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Швейцарский плеймейкер

Чемпионат мира по FIFA18 среди футболистов ФК «Псков-747» выиграл Алексей Семряков

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Арслан Байрамов
31 января 2018 года, 09:26
Фото: Андрей Степанов
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Четырехраундовое киберфутбольное испытание по олимпийской системе завершилось 25 января поздно вечером. Из 16 футболистов и воспитанников ФК «747», стартовавших в турнире, спустя 42 дня осталось всего четверо — двое боролись за третью строчку, двое разыгрывали Кубок чемпиона мира.

В первом матче заключительного игрового дня в бронзовом финале скрестили джойстики сборная Колумбии, ведомая нападающим молодежки Михаилом Севастьяновым, и команда Германии, которой управлял голкипер команды Денис Долгий. Сражение происходило с переменным успехом, но все же медаль заработал вратарь «747» — 8:6 (4:2, 4:4).

В финальный день соревнований четыре спортсмена разыграли три медали.
Фото Андрея Степанова
В самом главном матче турнира встретились два игрока молодежки. Особый интерес встрече придавало участие в финале сборной России. «Россиянин» Влад Емельянов считался фаворитом, так как до этого в четвертьфинале и полуфинале совершил невероятные возвращения, уступая по ходу встреч с катастрофическим разрывом. А Алексея Семрякова называли андердогом соревнования.

Схватка началась с победы России в первой игре 2:1. Казалось бы, Емельянов не упустит преимущество, однако Семряков в ответной встрече устроил сборной России настоящую пытку — 1:5. И по сумме двух встреч Россия упустила золото со счетом 3:6.

Игроков на протяжении обеих встреч поддерживали партнеры по команде, а также президент клуба Алексей Севастьянов, а прямые эфиры посмотрели около 6000 человек. После игры все участники финального квартета получили призы и подарки от спонсоров, а Алексей Семряков — кубок чемпиона мира. 

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