Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Спорт / Соревнования

Легенды, земляки и юниоры

Олимпийский чемпион вручил призы мальчишкам-хоккеистам из Пскова

Текст:
Арслан Байрамов
6 февраля 2018 года, 11:36
Фото: Андрей Степанов
0

Приезд легенд отечественного хоккея в наш город — событие из ряда вон выходящее. Они как высокотехнологичный прибор: с высоты опыта, связей, кругозора могут без сомнения поставить диагноз «хоккейности» любой территории. Наш регион комплиментов от них не ждал, а скорее скромно мечтал только лишь провести с их участием шоу, от которого придут в восторг дети и вспомнят знаковые хоккейные трансляции на еще голубых ламповых экранах взрослые. Шоу, забегая вперед, удалось. Кроме того, «Легенды» усыпали наш регион хоккейными комплиментами высшего порядка. Были ли они заслуженными — разбирается «Псковская правда».

К приезду команды «Легенды хоккея» было приурочено сразу три хоккейных события в регионе. Во-первых, областной этап турнира «Золотая шайба». Он состоялся как раз на призы главного гостя турнира — олимпийского чемпиона Сергея Шепелева. Участвовало шесть команд. Разница в классе между псковскими мальчишками и периферией колоссальная — но у возрождения не может быть простых путей. И каждая команда участников получила новый импульс для занятий на льду. Глава Федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников отметил, что к этому импульсу нужны круглогодичные крытые катки — пусть самого простого типа, но такие райцентры, как Остров, Порхов, Новоржев, Печоры, могут уже сегодня становиться центрами подготовки спортсменов. Хотя кроме катков есть еще одна беда — тренерская, ее решать нужно всем миром, и проблема здесь не только псковская.

Владислав Туманов и Сергей Шепелев привезли в Псков большой хоккей.

Владислав Туманов и Сергей Шепелев привезли в Псков большой хоккей.
Фото Андрея Степанова
Титульный партнер «Золотой шайбы» Шепелев не первый раз гостит в Псковской области: он тоже уверен, что одного Ледового нам мало. Понимал это и идейный вдохновитель соревнования, живущий ныне в Москве и руководящий Псковским землячеством в столице экс-глава региона Владислав Туманов. Он тоже считает, что даже с появлением арены в Великих Луках, куда, к слову, пообещали приехать «Легенды», вопрос ледового времени останется открытым. Но на его веку в регионе не было и этого. Играли на открытом льду (в его случае на «зубах» — на льду завода зубчатых колес в Пскове), и количество занимающихся было немалое, а морозов ждали с нетерпением. Кроме того, Туманов напомнил, что единственная ныне арена в области с искусственным льдом функционирует по 20 часов в сутки. На ней умещаются сотни детишек-хоккеистов, любителей хоккея, фигуристов и остается возможность просто покататься на коньках. Именно с именем Туманова связано второе и третье события прошедшей недели — Третий Кубок Псковского землячества и выставочный матч между «Легендами» и сборной Псковской области, собравший более тысячи зрителей в Ледовом.

Аншлаг в Ледовом отметил еще один важный гость мероприятия — руководитель Фонда «Ветераны спорта» Александр Старостин:

— Я впервые в Пскове. Отношение к спорту здесь очень серьезное благодаря усилиям руководства области, Госкомитета по физической культуре и спорту и областной Федерации хоккея, — сказал он на пресс-конференции в «Псковской правде».

Старостин отметил, что при таком отношении хочется людям помогать:

— И с нашей поддержкой в регионе и дальше будут проводиться крупные хоккейные турниры, такие как «Золотая шайба», а псковские команды будут приглашать на игры в Москву.

Начинающие хоккеисты из Пскова не упустили случая пообщаться с теми, чьи имена гремели на весь мир.
Фото Андрея Степанова
Между тем победители «Золотой шайбы» — «Торнадо» тренера Кирилла Миронишина, чью победу показывали в прямом эфире на всю область, поедут на российский финал в Дмитров. Псковская область не самый богатый регион. Но в спорте все решает характер. А он здесь есть.

Кроме того, на этой неделе тремя играми завершается региональный турнир Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Любитель 40+», участие в котором принимали в этом сезоне 11 команд. На недосягаемое расстояние среди ветеранов оторвались команды «Псков», «Евро-Керамика», «Плесков» и «Родина», которые и разыграют после окончания регулярки путевку на всероссийский финал Ночной хоккейной лиги. Напомним, Ночная лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея для популяризации игры с шайбой и, по сути, стала настоящим любительским ветеранским чемпионатом страны.

