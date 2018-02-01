Настрелянный снег дольше тает

Председатель спорткомитета Псковской области Иван Штылин на пресс-конференции в «Псковской правде» рассказал про грядущее юниорское соревнование всероссийского уровня в Острове. По его итогам будет сформирована сборная РФ на первенство мира. На трассу выйдут два псковских спортсмена — Лебедев и Вайгин.

С 5 по 11 февраля на базе «Юность» под Островом, в вотчине заслуженного тренера, председателя Федерации биатлона Псковской области, экс-главы Островского района Павла Мищенкова, состоятся Всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора. В них ожидается участие свыше 100 спортсменов, на дистанцию выйдут юноши и девушки до 18 лет, вместе с ними посоревнуются двое псковских биатлонистов младшего возраста — Максим Лебедев и Дмитрий Вайгин.

Рассказывая о подготовке к соревнованию, Иван Штылин заметил, что погодные условия на Псковщине, конечно же, заставляют организаторов быть более внимательными ко всем вопросам: