Футбольные проталины

Ровно десять дней остается до рестарта первенства России по футболу во втором дивизионе. Домашним матчем против московского «Локомотива-Казанки» встретит весенний аппендикс турнира футбольный клуб «Псков-747». В тот же день (7 апреля) футболисты Великих Лук выйдут на поле стадиона во Владимире против «Торпедо». «Псковская правда» подводит итоги зимней паузы.

СЦЕНЫ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Турнир во втором дивизионе, возобновившись в начале апреля, завершится в самом конце мая — 27-го числа. Предыдущая часть соревнования завершилась для псковских клубов победой «747» в домашнем очном противостоянии и соседством в турнирной таблице в ее средней части. Обе команды стабильно показывали нестабильный футбол: в то время как Великие Луки удивляли участников турнира надежной защитой в начале сезона, Псков уныло раздавал очки соперникам, как и сезоном раньше. Когда у Лук дела резко пошли на убывание, нащупали свою игру псковичи. В последнем туре Псков получил на выезде от «Долгопрудного» изрядную оплеуху — 0:4, а Луки, наоборот, завершили ноябрь двумя матчами без поражений. В зимнюю паузу команды не стали проводить между собой товарищеские матчи, ограничившись выяснением отношений дистанционно — в компьютерный футбол: с небольшим преимуществом удачливее оказались великолучане. Если судить об итогах первой части турнира и выводах из нее, то оба клуба еще больше утвердились в правильности выбранного вектора развития. Алексей Севастьянов и Игорь Васильев (президент и тренер «747» соответственно) распрощались с двумя легионерами, подтянули подкрепление из подрастающего резерва и вернули из питерского «Динамо» Андрея Почипова. Сергей Поварещенков и Сергей Осадчук из «Энергии» дозаявили еще 6 приглашенных из других регионов футболистов, отказавшись от услуг, в числе прочих, и Дмитрия Прошина, который вернулся в чемпионат Эстонии. В заявку великолучан влились воспитанники ростовского, спартаковского, волгоградского, калининградского футбола. Но наибольший интерес вызывает Дмитрий Белевитин из Иваново, перешедший на юг Псковской области с юга России — из ялтинского «Рубина». Белевитин рассматривается тренерским штабом как однозначное усиление одной из самых печальных линий команды — нападения, сообразившего за 17 игр всего 11 голов.

ВЕЧЕРА С БЕЛОРУССКИМ ЗНАКОМЫМ

Сравнительно о ходе подготовки двух клубов к старту сезона можно говорить по результатам контрольных матчей. Особняком можно выделить игры обеих команд на выезде с белорусским «Нафтаном» из Новополоцка, играющим в Первой лиге республики. «Луки» провели первую игру с «Нафтаном» 3 марта, сыграв с белорусами вничью 1:1. Спустя две недели великолучане вернулись в Беларусь и смогли вырвать победу со счетом 2:1, уступая после 2 минуты. Между этими датами псковичи также не без труда обыграли «Нафтан» в гостях со счетом 2:1. Также нельзя не отметить и товарищеское соперничество Пскова на подготовительном этапе с дублем питерского «Динамо». Мало того что команды встретились в предпоследнем перед перерывом туре (3:0 — дома сильнее был «747»), так они уже успели сыграть в паузу две контрольных игры (2:0, 0:1 с легким перевесом «747»), а третья еще предстоит в эту субботу. Вообще подготовительный этап у обоих клубов выглядел довольно похожим: никаких заграниц, только футбол на снегу, только хард-кор. «Луки» провели чуть больше контрольных поединков разве что. Псковская команда взамен трат отправила на международный турнир в Эстонию свою молодежку — и та вернулась с победой. Великолучане же вкладываются в наемников, и это пока для них самый естественный и понятный путь, учитывая, что и городская футбольная школа должна еще привыкнуть к стандартам профессиональной подготовки, чтобы системно поставлять в основу качественных игроков.

МЕЧТА О ФУТБОЛЬНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ

«Псков-747» этот путь уже прошел: и сегодня, когда в федеральных СМИ приводят в пример успешные бизнес-проекты в российском футболе, после Краснодара и Тосно обязательно вспоминают и Псков. Это признание достойно многого. Однако клубу с берегов Великой вряд ли удастся в этом сезоне прыгнуть выше головы: молодежь еще не до конца обстреляна, а в фаворитах лиги есть команды, которые могут позволить себе неизмеримо больше — «Чертаново», «Локомотив», «Велес»… Маловероятным кажется и взлет Великих Лук в турнирной таблице. После того как на старте сезона модель собранной впопыхах команды дала сбой, исправлять ее пришлось слишком долго. Как и на старте сезона, вновь на первый план в псковском футболе выйдет заочное соперничество двух коллективов в таблице. Его главная сцена будет сыграна в Луках 27 апреля (в пятницу, вместо ранее запланированной субботы!). Более того, каждый раз теперь, вспоминая о профессиональном футболе в регионе в 2018 году, мы должны не забывать и о клубе «Автофаворит», который в этом году примет участие в розыгрыше любительской футбольной лиги Северо-Запада и стартует в первом раунде Кубка России. В псковском футболе наступают по-настоящему интересные времена, и следить за ним с трибун все увлекательнее.

ФК «ПСКОВ-747» 07.04. «Псков-747» — «Локомотив-Казанка» 14.04. «Велес» — «Псков-747» 21.04. «Псков-747» — «Знамя Труда» 27.04. «Луки-Энергия» — «Псков-747» 04.05. «Псков-747» — «Торпедо-Владимир» 11.05. «Коломна» — «Псков-747» 16.05. «Псков-747» — «Чертаново» 20.05. «Псков-747» — «Спартак» Кострома 27.05. «Муром» — «Псков-747»