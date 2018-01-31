Швейцарский плеймейкер

Четырехраундовое киберфутбольное испытание по олимпийской системе завершилось 25 января поздно вечером. Из 16 футболистов и воспитанников ФК «747», стартовавших в турнире, спустя 42 дня осталось всего четверо — двое боролись за третью строчку, двое разыгрывали Кубок чемпиона мира.

В первом матче заключительного игрового дня в бронзовом финале скрестили джойстики сборная Колумбии, ведомая нападающим молодежки Михаилом Севастьяновым, и команда Германии, которой управлял голкипер команды Денис Долгий. Сражение происходило с переменным успехом, но все же медаль заработал вратарь «747» — 8:6 (4:2, 4:4).