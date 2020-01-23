Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Спорт

В тире с детского сада

Анна Веселова из Великих Лук в 13 лет стала мастером спорта по пулевой стрельбе

Текст:
Арслан Байрамов
23 января 2020 года, 12:08
Фото: газеты Великолукского района «Наш путь»
0

Эта история о том, что обстоятельства делают нас сильнее. У школьницы из Великих Лук Анны Веселовой - сложная судьба. Девочку воспитывала бабушка, а в старших классах Анна осталась одна. Жизнь могла пойти по кривой дорожке, но великолучанка сама выбрала ее направление, став профессиональным спортсменом. Даже вид спорта она выбрала именно такой, где все зависит только от нее, - пулевую стрельбу. Роль пистолета в жизни школьницы выяснила «Псковская правда».

Сейчас Анне 17 лет. Наряду с опытными партнерами - Павлом Юдиным, Маргаритой Семеновой и Дарьей Васильевой - она в основе сборной Псковской области, в резерве национальной команды страны. Скорости ее роста удивляются даже старшие товарищи - в 13 лет выполнила норматив мастера спорта, в 17 лет - первый международный выезд в составе сборной России на Кубок мира в австрийский Зуль.

Пойми себя

- В двенадцатой школе, где расположен в Великих Луках спортивный тир, моя бабушка работала сторожем. И конечно, мне было любопытно по вечерам наблюдать, чем же там занимаются таким необычным. Тренер Ольга Борисовна Чернобровкина и ее муж Юрий Алексеевич, тоже тренер, в четыре года разрешили мне смотреть и делать какие-то простые упражнения вместе с ребятами. 

-Конечно, в виде исключения, но я продолжала приходить и стараться, - вспоминает Аня далекие времена, которые больше помнят взрослые. - Я всегда была в тире как «дочь полка», большое спасибо тренерам и другим спортсменам, что на протяжении всего пути они были для меня настоящими товарищами, а сам тир - вторым домом.

С малых лет Веселову воспитывала бабушка. Два года назад бабушка умерла, и вопросы с опекунством, чтобы девочку не забрали в интернат, решала лично Чернобровкина.

У нее, конечно, сложная судьба, но даже дети из полных семей в современном мире обделены вниманием, имеют проблемы с востребованностью. Мы в нашем тире не просто учим ребят стрелять, а помогаем понять, кто они есть, что за личность живет внутри. В стрельбе все завязано на понимании собственной личности. В соревнованиях производится 60 выстрелов – значит, нужно принять 60 решений. Очень рада, что Анна научилась именно принимать эти решения сама. А остальное - дело техники.

В тире с детского садаОльга Чернобровкина,
тренер, мастер спорта СССР по пулевой стрельбе

Уверенность в том, что нужно отдать себя спорту, к Анне пришла только со вкусом первых всероссийских побед.

- Я достаточно увлекающийся человек, и говорят, за что ни возьмусь - все получается. Сейчас мне очень нравится рисовать и играть на гитаре, нравится рок-музыка, хотя я слушаю все - от Пугачевой до «Металлики». Может быть, и стрельба осталась бы хобби, - размышляет она. - Наверное, рубежной отметкой было первенство России в Казани в 2016 году, после которого захотелось во что бы то ни стало не останавливаться на достигнутом.

Все впереди

Видов пулевой стрельбы, только включенных в олимпийскую программу, – пять штук. Еще с десяток неолимпийских, предолимпийских и только появившихся. Пневматические, малокалиберные пистолеты, стрельба с расстояния 5, 10, 25, 50 метров - во всех видах Анна чувствует себя комфортно и пока не склоняется к одному конкретному. Накануне международного дебюта Анны Центр спортивной подготовки Псковской области приобрел для нее новый пневматический пистолет. Будучи самым юным членом сборной на взрослом старте - этап Кубка мира в австрийском Зуле - Анна не подвела, взяв в командной стрельбе 4-е место (у стрелков, как и у биатлонистов, престижными считаются первые шесть мест). На российском уровне она уже давно наравне тягается с заслуженными мастерами.

- Главной проблемой в Австрии для меня был языковой барьер, хотя я стараюсь учить язык. Но когда я выходила на рубеж, просто делала то, что умею, - рассказывает она. - Сейчас начнутся новые отборы на первенство Европы, до Олимпиады мне еще расти, а вот попасть на европейское первенство и победить - это моя главная цель сегодня.

Чтобы добиться цели, Анне придется постараться. В календаре сезона 2020 года не только бурная спортивная жизнь, но и Единый государственный экзамен.

- Я уже привыкла совмещать учебу и спорт, бывают, конечно, и тройки, но это исключение, учебу не запускаю. Класс у нас хороший, ребята добрые, порядочные, мы хорошо дружим. А поступать я планирую в Великолукскую спортивную академию. Впереди начнется взрослая жизнь, но я надеюсь, что главное, чему меня уже научила жизнь - не сдаваться, идти к своей цели - поможет мне и в дальнейшем, - делится планами спортсменка.

