Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Спорт

Кто из спортсменов Псковской области имеет шансы оказаться на Олимпиаде в Токио

«Псковская правда» оценила перспективы наших самых титулованных чемпионов

Текст:
Арслан Байрамов
13 февраля 2020 года, 12:53
Фото: newsbel.by
0

Меньше чем через полгода – 24 июля – на Олимпийском стадионе в Токио откроются 32-е летние Олимпийские игры. Оставим в стороне и на совести чиновников и функционеров системные проблемы российского спорта – будет ли звучать в Японии российский гимн, увидим ли мы там наш флаг и вообще наших спортсменов в стране восходящего солнца – зависит во многом не от самих спортсменов и их результатов. В любом случае Олимпиады были, есть и будут главными спортивными соревнованиями, отмеряющими силу развития спорта в странах четырехлетиями. Попасть на Олимпиаду – уже достижение для каждого профессионала. Кто же из Псковской области имеет шансы попасть на летние ОИ, узнала «Псковская правда».

Всего от Псковской области претендуют на поездку в Японию восемь спортсменов. У каждого своя история. Шесть из них – вошли в список Минспорта. Официальное письмо еще за подписью предыдущего министра Павла Колобкова поступило на имя губернатора Михаила Ведерникова с просьбой оказать максимальное содействие в подготовке Павла Сорина, Сергея Егорова, Константина и Филиппа Шабановых, Натальи Спиридоновой и Александры Васильевой в регионе. Иными словами, решить для спортсменов все бытовые проблемы (транспорт, питание, безопасность, тренировочная инфраструктура), только бы тренировались. Шестеро из спортсменов – те же Сорин, Шабановы, Спиридонова, Васильева и Александр Матвеев – являются спортсменами Центра спортивной подготовки, то есть получают поддержку от региона не только в период подготовки к ОИ. Теннисистка Александра Васильева претендует на попадание на Паралимпиаду. Муса Евлоев имеет опосредованное отношение к Псковской области, но является студентом Великолукской государственной академии, где его хорошо знают студенты, преподаватели. Да и сам Муса не раз проводил для великолукских борцов бесплатные мастер-классы. Поэтому он тоже немножечко наш.

Павел Сорин и Александр Матвеев

Уже вернулись с первого подготовительного тренировочного сбора в Мингечауре (Азербайджан) и отправились 9 февраля туда почти на месяц вновь гребцы-академисты Павел Сорин и Александр Матвеев.

Кто из спортсменов Псковской области имеет шансы оказаться на Олимпиаде в Токио
Тренер Павла Сорина (на фото) и Александра Матвеева м сам не чужд звона олимпийских медалей.
Фото из личного архива спортсмена.
Парная четверка Сорина уже одним веслом в Токио, а юному Александру Матвееву еще предстоит пробиться сквозь сито конкуренции на национальном уровне в парной двойке.
Кто из спортсменов Псковской области имеет шансы оказаться на Олимпиаде в Токио
Александру Матвееву еще предстоит отстоять свое место в национальной сборной.
Фото из личного архива спортсмена.
Тренер спортсменов Сергей Матвеев рассказал, что после очередного сбора в южной республике он и его подопечные отправятся в Грецию, где пройдут очередные тренировочные мероприятия, а также этап Кубка мира. И только потом, после контрольных стартов в России, их ждет лицензионная гонка.

Сергей Егоров

Псковский тяжеловес Сергей Егоров (воспитанник тренера Алексея Селиверстова) в январе находился на тренировочных сборах, направленных на повышение общей физической подготовки, в составе национальной сборной команды России по боксу. Это был первый этап подготовки к отборочному европейскому турниру к Олимпийским играм. Сбор проходил в Киргизии (город Чолпон-Ата). Сейчас Егоров и Селиверстов работают на втором сборе национальной команды - в Кисловодске. После чего россияне отправятся на турнир в Доминикану, во многом по его результатам и будет сформирован окончательный состав на классификационный турнир Олимпиады, который пройдет в Лондоне.

