Кто из спортсменов Псковской области имеет шансы оказаться на Олимпиаде в Токио

Меньше чем через полгода – 24 июля – на Олимпийском стадионе в Токио откроются 32-е летние Олимпийские игры. Оставим в стороне и на совести чиновников и функционеров системные проблемы российского спорта – будет ли звучать в Японии российский гимн, увидим ли мы там наш флаг и вообще наших спортсменов в стране восходящего солнца – зависит во многом не от самих спортсменов и их результатов. В любом случае Олимпиады были, есть и будут главными спортивными соревнованиями, отмеряющими силу развития спорта в странах четырехлетиями. Попасть на Олимпиаду – уже достижение для каждого профессионала. Кто же из Псковской области имеет шансы попасть на летние ОИ, узнала «Псковская правда».

Всего от Псковской области претендуют на поездку в Японию восемь спортсменов. У каждого своя история. Шесть из них – вошли в список Минспорта. Официальное письмо еще за подписью предыдущего министра Павла Колобкова поступило на имя губернатора Михаила Ведерникова с просьбой оказать максимальное содействие в подготовке Павла Сорина, Сергея Егорова, Константина и Филиппа Шабановых, Натальи Спиридоновой и Александры Васильевой в регионе. Иными словами, решить для спортсменов все бытовые проблемы (транспорт, питание, безопасность, тренировочная инфраструктура), только бы тренировались. Шестеро из спортсменов – те же Сорин, Шабановы, Спиридонова, Васильева и Александр Матвеев – являются спортсменами Центра спортивной подготовки, то есть получают поддержку от региона не только в период подготовки к ОИ. Теннисистка Александра Васильева претендует на попадание на Паралимпиаду. Муса Евлоев имеет опосредованное отношение к Псковской области, но является студентом Великолукской государственной академии, где его хорошо знают студенты, преподаватели. Да и сам Муса не раз проводил для великолукских борцов бесплатные мастер-классы. Поэтому он тоже немножечко наш.