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Спорт / Соревнования

«Купол» в облаках

На Северо-Западе говорят о создании профессиональной межрегиональной лиги

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Арслан Байрамов
20 марта 2018 года, 10:17
Фото: из сообщества «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте»
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Сейчас специалисты проверяют все хладоснабжающее оборудование. Пусконаладка установок продлится до 10 дней, затем тестовый лед растопят, а постоянный зальют перед сдачей объекта. Врио похвалил коллектив за ответственность, пообещав приводить их в пример.

СТАРАЕМСЯ И НЕ БРОСИМ

Второй крытый лед в регионе обязательно разнообразит хоккейную жизнь — появятся новые варианты в логистике и времени для соревнований и тренировок. Отрадно, что в условиях нормальной зимы муниципалитеты подтянулись и по ремонту открытых ледовых коробок, как те же Великие Луки, а некоторые, к примеру Бежаницы, обзавелись новыми. Общие усилия и появление начальной инфраструктуры для хоккея на юге региона здорово осложнят гегемонию северных команд в чемпионатах области, уже сейчас предполагают поклонники хоккея.

То, что Великие Луки строят крытый комплекс и открыли отремонтированный каток на улице Рабочей за счет внебюджетных источников, напоминает, что непростыми решениями жива сфера спорта, и хоккея в частности. Так, победитель российского турнира Ночной хоккейной лиги среди ветеранов борется за грант от Минспорта на строительство крытой арены в своем городе. ХК «Псков», уже в третий раз победивший в местном отборе, поедет штурмовать это соревнование. Директор и защитник команды Евгений Баранов отмечает рост уровня турнира — в лучшую сторону меняются условия проведения, становится строже регламент:

— Но победить на России очень сложно, хотя команда еще раз попробует сделать это.

Даже с одним льдом псковские команды участвуют в престижных соревнованиях. Победители НХЛ ездят в Сочи, женская команда Пскова играет как минимум в 2 выездных турнирах в сезон, победители чемпионата области участвуют в соревнованиях СЗФО, а в Псков часто приезжают поспарринговаться и отдохнуть от столичной суеты команды Санкт-Петербурга. А есть еще плотный график проводимых Ледовым детских хоккейных турниров — очень даже статусные, международные Кубки проходят в Пскове.

Говоря об упомянутом женском хоккее, мы подразумеваем команду «Штурм» — девчонок, которые сейчас завершили участие во втором этапе Женской хоккейной лиги. Дела у них там не очень: пропустив 115 шайб в 8 играх, они так и не забили ни одной соперницам. Но их уровень действительно растет, у них есть даже легионерки из Москвы, а каждую субботу на тренировках ХК «Ганза» можно увидеть и отряд «штурмовичек».

— Стараемся и свое дело не бросим, ездим и за свой счет на соревнования, не только в лиге выступаем, — рассказала директор ХК «Штурм», защитник Татьяна Шаргалова.

А если в Пскове есть даже женский хоккей, значит, что-то идет так, как надо. Ведь он, как и представитель ветеранской НХЛ, есть далеко не во всех регионах.

К победам хоккеистам-десантникам не привыкать.
Фото из сообщества «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте»

РЕСУРСЫ

Есть и еще один большой ньюсмейкер, который, возможно, скоро обзаведется своей собственной ледовой ареной в Пскове, — ХК «ВДВ-Купол». Про арену, кстати, все очень серьезно – Министерство обороны не против. Тем более что в этом сезоне псковичи не только борются за высшие места чемпионата области, но и выиграли уже во внутреннем чемпионате ВДВ, а также идут на первом месте в Западной лиге военнослужащих (сверхпрестижный турнир).

— Мы, разумеется, хотим и будем участвовать преимущественно в соревнованиях, проходящих в Пскове, — рассказал директор «Купола» Анатолий Попов. — Вот изменился регламент окружного турнира, и к нам больше никто не хочет ехать в Псков, мы и не участвуем в нем. Какой нам интерес играть домашние матчи на выезде?

В воздухе давно витают идеи создания межрегиональных хоккейных лиг, в числе городов для проведения турниров может быть Псков. ВДВ уже участвует как минимум в одной такой и старается играть матчи на родном льду. Тем примечательнее, что на портале РБК на днях вышло сообщение о создании окружной лиги, и команда псковского ВДВ называется в числе тех, с кем организаторы ведут прямой диалог об участии. Значит, и ресурс мастерства есть у псковского хоккея. А если подумать, то у «Купола» есть много чего — и тренировочная база (лед держим в уме), и молодые тренеры, и то, что называется административными возможностями.

Вообще, в псковском хоккее сплошь контрасты. Вот есть в области сразу два профессиональных футбольных клуба, но нет и намека на профессиональный хоккей. У Пскова есть «Торнадо», но нет городской спортшколы. У Псковской области есть Федерация хоккея, но ее влияние на федеральном уровне незавидное, признавался в интервью сам ее председатель.

В создаваемую окружную лигу приглашаются, по сути, все, кто сможет — может быть, смогут те, кто «никто, кроме нас», и они потянут весь псковский хоккей за собой? 

КСТАТИ

Центральный матч чемпионата области по хоккею — ХК «Барсы» против ХК «ВДВ-Купол» — состоится 7 апреля.

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