ИТОГОВЫЙ СЧЁТ

«Легенды хоккея» – Сборная Псковской области 8:3 (4:1, 4:2).

ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФИНАЛА ХОККЕЙНОГО ТУРНИРА «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» СРЕДИ КОМАНД

2003-2004 года рождения на призы олимпийского чемпиона Сергея Шепелева

1 место. «Торнадо» Псков

2 место. «Экспресс» Великие Луки

3 место. «Родина» Псковский район

4 место. «Рубеж» Печоры

5 место. «Псков»

6 место. «Новоржев»

Индивидуальными призами были награждены:

Сергей Макаров («Торнадо») — лучший бомбардир,

Роман Сомов («Рубеж») — лучший вратарь,

Ян Авдовский («Экспресс») — лучший защитник,

Кирилл Утко («Родина») — нападающий,

Максим Едрышов — лучший игрок команды «Новоржев»,

Егор Лавров — лучший игрок команды «Рубеж»,

Кирилл Миронишин («Торнадо») — лучший тренер,

Артем Слаев — лучший болельщик.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Соревнования
1 февраля 09:34

Настрелянный снег дольше тает

Старт будет первоклассным, обещают организаторы, сверяя часы с погодой

Спорт / Соревнования
31 января 09:26

Швейцарский плеймейкер

Чемпионат мира по FIFA18 среди футболистов ФК «Псков-747» выиграл Алексей Семряков

Спорт / Рекорды
30 января 09:25

Царь горы

Владислав Марченков представит на зимней Олимпиаде Псковскую область
  • Учёные установили главную причину рака
  • Какой будет Масленица в этом году, расскажут гости пресс-центра «ПП»
  • Стало понятно, зачем в Пскове собираются углубить дно реки Великой
  • «Псковская правда» дарит призы за свадебные фото
  • Российские гостиницы принудили обязательно получать «звёзды»
  • Роженица просит объявить благодарность персоналу Псковского перинатального центра
  • Задать вопрос Михаилу Ведерникову можно через соцсети или электронную почту
  • Дедовичские школьники показали, насколько они ловкие и смекалистые
  • Спасибо гардеробщице детской поликлиники на Алтаева – псковичка
  • Вадим Голик побывал на главном боксерском форуме года
  • В Пскове пропал мужчина с особой приметой: у него отсутствует фаланга пальца (ФОТО)
  • В «Доме офицеров» пройдёт концерт, посвященный годовщине вывода войск из Афганистана
  • Псковские рыбаки выловили в 2017 году почти 2 тысячи тонн рыбы
  • Россиянам разрешили опаздывать на работу из-за плохой погоды

    • 5 февраля

  • Небольшой снег и 10-градусный мороз ожидаются в Пскове 6 февраля
  • Карантин в Пскове распространился ещё на 5 школ
  • Лже-сотрудник банка украл с карты псковички более 100 тысяч рублей
  • Как проголосовать не по прописке: 11 вопросов о выборах президента
  • Брак в подписях за Бабурина, Титова и Явлинского не превысил 5%
  • Евгений Вагин будет похоронен на Мироносицком кладбище
  • Прощание с Евгением Вагиным состоится в храме Александра Невского 6 февраля
  • На базу «Юность» съезжаются участники Всероссийских соревнований по биатлону
  • Кузнечный двор в Пскове закрывают до июня 2019 года
  • Женщина погибла от рук собутыльника в Локнянском районе
  • Первое заявление на ежемесячные выплаты из маткапитала подали в регионе
  • Социально незащищенные псковичи получат бесплатную юридическую помощь
  • В Великих Луках проходят Х православные Свято-Тихоновские педагогические чтения
  • За повторную пьяную езду жителям Пскова и Острова грозит срок
  • Молдованина оштрафовали в Псковской области за оскорбление полицейского
  • Медики назвали основные причины смертности россиян

    • Новости

    Общество
    Наталья Баранова 6 февраля 11:30

    Спросите нас

    Люди с ограниченными возможностями призывают строителей консультироваться с ними при формировании доступной среды

    Спорт
    25 января 15:39

    Всех зашаховал

    Председатель Федерации шахмат Псковской области переизбран на новый срок — что изменится

    Спорт / Рекорды
    16 января 16:48

    Спортивные хэштеги

    Незаметные события спортивного года еще заявят о себе в дальнейшем