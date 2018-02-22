Кубок двух городов разыгран

В турнире приняли участие представители двух профессиональных футбольных клубов Псковской области — «Псков-747» и «Луки-Энергия». Оба матча игрались по кубковой системе.
Матчевая встреча стала логичным продолжением чемпионата мира по футболу среди игроков «747», победители которого бросили вызов футболистам «Луки-Энергия». Кубок проходил под патронажем региональной Федерации компьютерного спорта. Главным организатором и судьей соревнования выступил председатель федерации Василий Демидов.
После успешного проведения турнира с игроками «747» нам всем очень хотелось связать две футбольные столицы Псковской области высокоскоростным соединением и провести матч между командами Пскова и Великих Лук — и это у нас получилось!
Честь ФК «Луки-Энергия» в этом турнире защищали воспитанник «молодежки» клуба Александр Алексеев и футболист основы Виталий Бения. ФК «Псков-747» делегировал Алексея Семрякова и Владислава Емельянова. Интересно, что накануне поединка Алексей Семряков выиграл в товарищеской игре у одного из лучших киберфутболистов Пскова Виталия Чубаева, а Владислав Емельянов в составе молодежной команды «747» (Семряков остался дома из-за травмы) победил в Таллине в традиционном RevalСup — одном из лучших футбольных турниров стран Балтии.
Василий Демидов,
председатель федерации
Оба матча проходили на встречных скоростях. Проигрывая в первом матче со счетом 0:3, псковичи сломили великолучан пятью ответными мячами. И во второй игре представители «747» в дебюте пропустили три мяча, а вот отыграться не смоги. Общий итог 1:1 по играм и 5:6 — небольшое преимущество у «Луки-Энергия» по забитым голам.
Теперь футболисты встречаются между собой не только на полях профессионального футбола, но и на интерактивных площадках.
Фото Андрея Степанова