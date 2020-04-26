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Спорт

Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Традиция, которой уже 75 лет, не прервется

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Алексей Кедров
26 апреля 2020 года, 11:43
Фото: Андрей Степанов
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Начиная с 1945 года, в Псковской области ежегодно в мае проводилась легкоатлетическая эстафета на призы главной региональной газеты – «Псковской правды». На протяжении 74 лет это было одно из главных спортивных мероприятий области, собиравшее десятки тысяч участников из областного центра и муниципалитетов.

В 2020 году эстафета в традиционной форме многотысячного пробега по улицам города не состоится из-за коронавируса. Поэтому было принято решение в 2020 году провести флэшмоб-эстафету, чтобы не утратить традицию, которой уже 75 лет.

Наша онлайн-эстафета посвящена открытию памятного знака «Зарождение знамени Победы» в поселке Идрица Себежского района. За бои по его освобождению получила свое почетное именование «Идрицкая» 150-я стрелковая дивизия, бойцы которой в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года подняли красный флаг над Рейхстагом.

Штурмовой флаг Идрицкой дивизии – это знамя Победы. И хэштег #РодинаЗнамениПобеды станет официальным хэштегом нашей эстафеты.

Для участия нужно с 27 апреля до 9 мая разместить в любой социальной сети пост с рассказом о том, как воевали или работали в тылу ваши родные, как они встретили 9 мая 1945 года, какие традиции празднования Дня Победы есть вашей семье.

Запишите свой рассказ на видео или оформите в виде сопроводительного текста к фото, связанному с праздником: снимку из семейного архива, фотографии родных, семейному фото с парада или шествия «Бессмертного полка», фотоснимку семейных реликвий (наград, писем, личных вещей). Можно даже разместить фото военных лет из интернета или кадр из любимого кинофильма о войне.

Добавьте хэштеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, и передайте виртуальную эстафету еще трем участникам.

Участвовать можно виртуальными командами: для этого члены одного коллектива могут размещать фотографии с добавлением корпоративного хэштега.

Мы обязательно найдем ваши посты по хэштегам и опубликуем самые яркие рассказы.

Подробности – на сайтах «Псковской правды» и Псковского агентства информации.


Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба
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