Боевое оружие Анна в руках держала всего однажды и то по случайности. О том, нужно ли россиянам такое же право на оружие, какое есть у граждан США, она предпочитает не рассуждать.

- Я знаю, что наш губернатор занимается стрельбой, но не думаю, что стрельба должна быть таким уж массовым видом спорта. Хорошо, когда у человека есть здоровый интерес и он его реализует, здорово, если это происходит в стрельбе, хорошо, когда юноши, как защитники Родины, умеют обращаться с оружием, но вряд ли стрельба должна заменять людям более удобные виды активного отдыха, - считает она и шутит: - А то патронов на всех не хватит.

Сегодня патронов для наших спортсменов-стрелков школы высшего спортивного мастерства хватает. А значит, у Анны Веселовой есть все возможности продолжать совершенствоваться в своем любимом деле и достигать новых высот.

ПОДРОБНОСТИ

Сегодня Веселова тренируется не менее трех часов в день, а во время подготовки к соревнованиям и на сборах длительность и периодичность занятий возрастает. Кумиров в стрелковом спорте у нее нет, «чтобы не повторять чужих ошибок и вырабатывать собственную технику».

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Четверка самых титулованных псковских боксеров

Спорт
10 января 15:09

Четверка самых титулованных псковских боксеров

Кого из чемпионов с мировым статусом воспитала местная школа бокса
Олимпийский призер Сергей Шахрай неделю тренировал псковских фигуристов

Спорт
27 декабря 14:50

Олимпийский призер Сергей Шахрай неделю тренировал псковских фигуристов

Тренер такого уровня впервые системно работал в нашем Ледовом дворце
Лазарет чемпионов

Спорт
24 декабря 14:45

Лазарет чемпионов

Почему на открытии долгожданного спортдиспансера в Пскове не перерезали ленточку
  • Псковская «массовка» фильма «Холоп» побывала на съемках у Малахова
  • Из почтового отделение в Псковской области грабители вынесли больше двух миллионов рублей
  • Псковская полиция заняла пятое место в стране по уровню доверия населения
  • Живую «находку» обнаружили реставраторы в кладке стены псковской церкви
  • В Псковской области за три месяца привлекли 600 человек за нарушение закона о тишине
  • В Великих Луках лжесантехники украли у пенсионерки 24 тысячи рублей
  • «Лежачие полицейские» будут оборудованы на на улице 23-го июля в Пскове
  • Пешеходный переход на улице Коммунальной в Пскове убрали ради безопасности пешеходов - УГХ города
  • Скоро в псковском перинальном центре можно будет получить страховой полис на ребенка
  • В псковском перинатальном центре в прошлом году родились 48 детей с весом меньше полутора килограммов
  • В прошлом году в псковском перинатальном центре родилось 70 пар двойняшек
  • Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусом через посылки из китайского интернет-магазина
  • Псковички с детьми-дошкольниками смогут бесплатно получить профессию
  • Псковские археологи рассказали о судьбе обнаруженных на берегу Жижицкого озера находок
  • Найти работу и получить консультацию психолога смогут посетители ярмарки вакансий в Пскове
  • В Пскове разыскивают пропавшего 45-летнего мужчину (ФОТО)
  • В Пскове городские власти поддержали инициативу законодательно ограничить продажу снюсов
  • Псковичи познакомятся с жизнью блокадного Ленинграда в рамках всероссийский акции

    • 22 января

  • С 2020 года будет пересмотрена программа газификации Псковской области
  • Выставка работ художников-преподавателей открылась в Пскове
  • Тротуар на улице Поземского по просьбе жителей сужать не будут
  • За рулем опрокинувшегося в Псковской области бензовоза был житель Беларуси
  • На трассе в Псковской области перевернулась фура со сжиженным газом
  • Некоторые торговые точки Пскова не попали в утвержденную городскими властями схему
  • До 300 человек, пострадавших в авариях, ежегодно спасают сотрудники псковского МЧС
  • В Псковской области растет число поджогов
  • Псковское управление ФАС вмешалось в ситуацию с объектами нестационарной торговли
  • Путин: на гранты для региональных проектов в 2020 году дополнительно направили 3 миллиарда рублей
  • Определён состав жюри юбилейной премии «Народное признание»
  • Жителей Псковской области предупреждают от усилении ветра в ближайшие часы

    • Новости

    Дрон-перехватчик против «Алиэкспресса»

    Общество / Армия
    Мария Соколова 23 января 11:43

    Дрон-перехватчик против «Алиэкспресса»

    Псковским силовикам показали, как сбивать над городом беспилотники

    В День хоккея псковичи сразятся на родном льду с питерцами и новгородцами

    Спорт / Соревнования
    26 ноября 11:35

    В День хоккея псковичи сразятся на родном льду с питерцами и новгородцами

    На лёд впервые выйдет взрослый состав «Торнадо»
    Джефа Монсона подлечили в Пскове

    Спорт / Визит
    18 ноября 10:06

    Джефа Монсона подлечили в Пскове

    Псковские врачи гнули, тянули, толкали, вертели и массировали прославленного бойца