Легенды, земляки и юниоры

Приезд легенд отечественного хоккея в наш город — событие из ряда вон выходящее. Они как высокотехнологичный прибор: с высоты опыта, связей, кругозора могут без сомнения поставить диагноз «хоккейности» любой территории. Наш регион комплиментов от них не ждал, а скорее скромно мечтал только лишь провести с их участием шоу, от которого придут в восторг дети и вспомнят знаковые хоккейные трансляции на еще голубых ламповых экранах взрослые. Шоу, забегая вперед, удалось. Кроме того, «Легенды» усыпали наш регион хоккейными комплиментами высшего порядка. Были ли они заслуженными — разбирается «Псковская правда».
К приезду команды «Легенды хоккея» было приурочено сразу три хоккейных события в регионе. Во-первых, областной этап турнира «Золотая шайба». Он состоялся как раз на призы главного гостя турнира — олимпийского чемпиона Сергея Шепелева. Участвовало шесть команд. Разница в классе между псковскими мальчишками и периферией колоссальная — но у возрождения не может быть простых путей. И каждая команда участников получила новый импульс для занятий на льду. Глава Федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников отметил, что к этому импульсу нужны круглогодичные крытые катки — пусть самого простого типа, но такие райцентры, как Остров, Порхов, Новоржев, Печоры, могут уже сегодня становиться центрами подготовки спортсменов. Хотя кроме катков есть еще одна беда — тренерская, ее решать нужно всем миром, и проблема здесь не только псковская.
Владислав Туманов и Сергей Шепелев привезли в Псков большой хоккей.
Титульный партнер «Золотой шайбы» Шепелев не первый раз гостит в Псковской области: он тоже уверен, что одного Ледового нам мало. Понимал это и идейный вдохновитель соревнования, живущий ныне в Москве и руководящий Псковским землячеством в столице экс-глава региона Владислав Туманов. Он тоже считает, что даже с появлением арены в Великих Луках, куда, к слову, пообещали приехать «Легенды», вопрос ледового времени останется открытым. Но на его веку в регионе не было и этого. Играли на открытом льду (в его случае на «зубах» — на льду завода зубчатых колес в Пскове), и количество занимающихся было немалое, а морозов ждали с нетерпением. Кроме того, Туманов напомнил, что единственная ныне арена в области с искусственным льдом функционирует по 20 часов в сутки. На ней умещаются сотни детишек-хоккеистов, любителей хоккея, фигуристов и остается возможность просто покататься на коньках. Именно с именем Туманова связано второе и третье события прошедшей недели — Третий Кубок Псковского землячества и выставочный матч между «Легендами» и сборной Псковской области, собравший более тысячи зрителей в Ледовом.
Владислав Туманов и Сергей Шепелев привезли в Псков большой хоккей.
Фото Андрея Степанова
Аншлаг в Ледовом отметил еще один важный гость мероприятия — руководитель Фонда «Ветераны спорта» Александр Старостин:
— Я впервые в Пскове. Отношение к спорту здесь очень серьезное благодаря усилиям руководства области, Госкомитета по физической культуре и спорту и областной Федерации хоккея, — сказал он на пресс-конференции в «Псковской правде».
Старостин отметил, что при таком отношении хочется людям помогать:
— И с нашей поддержкой в регионе и дальше будут проводиться крупные хоккейные турниры, такие как «Золотая шайба», а псковские команды будут приглашать на игры в Москву.
Между тем победители «Золотой шайбы» — «Торнадо» тренера Кирилла Миронишина, чью победу показывали в прямом эфире на всю область, поедут на российский финал в Дмитров. Псковская область не самый богатый регион. Но в спорте все решает характер. А он здесь есть.
Начинающие хоккеисты из Пскова не упустили случая пообщаться с теми, чьи имена гремели на весь мир.
Фото Андрея Степанова
Кроме того, на этой неделе тремя играми завершается региональный турнир Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Любитель 40+», участие в котором принимали в этом сезоне 11 команд. На недосягаемое расстояние среди ветеранов оторвались команды «Псков», «Евро-Керамика», «Плесков» и «Родина», которые и разыграют после окончания регулярки путевку на всероссийский финал Ночной хоккейной лиги. Напомним, Ночная лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея для популяризации игры с шайбой и, по сути, стала настоящим любительским ветеранским чемпионатом страны.
ИТОГОВЫЙ СЧЁТ
«Легенды хоккея» – Сборная Псковской области 8:3 (4:1, 4:2).
ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФИНАЛА ХОККЕЙНОГО ТУРНИРА «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» СРЕДИ КОМАНД
2003-2004 года рождения на призы олимпийского чемпиона Сергея Шепелева
1 место. «Торнадо» Псков
2 место. «Экспресс» Великие Луки
3 место. «Родина» Псковский район
4 место. «Рубеж» Печоры
5 место. «Псков»
6 место. «Новоржев»
Индивидуальными призами были награждены:
Сергей Макаров («Торнадо») — лучший бомбардир,
Роман Сомов («Рубеж») — лучший вратарь,
Ян Авдовский («Экспресс») — лучший защитник,
Кирилл Утко («Родина») — нападающий,
Максим Едрышов — лучший игрок команды «Новоржев»,
Егор Лавров — лучший игрок команды «Рубеж»,
Кирилл Миронишин («Торнадо») — лучший тренер,
Артем Слаев — лучший болельщик.