Кто из спортсменов Псковской области имеет шансы оказаться на Олимпиаде в Токио
Сергей Егоров - первый в Псковской области мастер спорта международного класса.
Фото Федерации бокса Псковской области.
Пока Егоров на сборах – ему было официально присвоено звание мастера спорта международного класса. Двукратный обладатель Кубка мира стал первым мастером-международником Псковской области.

Братья Шабановы и Наталья Спиридонова

Псковские легкоатлеты-барьеристы Константин и Филипп Шабановы, а также юная высотница Наталья Спиридонова сейчас активно участвуют во внутренних соревнованиях – выезд на международные старты российским легкоатлетам заблокирован, у самой Всероссийской федерации отозвали аккредитацию.

Кто из спортсменов Псковской области имеет шансы оказаться на Олимпиаде в Токио
Константин Шабанов.
Фото из личного архива спортсмена.
В 2020 году на счету Константина уже несколько медалей соревнований всех уровней, а Спиридонова к медали Кубка Москвы и первенства России до 20 лет добавила пусть и не самый удачный с точки зрения результата, но важный в карьере старт - она принимала участие в «Битве полов», организованной фондом «Гераклион», где впервые имела возможность соревноваться вместе с примами отечественной женской школы прыжков в высоту - олимпийской чемпионкой Анной Чичеровой и чемпионкой мира Марией Ласицкене.
Кто из спортсменов Псковской области имеет шансы оказаться на Олимпиаде в Токио
Наталья Спиридонова.
Фото из личного архива спортсменки.
У псковских легкоатлетов весьма призрачные шансы на Токио-2020.

Александра Васильева

Стремительно от побед на национальном и молодежном уровнях ворвалась в элиту мирового настольного тенниса на колясках псковичка Александра Васильева. Сейчас она в Пскове готовится к отборам на Паралимпиаду. Ее можно было встретить в Ледовом дворце Пскова на Дне зимних видов спорта в первые выходные февраля. В прошлом году для Александры Васильевой была заказана через госзакупки профессиональная спортивная коляска.

Кто из спортсменов Псковской области имеет шансы оказаться на Олимпиаде в Токио
Александра Васильева.
Фото из личного архива спортсменки.
Однако в последний момент подрядчик отказался от исполнения заказа, и в оперативном порядке Центру спортивной подготовки пришлось искать другое решение. Сейчас коляску ждут из Германии, ее выполняют по индивидуальным характеристикам. Если немецкие умельцы успеют, то шансы на Токио у Васильевой возрастут.

Муса Евлоев

Студент ВЛГАФК Муса Евлоев настолько крут, что после победы на двух подряд чемпионатах мира был освобожден тренерским штабом от участия в чемпионатах России и Европы и спокойно готовится к апрельскому лицензионному турниру в Будапеште, где является фаворитом в весе до 97 кг.

Кто из спортсменов Псковской области имеет шансы оказаться на Олимпиаде в Токио
Муса Евлоев - хоть немножечко, но тоже наш спортсмен.
Фото из личного архива спортсмена.
Однако главный тренер российской команды по греко-римской борьбе Гоги Кокуашвили не дает борцу расслабиться: «Я хочу подчеркнуть: билет в Токио Мусе еще не куплен, до Олимпиады еще много времени, и туда отправится тот, кто будет лучше готов, кто поедет в Японию за золотой медалью. И ни в одном весе у нас еще ничего не решено».

