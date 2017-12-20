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Спорт / Соревнования

Чемпионат мира по футболу — в Пскове!

Жеребьевка состоялась в пресс-центре «Псковской правды»

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Арслан Байрамов
20 декабря 2017 года, 15:18
Фото: Андрей Степанов
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В связи с набившей провинциальному футболу оскомину системой осень —весна игровая пауза во втором дивизионе составляет почти 5 месяцев. Футболисты команды «Псков-747» в это время тренируются и играют в любительских городских мини-футбольных соревнованиях и скучают по большому футболу. Чтобы немного расслабиться и получить недостающие эмоции, футбольный клуб совместно с Федерацией компьютерного спорта Псковской области с 17 декабря по 21 января проводят чемпионат мира по футболу на симуляторе FIFA2018 среди игроков и тренеров клуба. Презентовали турнир в пятницу, 15 декабря, в «Псковской правде», ставшей главным информационным партнером соревнования.

Несколько представителей основного состава клуба, воспитанники молодежки, самый успешный на сегодняшний день воспитанник псковского футбола Илья Гультяев (ФК «Тамбов»), профессиональный арбитр и детский тренер школы «747» Герман Кравченко, всего 16 футбольных людей, выбрали себе сборные из числа стран — участниц настоящего, а не виртуального чемпионата мира в России. Киберчемпионат получил официальный статус областного соревнования. Главным судьей стал Василий Демидов — председатель областной Федерации компьютерного спорта.

Он и открыл презентацию турнира, отметив, что данное событие лучше всех демонстрирует связь профессионального и компьютерного спорта.

— Идея очень интересная, живая, мне она понравилась. Это будет здорово, я двумя руками за это мероприятие. С точки зрения популяризации футбола — точное попадание, — заявил Алексей Севастьянов, президент футбольного клуба «Псков — 747», председатель Федерации футбола Псковской области.

Организаторы отметили, что игры чемпионата можно будет смотреть «вживую» на канале Псковского агентства информации в «Ютубе» по четвергам и воскресеньям. Турнир проходит по олимпийской системе на вылет и сопровождается профессиональным комментарием. Победители получат призы и подарки от спонсоров. Следить за соревнованием можно в социальных сетях по хештегу #fifa747.

20 декабря завершился первый игровой день, определились и первые четвертьфиналисты. Никита Иванов со сборной Уругвая нанес сокрушительное поражение Илье Гультяеву, игравшему за Польшу, а Руслан Суродин (Бельгия) в упорной борьбе в двух матчах сломил сопротивление воспитанника футбольной школы «747» Даниила Михеева (Мексика).

Чемпионат мира на футбольном симуляторе — не единственная точка соприкосновения Пскова и чемпионата мира по футболу — 2018. Напомним, что воспитанники футбольной школы «Стрела», одержавшие летом победу на всероссийском соревновании «Кожаный мяч», станут болбоями (мальчиками, подающими мячи) на финальном матче турнира в Москве. 

КСТАТИ

Жеребьевку турнира на презентации провели капитан «747» Антон Шишаев, сам не играющий на приставках, но обещавший поддержать партнеров, и представительница косплея (создание оригинальных образов по мотивам компьютерных игр) Юно Чан в образе футболиста Халка.

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