Лед в Пскове кипит. «Псковская правда» постаралась отделить зерна от плевел, понять природу скандалов и разобраться, как изменится Ледовый дворец в ближайшем будущем при новом руководителе. Меньше месяца назад - 4 февраля - вступил в должность новый директор Ледового дворца, экс-председатель спорткомитета Псковской области Иван Штылин. Еще до оказавшихся неудачными для него выборов главы Пустошкинского районе 8 сентября Штылин отмечал, что пять лет на посту начальника спортивного хозяйства региона - многовато, и он хотел бы сменить место работы, чтобы не засиживаться. Редкий чиновник в России думает о собственной мотивации в подобном ключе. Новое место работы Штылина - Ледовый дворец Пскова, пусть и опять в спортивном фарватере, но совсем другое дело, причем дело всегда неспокойное. Большие спортивные события здесь традиционно подаются вкупе с яркими скандалами. Короткая летопись при новом руководстве - похожая: исторический матч с канадцами крыт очередным применением силы в адрес хоккейного судьи Дмитрия Пошелюка, большой праздник зимних видов спорта крыт поведением родителей детского «Торнадо» на выездном турнире в Санкт-Петербурге, где псковичи перематерили всех на трибунах и прославились попаданием в соцсети.

От дворца к «Олимпу»

Чтобы лучше понять природу происходящих в Ледовом процессов, нужно вернуться на восемь лет назад к его строительству. Кстати, предшественник Штылина в Ледовом Владимир Шмелев вошел в новую администрацию учреждения, что прямо говорит про уважение к тому труду, благодаря которому Ледовый, пусть и не всегда верно, но все-таки двигался прежде. Шмелев - полковник запаса, специалист по строительству и эксплуатации объектов. До сих пор учреждение, которое в народе зовется Ледовым дворцом, правильно называется ГАУ «Дирекция спортивных сооружений». По задумке, в 2011 году так все и создавалось - в эксплуатационную дирекцию должны были войти несколько спортивных построек, для структурной дочки спорткомитета главной задачей было содержать эти объекты в достойном виде. Однако этот вектор остался на бумаге, а Ледовый стал обрастать образовательными функциями. По сути, хозяйственникам наказали рулить спортивным образованием. Ледовый был одной из любимых спортивных игрушек прошлой команды администрации области. Область щедро оплачивала соревнования любительских команд, позволяла самой организации вести экономическую деятельность, приносящую доход в виде проведения ярмарок выходногодня. Да и сам Ледовый дворец был во всех смыслах дорогой игрушкой. Он начинен дорогостоящим и редким оборудованием иностранного производства не столько для тренировочного процесса, сколько для создания профессионального хоккейного клуба и крупных спортивных мероприятий или концертов. Зачем же еще тут 1500 мест и два огромных экрана по фронтам? При этом создаваемые в Пскове с нуля секции хоккея и фигурного катания также были максимально бизнес-ориентированными. Родители платили почти за все. Иными словами, область хоть и получила в 2011 году первый крытый лед, но акценты были расставлены не очень правильно. Максимум «халявы» получили мужики-любители. В сфере занятий с детьми балом правили родители, которые платили за занятия. А Ледовый каждый бухгалтерский год заканчивал с дырой между стоимостью эксплуатации и выделяемыми на содержание средствами, которую закрывал арендой льда, помещений и проведением ярмарок. Со временем начало выходить из строя и дорогостоящее оборудование, что также влияло на бюджет комплекса.

Сегодня дворец готовится к полной перезагрузке - перед Штылиным поставлена задача сделать из него полноценную спортивную школу олимпийского резерва со всеми вытекающими последствиями. Школе прочат название «Олимп». Какой именно будет спортивная школа – пока можно только гадать. Уже известно, что она получит уже в этом году федеральные деньги на новую льдозаливочную машину, а также на специализированное тренировочное оборудование. Понятно, что главными видами спорта для этой школы будут хоккей и фигурка.

