Спорт на карантине

Самоизоляция - совсем не повод забрасывать спорт. Но любителям быть в форме нужно подумать о здоровье - своем и окружающих. Поэтому в условиях карантина никаких групповых тренировок, только индивидуальные, и те желательно дома. «Псковская правда» поинтересовалась у псковичей, как они занимаются спортом в режиме вынужденной изоляции.
- Лично я продолжаю заниматься в том же режиме - каждый день, - рассказал пскович, руководитель клуба исторической реконструкции «Плесков-Град» Борис Колесников. - Понятное дело, что нагрузки - не те, что в зале. Дома - только гиря на 16 килограмм и две гантели по 20. Приходится выкручиваться, например - отжиматься от пола с сыном на спине, ноги положив на диван. Хоть какая-то нагрузка.
Для тренировок Борис Колесников использует брусья во дворе
Фото из соцсети «ВКонтакте»
Еще Борис использует для тренировок «то, что есть в свободном доступе на улице: перекладину и брусья»:
- Работаю в режиме многоповторок, обычно в зале отжимаюсь на брусьях, повесив на пояс 40 килограмм (2 блина по 20 кило) - раз на 15. Тут делаю со своим весом, но по 50. Очень не хватает штанги, но приходится терпеть! Перед тренировкой - небольшой разогрев: пешком от работы до дома, 40 минут в хорошем темпе.
- Я вообще не спортсмен. Месяца три назад меня в зал не затащить было никакой силой, но стала ходить в зал, потом втянулась. 4-5 раз в неделю старалась ходить. И появился прогресс - не по килограммам, а по сантиметрам. Терять результаты не хочется, поэтому приходится поддерживать себя в форме, - рассказывает псковичка Юлия Федорова.
Дома заниматься сложно, но нужно
Фото Юлии Федоровой
Сейчас, когда нельзя проводить групповые занятия, Юлия занимается дома:
- Количество тренировок в неделю не поменялось, остались те же пять раз. Но тяжело. Во-первых, очень сложно заставить себя что-то делать. Во-вторых, нет инвентаря. Вчера, например, я достала металлическую трубу от пылесоса и с ней занималась. Блинов нет, в качестве утяжелителя беру бутылку с водой.
Нас тренер очень подстегнула — сделала по скайпу тренировки. 4-5 девчонок — мы занимаемся каждый у себя дома. Первый раз больше, чем полчаса, налаживали связь. Тренера видели все, а она всех через раз. Но занятие прошло отлично - она нас «ушатала» даже по скайпу.
Псковичка ждет групповых занятий на улице, а пока тренируется одна
Фото Юлии Федоровой
Пробую самостоятельно дома и на улице заниматься. Но тут проблема: многие упражнения нужно делать под контролем. Потому что, как правило, мы делаем все неправильно и не в полную силу. Дома всегда будешь себя жалеть. Поэтому очень жду, что разрешат ограниченным числом встречаться и тренироваться хотя бы на улице. И жду когда откроется спортзал, готова в 7 утра идти к своему любимому «железу».
Совет тренера: Любая физическая активность - хорошо
- Дома, разумеется, заниматься сложнее, ведь всегда много отвлекающих факторов - диван, интернет, телефон, муж, дети. Ну и, конечно же, её величество лень, да и пожалеть себя мы очень любим, три раза присели и пошли пить чай с пирожками, - отмечает тренер клуба «S-Фитнес» Алена Воробьева. - Так вот именно для тех, кому не хватает кнута, я ежедневно провожу онлайн-тренировки, и работаем мы не абы как, а проводим полноценную тренировку, на которой задействуем все тело, что помогает нам всегда поддерживать мышцы в тонусе. Девчонки выкладываются не хуже, чем в зале, ведь они у меня заряжены на результат.
Хороший вариант занятий спортом на карантине - онлайн-тренировки
Фото Алены Воровьевой
Алена отмечает, что карантин никак не повлиял на ее тренировочный ритм.
