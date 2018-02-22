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Спорт / Соревнования

Кубок двух городов разыгран

Турнир по киберфутболу «Кубок двух городов» по FIFA 2018 состоялся 19 февраля

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Арслан Байрамов
22 февраля 2018 года, 09:00
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В турнире приняли участие представители двух профессиональных футбольных клубов Псковской области — «Псков-747» и «Луки-Энергия». Оба матча игрались по кубковой системе.

Матчевая встреча стала логичным продолжением чемпионата мира по футболу среди игроков «747», победители которого бросили вызов футболистам «Луки-Энергия». Кубок проходил под патронажем региональной Федерации компьютерного спорта. Главным организатором и судьей соревнования выступил председатель федерации Василий Демидов.

После успешного проведения турнира с игроками «747» нам всем очень хотелось связать две футбольные столицы Псковской области высокоскоростным соединением и провести матч между командами Пскова и Великих Лук — и это у нас получилось!

Василий Демидов, председатель федерации

Честь ФК «Луки-Энергия» в этом турнире защищали воспитанник «молодежки» клуба Александр Алексеев и футболист основы Виталий Бения. ФК «Псков-747» делегировал Алексея Семрякова и Владислава Емельянова. Интересно, что накануне поединка Алексей Семряков выиграл в товарищеской игре у одного из лучших киберфутболистов Пскова Виталия Чубаева, а Владислав Емельянов в составе молодежной команды «747» (Семряков остался дома из-за травмы) победил в Таллине в традиционном RevalСup — одном из лучших футбольных турниров стран Балтии.

Теперь футболисты встречаются между собой не только на полях профессионального футбола, но и на интерактивных площадках.
Фото Андрея Степанова
Оба матча проходили на встречных скоростях. Проигрывая в первом матче со счетом 0:3, псковичи сломили великолучан пятью ответными мячами. И во второй игре представители «747» в дебюте пропустили три мяча, а вот отыграться не смоги. Общий итог 1:1 по играм и 5:6 — небольшое преимущество у «Луки-Энергия» по забитым голам. 

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