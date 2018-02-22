Кибергости едут в Псков

Гости соберутся как из Псковской области, так и из других уголков России и ближнего зарубежья. В этот день пройдет масштабный чемпионат по FIFA 18, WorldofTanks и AORUS League DOTA 2 от компании GIGABYTE. Призовой фонд составит более 100 000 рублей. За баталиями можно будет следить в реальном времени — соревнования будут транслироваться на большой экран в игровом зале «Простории». Об основных дисциплинах киберсоревнования рассказывает «Псковская правда».
18 — симулятор футбола, привлекающий миллионы игроков по всему миру. В России данная игровая дисциплина уже несколько лет получает активное соревновательное развитие: проводятся турниры национального масштаба, победители представляют страну в международных чемпионатах. FIFA — способствует развитию внимательности, сосредоточенности, дисциплинированности, целеустремленности и оперативности принятия решений. Более 60 участников из разных городов нашей страны зарегистрировались на псковский Кубок.
Судить соревнования будет Денис Прокофьев — региональный представитель Федерации киберфутбола России, многократный победитель областных турниров по футбольным симуляторам, организатор киберспортивных мероприятий в Великом Новгороде с 2006 года. Поможет ему Юрий Сошинский — идейный вдохновитель и руководитель Федерации киберфутбола России, организатор киберспортивных турниров по всей стране, родом из Ульяновска.
Комментировать встречи будут Давид Мошура, комментатор областных киберспортивныхмероприятий, и Виталий Чубаев — победитель областных турниров, победитель онлайн-отборов на чемпионат России 2017.
DOTA 2 — стратегическая игра, покорившая сердца миллионов людей по всему миру, ведь играя в нее, игроки не столько получают удовольствие, сколько развивают в себе большое количество полезных навыков: стратегическое планирование, нестандартное мышление, получают навыки работы в команде, отрабатывают лидерские качества, умение быстро принимать серьезные решения, благодаря которым может измениться ход не только сражения, но и всей игры.
Судья: Кирилл Михайлов — киберспортсмен, участник множества областных турниров, организатор киберспортивных турниров.
Комментатор: Константин Струков — киберспортсмен, участник множества областных турниров.
Куда ж без них! World of Tanks — современная игра о прошлом. Игроки не только развивают скорость реакции и стратегического мышления, но также и узнают об историческом прошлом своей страны, учатся слушаться своих командиров и работать слаженной командой для достижения цели.
Судья дисциплины: Андрей Иваненков, организатор киберспортивных мероприятий в Великом Новгороде с 2006 года.
Комментаторы: Константин Акулич и Семён Семёнов — эксперты игры WorldofTanks.
Также соревнования пройдут в одиночных дисциплинах: Hearthstone, Mortal Kombat Xl, Counter-Strike: Global Offensive иPlayerunknown’s battlegrounds. Старт 3 марта в 13.00 по адресу: Псков, Иркутский переулок, 2. Регистрация доступна в группе Федерации компьютерного спорта Псковской области.