- Я как занималась ежедневно, так и продолжаю это делать. Небольшая пробежка, зарядка каждое утро, турники или обычные приседания. Не важно, что из этого выберешь ты, ведь любая физическая активность положительно сказывается на нашем самочувствии!
Самое главное - мы всегда должны помнить, что мы делаем это все не для кого-то, а только для себя. Ведь в первую очередь фитнес - это здоровье. Тренируйтесь и будьте в форме!
- Я не прекращаю бегать. Восстанавливаю форму, которая была до родов, - рассказывает псковичка Ольга. - До карантина я два раза в неделю занималась в зале и дважды в теплое время года у меня была кардио-тренировка на улице. Сейчас зала нет, остались только кардио-тренировки - для поддержания иммунитета в первую очередь.
Выхожу на пробежку с утра, в 6:30-7:00. Бегаю на Запсковье вдоль крепостной стены — на набережную и дальше. Утром там никого нет, кроме дворников.
По словам Ольги, новых правил в связи с карантином не добавилось:
- Руки у меня защищены перчатками. Не резиновыми, конечно, а спортивными. А бегала я и до карантина одна, потому что у меня свой ритм, и не хочется подстраиваться под другого человека.
Совет тренера: Пробежка не должна быть сложной
- Сейчас необходимо соблюдать рекомендации губернатора Псковской области - сидеть дома. Но иногда можно выйти именно на беговую тренировку на свежий воздух, - отметил главный тренер Школы бега «PRO SPORT» Псков Александр Кузьмин.
В карантин бегать можно, по подальше от прохожих
Фото Александра Кузьмина
По его словам, спортсмены Школы бега стараются выходить на тренировки в то время, когда на площадках находится наименьшее количество людей - рано утром или поздно вечером. Если тренируются днем, то в лесопарках или на окраине города. Само собой, бегают не группами, это запрещено, а по одному или вдвоем. И даже в паре соблюдают дистанцию два метра.
- Сейчас в этот период каждая беговая тренировка не должна быть сложной, - порекомендовал Александр Кузьмин. - Она идет на укрепление иммунитета. Каждая тренировка, которая выполняется, должна сделать вас сильнее и здоровее. Соответственно, исключите тяжелые длинные тренировки, интервальные тренировки. Нужно стараться поддерживать физическую форму и с каждой тренировки уходить более сильными.
Спорт, конечно же, необходим. Но пока специалисты в области здравоохранения все же просят воздержаться от уличных тренировок.
- Выходить на улицу все же нежелательно. Лучше находиться дома. Люди, которые не представляют свою жизнь без каких-то спортивных занятий и не могут их организовать у себя, должны максимально избегать общения, встреч. А после возвращения домой тщательно руки мыть, обувь.
П Александр Нестерук, главный санитарный врач Псковской области
По его словам, групповые тренировки, даже уличные, вообще нежелательны.
- Надо потерпеть. Главное сейчас — режим самоизоляции, - отметил Александр Нестерук.
КСТАТИ
12 апреля Школа бега «PRO SPORT» проводит соревнования, которые носят неофициальный характер.
- Это соревнования для тех людей, которые выходят на пробежку на улицу и соблюдают рекомендации губернатора. Нам нужно сохранять стабильную ситуацию в регионе, чтобы было как можно меньше заболевших. Поэтому выходить на тренировки надо раним утром или вечером, бегать не в людных местах и желательно по одному либо вдвоем.
Для участия в соревновании нужно скачать приложение под названием STRAVA и выполнить несколько шагов:
1) Пробежать 12 апреля с 6:00 до 22:00 5 километров по приложению STRAVA.
2) Скинуть пост с тренировки в Instagram с хештегом #БеговойПсков
3) Прислать скрин тренировки в сообщения группы Школа Бега «PRO SPORT»
- Неважно, где будет проходить ваш маршрут: хоть на балконе! Главное - прислать скрин, что 5 километров вы пробежали. Полученные результаты мы внесем в протокол и объявим победителей, - отметил Александр Кузьмин.