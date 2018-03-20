«Купол» в облаках

Сейчас специалисты проверяют все хладоснабжающее оборудование. Пусконаладка установок продлится до 10 дней, затем тестовый лед растопят, а постоянный зальют перед сдачей объекта. Врио похвалил коллектив за ответственность, пообещав приводить их в пример.

СТАРАЕМСЯ И НЕ БРОСИМ

Второй крытый лед в регионе обязательно разнообразит хоккейную жизнь — появятся новые варианты в логистике и времени для соревнований и тренировок. Отрадно, что в условиях нормальной зимы муниципалитеты подтянулись и по ремонту открытых ледовых коробок, как те же Великие Луки, а некоторые, к примеру Бежаницы, обзавелись новыми. Общие усилия и появление начальной инфраструктуры для хоккея на юге региона здорово осложнят гегемонию северных команд в чемпионатах области, уже сейчас предполагают поклонники хоккея.

То, что Великие Луки строят крытый комплекс и открыли отремонтированный каток на улице Рабочей за счет внебюджетных источников, напоминает, что непростыми решениями жива сфера спорта, и хоккея в частности. Так, победитель российского турнира Ночной хоккейной лиги среди ветеранов борется за грант от Минспорта на строительство крытой арены в своем городе. ХК «Псков», уже в третий раз победивший в местном отборе, поедет штурмовать это соревнование. Директор и защитник команды Евгений Баранов отмечает рост уровня турнира — в лучшую сторону меняются условия проведения, становится строже регламент:

— Но победить на России очень сложно, хотя команда еще раз попробует сделать это.

Даже с одним льдом псковские команды участвуют в престижных соревнованиях. Победители НХЛ ездят в Сочи, женская команда Пскова играет как минимум в 2 выездных турнирах в сезон, победители чемпионата области участвуют в соревнованиях СЗФО, а в Псков часто приезжают поспарринговаться и отдохнуть от столичной суеты команды Санкт-Петербурга. А есть еще плотный график проводимых Ледовым детских хоккейных турниров — очень даже статусные, международные Кубки проходят в Пскове.

Говоря об упомянутом женском хоккее, мы подразумеваем команду «Штурм» — девчонок, которые сейчас завершили участие во втором этапе Женской хоккейной лиги. Дела у них там не очень: пропустив 115 шайб в 8 играх, они так и не забили ни одной соперницам. Но их уровень действительно растет, у них есть даже легионерки из Москвы, а каждую субботу на тренировках ХК «Ганза» можно увидеть и отряд «штурмовичек».

— Стараемся и свое дело не бросим, ездим и за свой счет на соревнования, не только в лиге выступаем, — рассказала директор ХК «Штурм», защитник Татьяна Шаргалова.

А если в Пскове есть даже женский хоккей, значит, что-то идет так, как надо. Ведь он, как и представитель ветеранской НХЛ, есть далеко не во всех регионах.