Кибернашествие

Такое Псков уже видел однажды, но увидел снова и увидит, судя по всему, еще не один раз. Второй псковский киберфестиваль состоялся всего спустя 7 месяцев после первого и вышел еще ярче предыдущего. Расширилась география участников, достигнув стран Евросоюза и продвинувшись в Сибирь, увеличилось количество интерактивных площадок для зрителей любого возраста, а призовой фонд достиг суммарной отметки свыше 120 тысяч рублей, что не может не впечатлять. «Псковская правда» солнечной субботой отправилась в царство двоичного кода, расположившееся в спортивно-развлекательном парке «Простория».



КРУТО

Есть количественные показатели успешного события. 3 марта на одной из лучших киберплощадок Северо-Запада собралось более 300 участников киберспортивных турниров, количество зрителей, болельщиков, участников, друзей, организаторов превысило 3000 человек. Количество интерактивных площадок также заметно увеличилось, без перерыва тут и там вспыхивали конкурсы с раздачей подарков. Фестивальной (несоревновательной) начинки «Кубка Ростелекома» было так много, что она не умещалась в просторный зал в прямом смысле. Так, на улице остался привезенный 2-й бригадой спецназа бронеавтомобиль «Тигр». Директор филиала компании «Ростелеком» в Псковской и Новгородской областях Ольга Родионова подчеркнула после посещения фестиваля, что крупнейший в стране оператор связи заинтересован в поддержке киберспортивных инициатив: для них это лучший способ показать и испытать собственные технологические новинки, а также подстегнуть компьютерных спортсменов к профессиональному отношению к любимому делу.

СПОРТИВНО

Призовые в киберспорте растут сегодня быстрее, чем стоимость трансферов футболистов или их годовые контракты. Турниров, где можно играть на деньги, не вставая с дивана – бесчисленное множество. Многие люди начинают зарабатывают этим на жизнь, профессионалы объединяются в серьезные федерации, сообщества и лиги. Если говорить именно о футбольных симуляторах, многие именитые футбольные клубы российской Премьер-лиги содержат на контрактах киберфутболистов. Кстати, в Псков пожаловали представители сразу нескольких серьезных клубов – московского «Динамо», тульского «Арсенала», ФК «Минск». И конечно же, в «Кубке» приняли участие ребята из ФК «Псков-747», которые этой зимой провели между собой первый кибертурнир, и теперь лучшие из них решили испытать себя в более представительном старте. Признаться, и Алексей Семряков и Владислав Емельянов из турнира вылетели на ранних стадиях. Алексея Семрякова - лучшего киберфутболиста из состава «747» - выбил гость фестиваля из Тулы.

- Проигрывать на соревнованиях всегда немного обидно, но здесь речь идет о хобби, пусть и полюбившемся мне в последнее время, - все равно остался доволен Алексей. - Мне нравится компьютерный футбол, нравится возможность посоревноваться с друзьями в свободный вечер. Только вот таких вечеров, к сожалению или к счастью, не так много: тренировки, учеба, различные активности на свежем воздухе – все это оставляет компьютерный футбол для меня в разряде увлечений. Кто-то любит сыграть с партнером в шахматы, в шашки при возможности, ну а я не откажусь от хорошей зарубы на геймпадах. Следует отметить, как и в настоящем футболе, в зале для киберфутбола нередко мелькали и крепкие слова, проявлялись бурные положительные эмоции, имели место даже споры с арбитром. Все как в настоящем спорте.

ПОЛЕЗНО

В спорте можно сломать ногу, а в киберспорте можно испортить зрение. Тем, кто одобряет компьютерные игры и кто выступает против них, не стоит, пожалуй, углубляться дальше подобной формулы . Киберспорт - как спорт - вступил в права и в мире, и в России, но им не заставляют заниматься на уроках физкультуры в школах. Однако у соревновательной виртуальной реальности, кроме развлекательной функции (а развлечение – это тоже хорошая функция, если в меру), есть масса других полезных в обществе сторон: обучение, управление гневом, умение действовать в команде. Есть еще одно важное качество компьютерных игр – патриотическое воспитание. Многие компьютерные игрушки, основанные на реальных событиях, содержат в себе достоверную информацию о знаковых моментах нашей истории, о передовом вооружении России сегодня, создаются целые аутентичные миры прошлого или настоящего. Однако из таких игр – знаменитая World of Tanks – на этот раз по взаимному интересу привлекла в ряды своих участников юнармейцев. Восемь команд патриотично настроенных школьников из разных уголков региона боролись в главной танковой баталии, познавая историю. Знания, следует отметить, можно было закрепить на практике: на территории фестиваля работали военно-игровые площадки – сборка и разбор автомата Калашникова, выставка уменьшенных моделей военной техники от клуба «Диорама», экспозиция военно-исторического музея Острова, настольные игры.

Наши мероприятия уже стали очень популярными. Еще недавно трудно было представить, что киберспорт станет для многих серьезным занятием и даже профессией. Но развитие компьютерных технологий и систем передачи данных, появление у большинства свободного доступа к интернету сказали свое веское слово в развитии этой индустрии - границы между игроками всего мира были окончательно стерты. Подобные мероприятия способствуют развитию стратегического мышления, творческого потенциала молодежи. Кроме того, многие родители открыли для себя киберспорт в новом свете. Приятно, что приезжие игроки остались довольны качеством мероприятия. Не будем забывать, такие масштабные мероприятия положительно влияют на туристскую привлекательность города. Большинство приезжают на несколько дней - поучаствовать в фестивале и познакомиться с городом и окрестностями. Будьте уверены, что киберфестиваль будет ежегодным мероприятием в Пскове. Василий Демидов, председатель федерации компьютерного спорта Псковской области, менеджер по развитию Центра науки и спорта «Без Предела»

В планах организаторов – вырастить псковский Кубок до европейского первенства.

ИТОГИ