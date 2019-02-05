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Спорт / Арена

Воркаут на зимовке

Лидер уличных воркаутеров Псковской области Виталий Дидыч зовет на турник

Текст:
Арслан Байрамов
5 февраля 2019 года, 10:15
Фото: из личного архива Виталия Дидыча
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Студенты и школьники, девчонки и люди пожилого возраста, предприниматели и военные — что привлекает псковичей в губернаторском виде спорта.

Ушедший год подарил псковскому спорту новую народную забаву — стрит воркаут (от английского street workout — дословно уличная тренировка). В том или ином виде воркаут всегда существовал в Пскове — редкий турник в городских общественных местах и спальных кварталах обходится без ежедневного внимания следящих за здоровьем и фигурой мужчин. Однако о том, что воркаут может быть популярным у детей, девушек, а еще что он может быть соревновательным и за него присваивают разряды, Псковская область широко узнала только летом 2018 года, когда ко Дню города была открыта сверхсовременная площадка для занятий уличной гимнастикой, где в тот же день открылся этап Кубка мира по данному виду спорта, собравший не только крутых атлетов из разных стран, но и внушительную толпу зрителей.

Семья

Следом за роскошной площадкой у гребной школы «Ника» на набережной реки Великой, построенной, кстати, на деньги псковских бизнесменов, воркаутеры получили и место для зимовки. В спортзале ДОСААФ на Коммунальной, 19, открылся первый специализированный зал для воркаута с гимнастической дорожкой и высокими потолками. Можно заниматься, крутиться, кувыркаться и прыгать вдоволь, даже когда на улице морозы.

Объединившиеся вокруг Виталия Дидыча, собрата по воркауту, зарекомендовавшего себя в молодежной политике, ребята назвали себя «Псковской воркаут-семьей». Именно Дидыч выступил лидером движения, предложив проект по развитию уличной гимнастики в Псковской области на форуме «Команды 2018». Губернатор Михаил Ведерников идею поддержал и помог реализовать. Более того, и сам иногда вечерами приезжал поупражняться на турниках. Так что в чем-то воркаут для Пскова — как теннис для России при Ельцине.

Но учитывая, что допущенные к домашнему этапу Кубка мира псковские спортсмены, по сути, оказались неконкурентоспособными по сравнению с представителями высшего эшелона, псковская воркаут-семья начала усиленно тренироваться. Благо с этого года энтузиастам больше не пришлось тратить силы на поиск помещений, временный монтаж конструкций, их сборку, разбор и транспортировку.

Занятия на Коммунальной проводят лучшие на сегодняшний день местные спортсмены.

— К нам приходят студенты и школьники, девчонки и люди пожилого возраста, предприниматели и военные, люди разных профессий и представители других видов спорта. И мы всем рады в нашем зале, — рассказывает сам Дидыч.

Площадка для воркаута стала символом новой спортивной политики региона — главное внимание доступным спортивным практикам.
Фото из личного архива Виталия Дидыча.
КСТАТИ

Победителем премии «Народное признание», вручение которой состоялось 1 февраля, в номинации «Команда 2018» стал Псковский воркаут-центр. Статуэтку на сцене драмтеатра получил Виталий Дидыч.

Все на турник

Чтобы увеличить количество занимающихся, приобщить их к совместным занятиям на турниках (а это всегда шумные компании, юмор и громкая молодежная музыка), Дидыч с партнерами стал проводить в зале открытые тренировки. Второй такой день открытых дверей состоялся 26 января.

— В этот вечер мы увидели более полусотни новых лиц, в основном это дети, которые хотят приобщиться к культуре здорового времяпрепровождения. А значит, воркаут становится все популярнее в регионе, ведь у детей сегодня есть выбор в плане видового разнообразия спорта, — отметил Дидыч.

Он уверен, что это только начало большой традиции. В этом году псковские воркаутеры планируют установить конструкции в районных центрах. Завершается формирование областной федерации воркаута. Готовится серьезный календарный график на лето. Дидыч обещает соревнования в том числе и всероссийского уровня. Возможно, они будут приурочены к Ганзейским дням. Он надеется, что в 2019 году мы станем узнавать лучших псковских воркаутеров по именам.

— После Кубка мира мы систематизировали подготовку, потихоньку стали выезжать на соревнования. Всей командой ездили в Новгород. Отдельно многие атлеты ездят на турниры в Санкт-Петербург. Пока я бы не стал выделять конкретных спортсменов, но несколько ребят в разных возрастных категориях показывают хороший прогресс, — отметил лидер воркаутеров. — Все, чтобы совершенствоваться, у них есть. И за это отдельное спасибо губернатору и его общественному проекту «Команда 2018». 

КОНКРЕТНО

Требования для выполнения 1-го (базового) разряда по воркауту:

Подтягивания — 10;

Отжимания на брусьях — 15;

Отжимания от пола — 20;

Поднятие ног до перекладины — 3;

Подъем переворотом — 3;

Капитанский подъем — 1;

Угол под турником (хват на ширине плеч) — зафиксировать;

Выход силой на одну руку — 1 на каждую.

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