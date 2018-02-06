Легенды, земляки и юниоры

Приезд легенд отечественного хоккея в наш город — событие из ряда вон выходящее. Они как высокотехнологичный прибор: с высоты опыта, связей, кругозора могут без сомнения поставить диагноз «хоккейности» любой территории. Наш регион комплиментов от них не ждал, а скорее скромно мечтал только лишь провести с их участием шоу, от которого придут в восторг дети и вспомнят знаковые хоккейные трансляции на еще голубых ламповых экранах взрослые. Шоу, забегая вперед, удалось. Кроме того, «Легенды» усыпали наш регион хоккейными комплиментами высшего порядка. Были ли они заслуженными — разбирается «Псковская правда».

К приезду команды «Легенды хоккея» было приурочено сразу три хоккейных события в регионе. Во-первых, областной этап турнира «Золотая шайба». Он состоялся как раз на призы главного гостя турнира — олимпийского чемпиона Сергея Шепелева. Участвовало шесть команд. Разница в классе между псковскими мальчишками и периферией колоссальная — но у возрождения не может быть простых путей. И каждая команда участников получила новый импульс для занятий на льду. Глава Федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников отметил, что к этому импульсу нужны круглогодичные крытые катки — пусть самого простого типа, но такие райцентры, как Остров, Порхов, Новоржев, Печоры, могут уже сегодня становиться центрами подготовки спортсменов. Хотя кроме катков есть еще одна беда — тренерская, ее решать нужно всем миром, и проблема здесь не только псковская.

Владислав Туманов и Сергей Шепелев привезли в Псков большой хоккей.