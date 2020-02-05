В Ледовом дворце скрестили клюшки «Скрюэнболт» из канадского Калгари и псковская дружина «Торнадо»

Канадцы в Пскове

За недолгую историю Ледового дворца в нем были даже китайские хоккеисты. История до появления крытого катка знает примеры товарищеских игр со странами ближайшего зарубежья. Но вот кого точно не было никогда в Пскове, так это настоящих канадцев, родоначальников хоккея. Канадская команда Screw and Bolt (дословно: «Винт и Болт») - любительская дружина из Калгари, города, представленного в НХЛ. Два десятка лет назад ее собрали студенты-ортопеды из медицинского колледжа. И сейчас в команде только представители этой врачебной касты: от 30 лет и старше. У некоторых игроков в послужном списке есть опыт выступления в АХЛ - второй по силе североамериканской лиге. Несколько лет назад канадцы придумали себе развлечение - всей дружиной посещать европейские страны и играть там в хоккей. Еще они любители дегустировать пиво, но это другая история. В 2014 году они уже были в России и победили сборную Санкт-Петербургской лиги. В интернете есть свидетельства об играх команды с любителями Латвии и Уэльса. И везде канадцы не знали поражений.

В этот европейский трип путь канадцев пролегал из Таллина в Москву, где их также ждали встречи с любителями. Узнав об этом, областная федерация хоккея мгновенно выслала канадцам приглашение заехать в Псков - было бы туристическим преступлением не сделать этого со стороны «кленовых». Но в первую очередь канадцам было предложено сыграть в хоккей с «Торнадо». Канадцы сказали да.

Кружится «Торнадо»

Главный тренер псковского «Торнадо» Леонид Автомов располагал примерно таким же набором фактов о канадцах накануне игры. Их реальную силу представить было сложно. Некоторые причастные к хоккею, посмотрев нарезки, утверждали, что канадцы «никакие», другие радикально наоборот - были уверены, что наших сотрут в порошок. Еще и само «Торнадо» являлось большой загадкой для псковского хоккея. Созданная из числа воспитанников секции в Ледовом, команда сыграла один турнир в начале декабря - и все. Команда есть - а играть не с кем. Точнее есть с кем, но организация подобных Кубку губернатора Псковской области соревнований ложится на плечи энтузиастов. Никакого «второго дивизиона», созданного сверху для хоккейных команд городов, подобных Пскову, в России нет. Соревнования проходят от случая к случаю. Планировалось, что после Нового года будет проведен аналогичный псковскому турнир в Новгороде - но не вышло. Канадцы не планировались, но получилось. Подбирая состав на игру, Автомов решал много дилемм. Первая - играть ли самому? На Кубке губернатора тренер псковичей (выпускник «СКА-Нева») руководил игроками не только с мостика, но и на льду, взяв индивидуальную награду за результативность. С канадцами Автомов принял решение не играть, а дать себя показать псковским ребятам. И вторая дилемма с составом - усиливать ли команду тиранозаврами псковского хоккея десантниками Кириллом Миронишиным и Никитой Вагановым - была решена также в пользу подрастающего поколения. «Торнадо» получило все-таки усиление от «ВДВ-Купол», но менее угрожающее. Да и сама задумка инъекции в «Торнадо» «невыпускников» была в том, чтобы подставить этим самым выпускникам плечо в нужную минуту, а не тащить за них игру. И знаете ли, Автомов как в воду глядел.

С олимпийским размахом

Ледовый 21 января бурлил народом. Многие даже думали, что вход на игру будет платным. Бесплатно мест в полуторатысячной чаше хватило всем. Псковичи, надо сказать, хоть и болели с душой, практики им все-таки в этом вопросе недостает, акцентированным поведение трибун не назовешь. Хотя равнодушных не осталось.

Игру от имени губернатора Псковской области открыла хоккеистка-любитель Галина Макарова, а символическое вбрасывание от имени спортивного сообщества произвела призер Олимпиады-80 Светлана Семёнова. Гимны, вымпелы - все по-взрослому. Первый период - канадцы открывают счет. У «Торнадо» сумбур в атаке, защите, переходе через линию. Разница в среднем возрасте игроков почти 15 лет. Но возможность перебегать соперника в дебюте хозяева упускают, и только к концу периода приходят в себя, проведя на последних секундах опасную, но не завершившуюся взятием ворот атаку. Нашел слова для своих игроков Автомов в перерыве. В дебюте второго периода хулиган Геннадий Ипатов обыгрывает вратаря гостей и золотыми буквами вписывает свое имя в историю. Прежде канадцам из Калгари забрасывал Сергей Фёдоров в НХЛ, но он не делал этого у себя дома. А Гена Ипатов сравнивает счет с канадцами при родных трибунах. Игра выравнивается. «Торнадо» начинает использовать скорость, но с градом псковских атак справляется голкипер Шейн Китбас, а «Скрюэндболт» вырывается вперед - 1:3. На последних секундах второго периода у псковичей вновь шикарный момент для взятия ворот, но удача снова не на их стороне. В третьей 20-минутке разница в скоростях стала очевидной. Канадцы встали, но даже в уставшем состоянии, на прямых ногах, оставались грозной силой и подолгу контролировали шайбу. В середине периода Родион Миронов - как и Ипатов, свой воспитанник - возвращает интригу и надежду. Над ареной сияет гирляндами новогодняя елка - будет ли чудо?! Но канадцы грамотно гасят игру, не допуская ни одной атаки псковичей в последние три минуты игры. 2:3 - за такое было не стыдно. Канадский штамп в загранпаспорте «Торнадо» проставлен - афиша с автографами всех хоккеистов, принявших участие в игре, отправлена в музей Ледового дворца Пскова. После игры кленовые были благодарны за прием, сравнивая атмосферу вокруг матча с той, что царит на их играх в Калгари. Надеемся, что это было не проявлением вежливости.