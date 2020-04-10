Спорт на карантине

Самоизоляция - совсем не повод забрасывать спорт. Но любителям быть в форме нужно подумать о здоровье - своем и окружающих. Поэтому в условиях карантина никаких групповых тренировок, только индивидуальные, и те желательно дома. «Псковская правда» поинтересовалась у псковичей, как они занимаются спортом в режиме вынужденной изоляции.

С сыном на спине



- Лично я продолжаю заниматься в том же режиме - каждый день, - рассказал пскович, руководитель клуба исторической реконструкции «Плесков-Град» Борис Колесников. - Понятное дело, что нагрузки - не те, что в зале. Дома - только гиря на 16 килограмм и две гантели по 20. Приходится выкручиваться, например - отжиматься от пола с сыном на спине, ноги положив на диван. Хоть какая-то нагрузка.

Еще Борис использует для тренировок «то, что есть в свободном доступе на улице: перекладину и брусья»: - Работаю в режиме многоповторок, обычно в зале отжимаюсь на брусьях, повесив на пояс 40 килограмм (2 блина по 20 кило) - раз на 15. Тут делаю со своим весом, но по 50. Очень не хватает штанги, но приходится терпеть! Перед тренировкой - небольшой разогрев: пешком от работы до дома, 40 минут в хорошем темпе.

С тренером онлайн



- Я вообще не спортсмен. Месяца три назад меня в зал не затащить было никакой силой, но стала ходить в зал, потом втянулась. 4-5 раз в неделю старалась ходить. И появился прогресс - не по килограммам, а по сантиметрам. Терять результаты не хочется, поэтому приходится поддерживать себя в форме, - рассказывает псковичка Юлия Федорова.



Сейчас, когда нельзя проводить групповые занятия, Юлия занимается дома: - Количество тренировок в неделю не поменялось, остались те же пять раз. Но тяжело. Во-первых, очень сложно заставить себя что-то делать. Во-вторых, нет инвентаря. Вчера, например, я достала металлическую трубу от пылесоса и с ней занималась. Блинов нет, в качестве утяжелителя беру бутылку с водой. Нас тренер очень подстегнула — сделала по скайпу тренировки. 4-5 девчонок — мы занимаемся каждый у себя дома. Первый раз больше, чем полчаса, налаживали связь. Тренера видели все, а она всех через раз. Но занятие прошло отлично - она нас «ушатала» даже по скайпу.



Пробую самостоятельно дома и на улице заниматься. Но тут проблема: многие упражнения нужно делать под контролем. Потому что, как правило, мы делаем все неправильно и не в полную силу. Дома всегда будешь себя жалеть. Поэтому очень жду, что разрешат ограниченным числом встречаться и тренироваться хотя бы на улице. И жду когда откроется спортзал, готова в 7 утра идти к своему любимому «железу».

Совет тренера: Любая физическая активность - хорошо

- Дома, разумеется, заниматься сложнее, ведь всегда много отвлекающих факторов - диван, интернет, телефон, муж, дети. Ну и, конечно же, её величество лень, да и пожалеть себя мы очень любим, три раза присели и пошли пить чай с пирожками, - отмечает тренер клуба «S-Фитнес» Алена Воробьева. - Так вот именно для тех, кому не хватает кнута, я ежедневно провожу онлайн-тренировки, и работаем мы не абы как, а проводим полноценную тренировку, на которой задействуем все тело, что помогает нам всегда поддерживать мышцы в тонусе. Девчонки выкладываются не хуже, чем в зале, ведь они у меня заряжены на результат.

Алена отмечает, что карантин никак не повлиял на ее тренировочный ритм. - Я как занималась ежедневно, так и продолжаю это делать. Небольшая пробежка, зарядка каждое утро, турники или обычные приседания. Не важно, что из этого выберешь ты, ведь любая физическая активность положительно сказывается на нашем самочувствии! Самое главное - мы всегда должны помнить, что мы делаем это все не для кого-то, а только для себя. Ведь в первую очередь фитнес - это здоровье. Тренируйтесь и будьте в форме!

Не прекращаю бегать



- Я не прекращаю бегать. Восстанавливаю форму, которая была до родов, - рассказывает псковичка Ольга. - До карантина я два раза в неделю занималась в зале и дважды в теплое время года у меня была кардио-тренировка на улице. Сейчас зала нет, остались только кардио-тренировки - для поддержания иммунитета в первую очередь. Выхожу на пробежку с утра, в 6:30-7:00. Бегаю на Запсковье вдоль крепостной стены — на набережную и дальше. Утром там никого нет, кроме дворников. По словам Ольги, новых правил в связи с карантином не добавилось: - Руки у меня защищены перчатками. Не резиновыми, конечно, а спортивными. А бегала я и до карантина одна, потому что у меня свой ритм, и не хочется подстраиваться под другого человека.

Совет тренера: Пробежка не должна быть сложной



- Сейчас необходимо соблюдать рекомендации губернатора Псковской области - сидеть дома. Но иногда можно выйти именно на беговую тренировку на свежий воздух, - отметил главный тренер Школы бега «PRO SPORT» Псков Александр Кузьмин.



По его словам, спортсмены Школы бега стараются выходить на тренировки в то время, когда на площадках находится наименьшее количество людей - рано утром или поздно вечером. Если тренируются днем, то в лесопарках или на окраине города. Само собой, бегают не группами, это запрещено, а по одному или вдвоем. И даже в паре соблюдают дистанцию два метра. - Сейчас в этот период каждая беговая тренировка не должна быть сложной, - порекомендовал Александр Кузьмин. - Она идет на укрепление иммунитета. Каждая тренировка, которая выполняется, должна сделать вас сильнее и здоровее. Соответственно, исключите тяжелые длинные тренировки, интервальные тренировки. Нужно стараться поддерживать физическую форму и с каждой тренировки уходить более сильными.

Мыть руки и обувь



Спорт, конечно же, необходим. Но пока специалисты в области здравоохранения все же просят воздержаться от уличных тренировок.

- Выходить на улицу все же нежелательно. Лучше находиться дома. Люди, которые не представляют свою жизнь без каких-то спортивных занятий и не могут их организовать у себя, должны максимально избегать общения, встреч. А после возвращения домой тщательно руки мыть, обувь.

П Александр Нестерук, главный санитарный врач Псковской области

По его словам, групповые тренировки, даже уличные, вообще нежелательны. - Надо потерпеть. Главное сейчас — режим самоизоляции, - отметил Александр Нестерук.