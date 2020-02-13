Кто из спортсменов Псковской области имеет шансы оказаться на Олимпиаде в Токио

Меньше чем через полгода – 24 июля – на Олимпийском стадионе в Токио откроются 32-е летние Олимпийские игры. Оставим в стороне и на совести чиновников и функционеров системные проблемы российского спорта – будет ли звучать в Японии российский гимн, увидим ли мы там наш флаг и вообще наших спортсменов в стране восходящего солнца – зависит во многом не от самих спортсменов и их результатов. В любом случае Олимпиады были, есть и будут главными спортивными соревнованиями, отмеряющими силу развития спорта в странах четырехлетиями. Попасть на Олимпиаду – уже достижение для каждого профессионала. Кто же из Псковской области имеет шансы попасть на летние ОИ, узнала «Псковская правда».
Всего от Псковской области претендуют на поездку в Японию восемь спортсменов. У каждого своя история. Шесть из них – вошли в список Минспорта. Официальное письмо еще за подписью предыдущего министра Павла Колобкова поступило на имя губернатора Михаила Ведерникова с просьбой оказать максимальное содействие в подготовке Павла Сорина, Сергея Егорова, Константина и Филиппа Шабановых, Натальи Спиридоновой и Александры Васильевой в регионе. Иными словами, решить для спортсменов все бытовые проблемы (транспорт, питание, безопасность, тренировочная инфраструктура), только бы тренировались. Шестеро из спортсменов – те же Сорин, Шабановы, Спиридонова, Васильева и Александр Матвеев – являются спортсменами Центра спортивной подготовки, то есть получают поддержку от региона не только в период подготовки к ОИ. Теннисистка Александра Васильева претендует на попадание на Паралимпиаду. Муса Евлоев имеет опосредованное отношение к Псковской области, но является студентом Великолукской государственной академии, где его хорошо знают студенты, преподаватели. Да и сам Муса не раз проводил для великолукских борцов бесплатные мастер-классы. Поэтому он тоже немножечко наш.
Павел Сорин и Александр Матвеев
Уже вернулись с первого подготовительного тренировочного сбора в Мингечауре (Азербайджан) и отправились 9 февраля туда почти на месяц вновь гребцы-академисты Павел Сорин и Александр Матвеев.
Парная четверка Сорина уже одним веслом в Токио, а юному Александру Матвееву еще предстоит пробиться сквозь сито конкуренции на национальном уровне в парной двойке.
Тренер Павла Сорина (на фото) и Александра Матвеева м сам не чужд звона олимпийских медалей.
Фото из личного архива спортсмена.
Тренер спортсменов Сергей Матвеев рассказал, что после очередного сбора в южной республике он и его подопечные отправятся в Грецию, где пройдут очередные тренировочные мероприятия, а также этап Кубка мира. И только потом, после контрольных стартов в России, их ждет лицензионная гонка.
Александру Матвееву еще предстоит отстоять свое место в национальной сборной.
Фото из личного архива спортсмена.
Псковский тяжеловес Сергей Егоров (воспитанник тренера Алексея Селиверстова) в январе находился на тренировочных сборах, направленных на повышение общей физической подготовки, в составе национальной сборной команды России по боксу. Это был первый этап подготовки к отборочному европейскому турниру к Олимпийским играм. Сбор проходил в Киргизии (город Чолпон-Ата). Сейчас Егоров и Селиверстов работают на втором сборе национальной команды - в Кисловодске. После чего россияне отправятся на турнир в Доминикану, во многом по его результатам и будет сформирован окончательный состав на классификационный турнир Олимпиады, который пройдет в Лондоне.
Пока Егоров на сборах – ему было официально присвоено звание мастера спорта международного класса. Двукратный обладатель Кубка мира стал первым мастером-международником Псковской области.
Сергей Егоров - первый в Псковской области мастер спорта международного класса.
Фото Федерации бокса Псковской области.
Братья Шабановы и Наталья Спиридонова
Псковские легкоатлеты-барьеристы Константин и Филипп Шабановы, а также юная высотница Наталья Спиридонова сейчас активно участвуют во внутренних соревнованиях – выезд на международные старты российским легкоатлетам заблокирован, у самой Всероссийской федерации отозвали аккредитацию.
В 2020 году на счету Константина уже несколько медалей соревнований всех уровней, а Спиридонова к медали Кубка Москвы и первенства России до 20 лет добавила пусть и не самый удачный с точки зрения результата, но важный в карьере старт - она принимала участие в «Битве полов», организованной фондом «Гераклион», где впервые имела возможность соревноваться вместе с примами отечественной женской школы прыжков в высоту - олимпийской чемпионкой Анной Чичеровой и чемпионкой мира Марией Ласицкене.
Константин Шабанов.
Фото из личного архива спортсмена.
У псковских легкоатлетов весьма призрачные шансы на Токио-2020.
Наталья Спиридонова.
Фото из личного архива спортсменки.
Стремительно от побед на национальном и молодежном уровнях ворвалась в элиту мирового настольного тенниса на колясках псковичка Александра Васильева. Сейчас она в Пскове готовится к отборам на Паралимпиаду. Ее можно было встретить в Ледовом дворце Пскова на Дне зимних видов спорта в первые выходные февраля. В прошлом году для Александры Васильевой была заказана через госзакупки профессиональная спортивная коляска.
Однако в последний момент подрядчик отказался от исполнения заказа, и в оперативном порядке Центру спортивной подготовки пришлось искать другое решение. Сейчас коляску ждут из Германии, ее выполняют по индивидуальным характеристикам. Если немецкие умельцы успеют, то шансы на Токио у Васильевой возрастут.
Александра Васильева.
Фото из личного архива спортсменки.
Студент ВЛГАФК Муса Евлоев настолько крут, что после победы на двух подряд чемпионатах мира был освобожден тренерским штабом от участия в чемпионатах России и Европы и спокойно готовится к апрельскому лицензионному турниру в Будапеште, где является фаворитом в весе до 97 кг.
Однако главный тренер российской команды по греко-римской борьбе Гоги Кокуашвили не дает борцу расслабиться: «Я хочу подчеркнуть: билет в Токио Мусе еще не куплен, до Олимпиады еще много времени, и туда отправится тот, кто будет лучше готов, кто поедет в Японию за золотой медалью. И ни в одном весе у нас еще ничего не решено».
Муса Евлоев - хоть немножечко, но тоже наш спортсмен.
Фото из личного архива спортсмена.