Презумпция массовости

Что ни год, то в Псковской области появляется крупный — а то и не один — спортивный объект. Плюс регион прирастает небольшими площадками для регулярных занятий физкультурой. Плоды в виде побед спортсменов и увеличения числа тех, кто занимается на регулярной основе, не заставили себя ждать.

НАСЛЕДИЕ

Это у нас вырос один из самых титулованных футболистов в истории страны — Дмитрий Аленичев. Это у нас родился один из самых прославленных российских хоккеистов в НХЛ — Сергей Фёдоров. Да и вообще, растет число членов национальных сборных как в привычных, так и в относительно новых видах спорта — будь то фрисби, авиадартс или скелетон. Спорт всегда был для Псковской области чем-то само собой разумеющимся. Отсюда и россыпи талантов. А вот после беспощадных 90-х мода на ЗОЖ в среде псковичей немного отступила назад. Именно массовость занятий спортом стоит во главе угла принимаемых решений нынешней командой чиновников от спорта: — Разумеется, было бы неплохо выбирать из каталога спортивное сооружение себе по душе. Но сегодня чем лучше объект, тем он и дороже. Более того, этот объект нужно оживлять — приглашать тренеров, оплачивать текущие расходы. Набегает приличная сумма, — поясняет Иван Штылин, председатель Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту. — Поэтому все наши стройки, и нынешние и завершенные, — это тщательное взвешивание всех за и против, во главу которых мы ставим увеличение массовости.

ТОЧЕЧНАЯ ЗАСТРОЙКА

Возводятся не только крупные объекты, строительство которых занимает не один год, а есть и еще более мелкие (но очень незаметные) дела — повсеместные антивандальные тренажеры, новые столы для тенниса в школах, обязательные площадки для воркаута в парках и т. д. Замглавы Пскова Елена Полонская внимательно следит за этим процессом в региональной столице: — Впервые за очень большое время начнется реконструкция школьных стадионов, которые будут оборудованы и тренажерами, и турниками, и покрытиями для зарядок и игр. Кроме того, в рамках проекта «Городская среда» в микрорайонах города появятся зоны релаксации для жителей, также укомплектованные тренажерами, турниками. Это становится важной доминантой в жизни муниципалитета. Каждое лето несколько спортивных школьных залов капитально ремонтируются и комплектуются как силами бюджета (на этот год запланировано по меньшей мере 16 ремонтов), так и за счет спонсорских средств.

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