:0 – голы на любой вкус забили Леонид Решетников, Александр Алексеев и Дмитрий Чернухин (с пенальти).

Футболистам «747» и «Энергии» до очного поединка в последнюю пятницу апреля в южной столице региона предстоит провести по одному календарному матчу. Псков примет дома аутсайдера – «Знамя Труда», а Лукам предстоит выезд в Чертаново – к лидеру турнирной таблицы.

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