В тире с детского сада

Эта история о том, что обстоятельства делают нас сильнее. У школьницы из Великих Лук Анны Веселовой - сложная судьба. Девочку воспитывала бабушка, а в старших классах Анна осталась одна. Жизнь могла пойти по кривой дорожке, но великолучанка сама выбрала ее направление, став профессиональным спортсменом. Даже вид спорта она выбрала именно такой, где все зависит только от нее, - пулевую стрельбу. Роль пистолета в жизни школьницы выяснила «Псковская правда». Сейчас Анне 17 лет. Наряду с опытными партнерами - Павлом Юдиным, Маргаритой Семеновой и Дарьей Васильевой - она в основе сборной Псковской области, в резерве национальной команды страны. Скорости ее роста удивляются даже старшие товарищи - в 13 лет выполнила норматив мастера спорта, в 17 лет - первый международный выезд в составе сборной России на Кубок мира в австрийский Зуль.

Пойми себя

- В двенадцатой школе, где расположен в Великих Луках спортивный тир, моя бабушка работала сторожем. И конечно, мне было любопытно по вечерам наблюдать, чем же там занимаются таким необычным. Тренер Ольга Борисовна Чернобровкина и ее муж Юрий Алексеевич, тоже тренер, в четыре года разрешили мне смотреть и делать какие-то простые упражнения вместе с ребятами. -Конечно, в виде исключения, но я продолжала приходить и стараться, - вспоминает Аня далекие времена, которые больше помнят взрослые. - Я всегда была в тире как «дочь полка», большое спасибо тренерам и другим спортсменам, что на протяжении всего пути они были для меня настоящими товарищами, а сам тир - вторым домом. С малых лет Веселову воспитывала бабушка. Два года назад бабушка умерла, и вопросы с опекунством, чтобы девочку не забрали в интернат, решала лично Чернобровкина.

У нее, конечно, сложная судьба, но даже дети из полных семей в современном мире обделены вниманием, имеют проблемы с востребованностью. Мы в нашем тире не просто учим ребят стрелять, а помогаем понять, кто они есть, что за личность живет внутри. В стрельбе все завязано на понимании собственной личности. В соревнованиях производится 60 выстрелов – значит, нужно принять 60 решений. Очень рада, что Анна научилась именно принимать эти решения сама. А остальное - дело техники. Ольга Чернобровкина,

тренер, мастер спорта СССР по пулевой стрельбе

Уверенность в том, что нужно отдать себя спорту, к Анне пришла только со вкусом первых всероссийских побед. - Я достаточно увлекающийся человек, и говорят, за что ни возьмусь - все получается. Сейчас мне очень нравится рисовать и играть на гитаре, нравится рок-музыка, хотя я слушаю все - от Пугачевой до «Металлики». Может быть, и стрельба осталась бы хобби, - размышляет она. - Наверное, рубежной отметкой было первенство России в Казани в 2016 году, после которого захотелось во что бы то ни стало не останавливаться на достигнутом.

Все впереди

Видов пулевой стрельбы, только включенных в олимпийскую программу, – пять штук. Еще с десяток неолимпийских, предолимпийских и только появившихся. Пневматические, малокалиберные пистолеты, стрельба с расстояния 5, 10, 25, 50 метров - во всех видах Анна чувствует себя комфортно и пока не склоняется к одному конкретному. Накануне международного дебюта Анны Центр спортивной подготовки Псковской области приобрел для нее новый пневматический пистолет. Будучи самым юным членом сборной на взрослом старте - этап Кубка мира в австрийском Зуле - Анна не подвела, взяв в командной стрельбе 4-е место (у стрелков, как и у биатлонистов, престижными считаются первые шесть мест). На российском уровне она уже давно наравне тягается с заслуженными мастерами. - Главной проблемой в Австрии для меня был языковой барьер, хотя я стараюсь учить язык. Но когда я выходила на рубеж, просто делала то, что умею, - рассказывает она. - Сейчас начнутся новые отборы на первенство Европы, до Олимпиады мне еще расти, а вот попасть на европейское первенство и победить - это моя главная цель сегодня. Чтобы добиться цели, Анне придется постараться. В календаре сезона 2020 года не только бурная спортивная жизнь, но и Единый государственный экзамен. - Я уже привыкла совмещать учебу и спорт, бывают, конечно, и тройки, но это исключение, учебу не запускаю. Класс у нас хороший, ребята добрые, порядочные, мы хорошо дружим. А поступать я планирую в Великолукскую спортивную академию. Впереди начнется взрослая жизнь, но я надеюсь, что главное, чему меня уже научила жизнь - не сдаваться, идти к своей цели - поможет мне и в дальнейшем, - делится планами спортсменка. Боевое оружие Анна в руках держала всего однажды и то по случайности. О том, нужно ли россиянам такое же право на оружие, какое есть у граждан США, она предпочитает не рассуждать. - Я знаю, что наш губернатор занимается стрельбой, но не думаю, что стрельба должна быть таким уж массовым видом спорта. Хорошо, когда у человека есть здоровый интерес и он его реализует, здорово, если это происходит в стрельбе, хорошо, когда юноши, как защитники Родины, умеют обращаться с оружием, но вряд ли стрельба должна заменять людям более удобные виды активного отдыха, - считает она и шутит: - А то патронов на всех не хватит. Сегодня патронов для наших спортсменов-стрелков школы высшего спортивного мастерства хватает. А значит, у Анны Веселовой есть все возможности продолжать совершенствоваться в своем любимом деле и достигать новых высот.