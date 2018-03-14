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Спорт / Арена

Презумпция массовости

Завершение каждой спортивной стройки ведет к увеличению числа занимающихся

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Арслан Байрамов
14 марта 2018 года, 10:11
Фото: Андрей Степанов
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Что ни год, то в Псковской области появляется крупный — а то и не один — спортивный объект. Плюс регион прирастает небольшими площадками для регулярных занятий физкультурой. Плоды в виде побед спортсменов и увеличения числа тех, кто занимается на регулярной основе, не заставили себя ждать.

НАСЛЕДИЕ

Это у нас вырос один из самых титулованных футболистов в истории страны — Дмитрий Аленичев. Это у нас родился один из самых прославленных российских хоккеистов в НХЛ — Сергей Фёдоров. Да и вообще, растет число членов национальных сборных как в привычных, так и в относительно новых видах спорта — будь то фрисби, авиадартс или скелетон.

Спорт всегда был для Псковской области чем-то само собой разумеющимся. Отсюда и россыпи талантов. А вот после беспощадных 90-х мода на ЗОЖ в среде псковичей немного отступила назад. Именно массовость занятий спортом стоит во главе угла принимаемых решений нынешней командой чиновников от спорта:

— Разумеется, было бы неплохо выбирать из каталога спортивное сооружение себе по душе. Но сегодня чем лучше объект, тем он и дороже. Более того, этот объект нужно оживлять — приглашать тренеров, оплачивать текущие расходы. Набегает приличная сумма, — поясняет Иван Штылин, председатель Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту. — Поэтому все наши стройки, и нынешние и завершенные, — это тщательное взвешивание всех за и против, во главу которых мы ставим увеличение массовости.


Инфографика Сергея Васильева

ТОЧЕЧНАЯ ЗАСТРОЙКА

Возводятся не только крупные объекты, строительство которых занимает не один год, а есть и еще более мелкие (но очень незаметные) дела — повсеместные антивандальные тренажеры, новые столы для тенниса в школах, обязательные площадки для воркаута в парках и т. д. Замглавы Пскова Елена Полонская внимательно следит за этим процессом в региональной столице:

— Впервые за очень большое время начнется реконструкция школьных стадионов, которые будут оборудованы и тренажерами, и турниками, и покрытиями для зарядок и игр. Кроме того, в рамках проекта «Городская среда» в микрорайонах города появятся зоны релаксации для жителей, также укомплектованные тренажерами, турниками. Это становится важной доминантой в жизни муниципалитета.

Каждое лето несколько спортивных школьных залов капитально ремонтируются и комплектуются как силами бюджета (на этот год запланировано по меньшей мере 16 ремонтов), так и за счет спонсорских средств.

Ледовый дворец в Пскове стал первым подобным объектом для региона, его возведение придало мощный импульс развитию хоккея и фигурного катания.
Фото Андрея Степанова

БИЗНЕС ЖМЁТ

Нельзя не отметить и роль бизнеса и спонсоров в развитии спорта Псковской области. Благодаря интересу коммерческих структур появились Академия тенниса в Писковичах, спортивно-развлекательный парк «Простория», бассейн и зал для мини-футбола «Олимп», искусственное футбольное поле под куполом с подогревом «Хет-трик», картинг на парковке «Акваполиса»… В Порхове открылся частный бассейн, в Острове — фитнес-центр, по всему региону — множество качественных залов для занятий единоборствами.

Колоссальную поддержку псковский спорт сегодня получает по линии крупных благотворительных фондов. Наверное, самый яркий пример — участие фонда Геннадия и Елены Тимченко в финансировании хоккейных турниров, шахматного всеобуча, студенческой гребной лиги. Бизнес уверенно жмет руку обществу и государству на спортивных аренах. Само строительство новых и новых мест для тренировок и состязаний — вопрос ближайшего времени.

— Для нас очень важно участие бизнеса в крупных спортивных проектах. Спорт — это то, что будет востребовано среди населения Псковской области. Посмотрите расписание занятости ледовой арены сегодня: она работает с пяти утра до часу ночи, взгляните на расписание залов для мини-футбола. Везде жизнь — это и есть то, к чему мы стремимся: массовость, вовлечение всех слоев и возрастов, — резюмировал Штылин.

Кстати, День строителя в России отмечается 12 августа, а День физкультурника 11 августа. Совпадение ли? 

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