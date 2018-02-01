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Спорт / Соревнования

Настрелянный снег дольше тает

Старт будет первоклассным, обещают организаторы, сверяя часы с погодой

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Арслан Байрамов
1 февраля 2018 года, 09:34
Фото: Андрей Степанов
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Председатель спорткомитета Псковской области Иван Штылин на пресс-конференции в «Псковской правде» рассказал про грядущее юниорское соревнование всероссийского уровня в Острове. По его итогам будет сформирована сборная РФ на первенство мира. На трассу выйдут два псковских спортсмена — Лебедев и Вайгин.

С 5 по 11 февраля на базе «Юность» под Островом, в вотчине заслуженного тренера, председателя Федерации биатлона Псковской области, экс-главы Островского района Павла Мищенкова, состоятся Всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора. В них ожидается участие свыше 100 спортсменов, на дистанцию выйдут юноши и девушки до 18 лет, вместе с ними посоревнуются двое псковских биатлонистов младшего возраста — Максим Лебедев и Дмитрий Вайгин.

Рассказывая о подготовке к соревнованию, Иван Штылин заметил, что погодные условия на Псковщине, конечно же, заставляют организаторов быть более внимательными ко всем вопросам:

Вы видите сами, что зимние условия у нас довольно сложные, но с помощью специальной техники — ратраков — мы уже несколько дней формируем гоночный круг в соответствии с требованиями. У настрелянного снега есть небольшой плюс — он дольше тает, поэтому мы должны, судя по всем прогнозам, подготовить хорошее снежное кольцо в срок.

Иван Штылин, председатель спорткомитета Псковской области
Отвечая на вопрос о том, чем ныне живет островская лыжно-биатлонная база, чиновник заметил, что кроме этого соревнования на ней пройдет традиционная «Лыжня России», а также большое количество въездных соревнований. Таких, например, как проходившее здесь первенство России по биатлону среди представителей транспортной авиации. Такая активность на базе «Юность» должна подстегивать инвесторов на развитие спортивно-рекреационного бизнеса. Ведь на соревнования приезжают не только участники, но и делегации, зрители.

На соревнования на призы псковского губернатора соберутся биатлонные надежды России.
Фото Андрея Степанова
Зрителей также ждут на трибунах «Юности» на данных соревнованиях. Штылин считает, что на турнире можно будет увидеть все биатлонные надежды страны, а также поболеть за псковских спортсменов, приглашенных на старт с более опытными коллегами.

— Мы ведем переговоры с «Псковпассажиравтотрансом» о бесплатной доставке зрителей на эстафетную гонку 10 февраля, — отметил Штылин.

КСТАТИ

На турнире можно будет поболеть за псковских спортсменов.

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