Избалованные мужики

Когда мы говорим «псковский хоккей», то зачастую смешиваем воедино все понятия – детей, любителей, ветеранов и сам лед Ледового дворца. Хотя если говорить предметно, это отдельные песни со своими куплетами. После назначения Штылина несколько СМИ пошли в лобовую атаку на директора Ледового дворца. Свою ложечку не то чтобы дегтя, но соли добавила и Федерация хоккея Псковской области в лице ее председателя Игоря Бортникова. Главной проблемой развития хоккея в Пскове названа стоимость льда. Отчасти это действительно так. Днем она составляет 9000 рублей в час. Это действительно огромные деньги. Здесь есть несколько оговорок, которые нужно четко понимать. Во-первых, мы говорили, что сам Ледовый дворец – это дорогостоящий спорткомплекс, который будет убыточен ровно до тех пор, пока здесь не будет частной профессиональной хоккейной команды, которая сможет взять на себя часть затрат по его содержанию на постоянной основе. Цена на лед не высасывается из пальца, она экономически обоснованная, и, кстати, есть возможность тем же мужикам играть и тренироваться по ночам существенно дешевле (6500 рублей) – но этим никто не пользуется: хоккейного безумия в Пскове нет. Во-вторых, аттракцион неслыханной щедрости из «десятых», когда команды любителей играли, не платя за аренду льда, вообще не имел аналогов в России. Оттого и произошел бурный рост любительских коллективов в чистом поле, коим была Псковская область непосредственно до появления Ледового. За всю короткую историю крытого льда любительских команд было около 50 штук. Более того, команды районов в части экипировки и транспорта поддерживали местные бюджеты. А теперь давайте увидим ситуацию не с той позиции, как ее видят взрослые любители, а более приземленно. В Псковской области недофинансируется детско-юношеский спорт, но при этом взрослые, прежде заливавшие лед у себя во дворах и районах, получали в свое распоряжение дорогой лед и транспорт бесплатно. Справедливо? Вряд ли. Да и то область, учитывая тот факт, что серьезно избаловала взрослых самостоятельных дядек, второй год проводит бесплатный для команд Кубок области в зачет спартакиады. А могли бы просто развести руками и предложить поиграть в менее затратный для бюджета настольный теннис или шахматы. При этом для секций начальной подготовки и тренировочного этапа хоккея лед как был, так и остался бесплатным. И явно когда «Дирекция спортивных сооружений» станет спортшколой олимпийского резерва, количество бесплатного льда для юных хоккеистов и фигуристов увеличится. Симптоматично, но мы не случайно упомянули «соленую» позицию Федерации хоккея. Федерация есть, она выполняет свой минимум функций, констатирует плохое и приспосабливается к хорошему. Но упрекнуть ее, что она рвет на себе рубашку ради псковского хоккея, мы не можем. Два флагманских проекта псковского хоккея сегодня (а вообще три, с учетом Кубка области) – не ее производства. Первый – это создание полупрофессиональной команды «Торнадо». Организационная заслуга всецело на Ледовом и на тренере команды Леониде Автомове. Финансово «Торнадо» легло на плечи спонсора, которого привели областные власти, а никак не Федерация хоккея. С поиском спонсоров для без сомнения перспективного и яркого вида спорта у Федерации наблюдаются проблемы последние много лет. Даже для дополнительных выездов на соревнования в другие города деньги ищут тренеры, родители, но никто даже не надеется на помощь Федерации. Второй проект – систематическое появление в Ледовом с мастер-классами чемпиона мира Николая Жердева – это тоже не инициатива, казалось бы, главной организации хоккейного сообщества. Притом что привозить в Ледовый звезд первой величины у Федерации хоккея есть объективно гораздо больше возможностей.

Родители-акционеры

Еще один пласт знаковых для Ледового проблем – родительские. Изначально родителям дали почти все права на регулирование учебного процесса. Они платили за все, заказывали музыку, а точнее тренеров, турниры, выстраивали отношения с самим Ледовым. Родители, надо сказать, знали, куда инвестировали, – выращенный профессиональный хоккеист может оплатить семейные расходы на несколько поколений вперед. Выбор, куда отдать чадо, в Пскове большой, и в подавляющем большинстве других видов спорта явно не столь дорогостоящий. Акционерное общество родителей до поры до времени в условиях, когда псковские детские команды не показывали особых результатов на межрегиональных соревнованиях, успешно справлялось со своей демократией. Но когда ребята подросли и стали добиваться результатов, то есть ставки подросли, демократия стала попахивать анархией. Основной удар таких отношений пришелся еще на Шмелева. Но и Штылину достались его отголоски. В чем-то недоглядели при развитии этих отношений и во властных коридорах, применив интересную формулу. Тренеров хоккеистов стали брать на контракт в псковскую дивизию, у которой всегда была сильная команда, собранная из числа контрактников и срочников со всей страны. Симбиоз был взаимовыгодным – благодаря нему получалось перетащить молодых амбициозных наставников из других регионов, а команда ВДВ для участия в армейских турнирах также получала значительное усиление. В какой-то момент эти отношения должны были сдетонировать, ведь оказалось, что часть тренеров юридически имеют весьма опосредованное отношение к Ледовому, при этом работают там, принимают «благодарности» с родителей и фактически в любом принципиальном конфликте становятся неуправляемыми. Этот клубок спортивно-трудовых отношений сегодня размотать уже просто не получится – тренеры-то неплохие, и перезагрузка возможна опять-таки после создания СШОР. Так же как и в случае отношений родителей и Ледового. История помнит примеры, когда родители привозили тренеров по хоккею и фигурному катанию и в ультимативном порядке требовали взять их на ставку в ГАУ. Иногда прокатывало, как и инциденты с недоверием к специалистам, которых нашел Ледовый.