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
В Ледовом дворце скрестили клюшки «Скрюэнболт» из канадского Калгари и псковская дружина «Торнадо»

Спорт / Арена
5 февраля 11:03

В Ледовом дворце скрестили клюшки «Скрюэнболт» из канадского Калгари и псковская дружина «Торнадо»

Для зрителей темными лошадками оказались обе команды, новая псковская команда перед этой игрой успела провести только один матч
В тире с детского сада

Спорт
23 января 12:08

В тире с детского сада

Анна Веселова из Великих Лук в 13 лет стала мастером спорта по пулевой стрельбе
Четверка самых титулованных псковских боксеров

Спорт
10 января 15:09

Четверка самых титулованных псковских боксеров

Кого из чемпионов с мировым статусом воспитала местная школа бокса
  • Смертельная авария в Пустошкинском районе произошла из-за выезда автомашины на встречку
  • В микрорайоне «Псковкирпич» отремонтируют часть улиц Боровой и Черняховского
  • Александр Котов: предложенные «Единой Россией» поправки для снижения ставок по ипотеке помогут решить сразу две проблемы
  • В Печорском районе прокуратура заставила администрацию расселить аварийный барак
  • Два года будут ремонтировать в Пскове улицы Гагарина и Металлистов
  • Начальница Невельского почтамта присвоила 345 тысяч рублей, не внеся их в кассу
  • В Псковской области предприниматели могут получить субсидии на открытие частных детских садов
  • В Великих Луках полицейские задержали двух мужчин, которые ночью ограбили таксиста
  • Усвяты, Бежаницы и Псков лидируют за сутки до конца голосования в конкурсе для первоклассников
  • В Псковской области откроют отделение Национального мониторингового центра для поиска пропавших детей
  • Псковская область вошла в ТОП-20 регионов, которым в 2019 году удалось совершить инвестпрорыв
  • В Псковской области «Единая Россия» приглашает молодежь участвовать в политическом стартапе
  • Авария в Пустошкинском районе произошла не из-за обледенения трассы
  • Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с ДТП, где погибло восемь человек
  • В Пскове участники, инвалиды войны и жители блокадного Ленинграда будут бесплатно ездить на автобусах
  • В Пустошкинском районе при столкновении автомобиля и фуры погибло восемь человек (ФОТО)

    • 12 февраля

  • Подготовкой к 75-й годовщине Победы займется региональная Дирекция года памяти и славы
  • Глава «РЖД» поддержал предложение о создании электрифицированного движения в Псковской области
  • «Масочный» режим вводится в Пскове из-за гриппа
  • Обращения жителей Себежского района будут рассмотрены на выездном заседании профильного комитета Госдумы
  • Псковское УФАС приглашает на совещание по вопросу сборов за возможность проведения экскурсий по кремлю
  • Комитет Совета Федерации поддержал инициативу Псковского областного Собрания
  • Свыше 35 тонн яблок и орехов не пропустил в Псковскую область Россельхознадзор
  • Себежские ветераны получили юбилейные медали в честь 75-летия Победы
  • В Кузнецовской школе Себежского района обновят мебель и постоят котельную
  • Псковский городской суд приговорил экс-заместителя губернатора Александра Кузнецова к пяти годам колонии строгого режима
  • Михаил Ведерников: Никакие закрытия Идрице не грозят
  • Новый ФАП в деревне Березка Себежкого района начнет работу с 1 марта
  • Технологов молочных продуктов собираются обучать в Себежском районе
  • Псковская область вошла в число доступных для оздоровительного отдыха регионов

    • Новости

    «Масочный режим» - что это значит для жителей Псковской области

    Общество / Здоровье
    Мария Соколова 13 февраля 12:34

    «Масочный режим» - что это значит для жителей Псковской области

    Главный санитарный врач рассказал о гуляющих в регионе нескольких видах гриппа

    Олимпийский призер Сергей Шахрай неделю тренировал псковских фигуристов

    Спорт
    27 декабря 14:50

    Олимпийский призер Сергей Шахрай неделю тренировал псковских фигуристов

    Тренер такого уровня впервые системно работал в нашем Ледовом дворце
    Лазарет чемпионов

    Спорт
    24 декабря 14:45

    Лазарет чемпионов

    Почему на открытии долгожданного спортдиспансера в Пскове не перерезали ленточку