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Спорт / Соревнования

Удушающий захват

Шамилов увеличил счет в победной серии поединков

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Арслан Байрамов
27 февраля 2018 года, 13:30
Фото: с официального сайта серии M1-Global
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В Москве в СК «Олимпийский» 22 февраля состоялся турнир серии M1-Global — Challenge 88. В схватке против трехкратного чемпиона Франции по муай-тай Реды Удгу великолукский боец Руслан Шамилов одержал досрочную победу во втором раунде, проведя удушающий прием.

Несмотря на то, что Удгу смог отразить наступление Шамилова в партере в первом раунде, во втором сценарий вновь повторился и секундного просчета Удгу хватило Руслану Шамилову, чтобы провести победный удушающий прием. Победа стала для спортсмена четвертой подряд в профессиональном ММА.

— Конкретного плана перевести поединок «вниз» не было, — прокомментировал бой своего подопечного Шамилова тренер Андрей Ткаченко. — Задача была такова: работать там, где позволит работать соперник. Если ударка — то ударка, если борьба — то борьба. Планировали, как и получилось: от ситуации показывать себя. В итоге мы вполне можем считать, что Руслан благодаря победе удушающим захватом показал себя в этом поединке разносторонним бойцом.

Ткаченко также рассказал, что «в какой-то степени было ожидаемо, что соперник проходной, но никаких недооценок не было».

— Француз оказался неудобным, с ним пришлось побороться, приедем — будем анализировать, — резюмировал наставник.

Шамилов продолжит свое выступление в серии M1. Примечательно, что букмекеры накануне поединка считали самым предсказуемым исходом на турнире именно победу великолучанина над французом. 

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