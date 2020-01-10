Четверка самых титулованных псковских боксеров

Бокс – одна из козырных карт колоды псковского спорта. Очередное подтверждение – состоявшийся в конце прошлого года чемпионат России, псковская школа бокса была представлена на соревнованиях четырьмя спортсменами. Тяжеловес Сергей Егоров из Великих Лук даже имел все шансы подняться на пьедестал главного российского смотра в ринге. По досадным обстоятельствам (о которых мы еще расскажем) этого не случилось, но псковский бокс умеет держать удар и подниматься до того, как судья отсчитает до трех.
14 декабря 1985 года
Профессионал, 72,6 кг.
Чемпион мира WBF 2015 года.
Интернациональный чемпион по версии WBO 2018 года.
Чемпион Европы по версии WBO 2014-2015 годов.
Чемпион Эстонии 2006 года.
Мастер спорта России.
Артур Акавов не снижает темп тренировочного процесса даже после досадной неудачи.
Фото из личного архива спортсмена.
Псковский левша, Росомаха - такие прозвища заслужил воспитанник Александра Беха за свою профессиональную карьеру – и это неслучайно. На данный момент у 34-летнего спортсмена 23 боя, из которых всего три проиграны, да и те по очкам. Свои же победы Акавов предпочитает закреплять нокаутами. Акавов долго искал себя в ринге, и, по сути, у него не было значительной любительской карьеры, однако в профессионалах он раскрылся полностью.
Уступив в начале прошлого года в Нью-Йорке пояс чемпиона WBO Деметриусу Андраде, Акавов стойко пережил поражение и уже в ноябре отправился в США, где в Лос-Анджелесе начал подготовку к новым победам.
23 июня 1992 года
Профессионал, 55,2 кг.
Чемпион WBA ASIA 2019 года.
Участник Олимпийских игр в Лондоне 2012 года.
Призер чемпионатов России 2012-2013 годов.
Финалист первенств России 2010-2011 годов.
Мастер спорта международного класса.
Чемпионский пояс Шехов завоевал в Азии.
Фото из личного архива спортсмена.
Первый псковский мастер-международник, тигр из Бухары Мухаммад Шехов только два года как сменил любительский ринг, где провел почти 300 боев, на профессиональный. Дебют Шехова многообещающий: выступая в локальных сериях Москвы и Екатеринбурга, спустя шесть победных боев – Шехов замахнулся на пояс WBA ASIA в боксерском вечере UFC под протекцией Роя Джонса и завоевал его в 10 раундах против Арона Хуареса из Никарагуа. Вряд ли воспитанник Виктора Зенкова остановится на достигнутом.
24 января 1992 года
Любитель, свыше 91 кг.
Обладатель Кубка мира по боксу 2018, 2019 годов.
Финалист чемпионата России 2018 года.
Чемпион СЗФО 2017 года.
Призер первенства России 2016 года.
Мастер спорта международного класса по боксу.
Член сборной команды России.
Решение судей остановило Сергея Егорова в шаге от чемпионства.
Фото из личного архива спортсмена.
Сергей Егоров занимается боксом 18 лет, тренироваться он начал в 9 лет. В копилке великолучанина - 350 побед в 400 поединках. На последний чемпионат России Егоров ехал фаворитом в весовой категории 91 кг+. Однако после протеста соперников в четвертьфинале результат матча, в котором Егорову все судьи отдали безоговорочную победу, был отменен. Псковская делегация не стала подавать встречный протест - за своими победами мы еще вернемся. А у Егорова есть желание и возможность побороться за олимпийскую лицензию в любителях, а уже потом переходить в профи, где тяжеловесы со спортивным стажем ценятся на вес золота. Тренирует Егорова Алексей Селиверстов.
27 ноября 1976 года
Профессионал, до 91 кг.
Временный чемпион мира по версии WBA 2006-2007 годов.
Чемпион СНГ по боксу 2002 года.
Чемпион России среди профессионалов 2001 года.
Мастер спорта по боксу.
Валерий Брудов все ещё остается в профессиональном ринге.
Фото из личного архива спортсмена.
Боксом стал заниматься с 1992 года под руководством Александра Беха. К сожалению, так и не получил статус мастера-международника, хотя и провел потрясающую международную карьеру: 59 поединков - 44 победы. Последний бой Брудова датируется 2018 годом, но ветеран не объявил об официальном завершении карьеры и сохраняет спортивную форму. Брудов не отделяет себя от псковской боксерской семьи и в свободное время посещает местные секции и соревнования.
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Бокс как базовый вид спорта для Псковской области активно культивируется не только в Пскове и Великих Луках. Мощные секции бокса представлены в Локне, Дедовичах, Дно, Гдове, Пустошке, Порхове и других райцентрах. Есть своя тренировочная инфраструктура и на базе воздушно-десантной дивизии. Уверенной походкой по рингам России и ближнего зарубежья сегодня шагают Артур Кулаков, Элми Зиядзаде, Александр Кальницкий, Глеб Голик, Савелий Юринов, Дмитрий Муратов, Константин Суховской, Иван Шитиков. В женском боксе сборную команду Псковской области представляют Карина Иванова, Асият Гафарова и Мария Петрова. За ними тянутся не менее 500 мальчишек и девчонок всех возрастов. Псковская областная федерация бокса только за прошлый год провела матчевые встречи с Москвой, Новгородом и Ленобластью на выезде, а с Беларусью у себя дома. Ближайшая история помнит и матчевую зарубу Псков - Чечня в Великих Луках. Да что и говорить, если на обычный детский турнир в Псков на призы мотоклуба «Ночных волков» приезжает с частным визитом сам Джеффри Монсон - одна из икон рестлинга и ММА.
Системный успех псковской школы не остался незамеченным: главный тренер команды и исполнительный директор федерации Вадим Голик в прошлом сезоне был назначен главным тренером окружной команды СЗФО, включающей в себя Санкт-Петербург. История псковского бокса помнит имена выдающихся тренеров - Александра Ивановича Беха, Евгения Георгиевича Лазебного, Евгения Афанасьевича Клевцова, помнит победы блиставших в союзных чемпионатах Андрея Волхонова, Альберта Березовского, Владимира Круглова и Сергея Осипова, гордится своими традициями и не опускает руки, что особенно вредно для профессиональных боксеров в ринге.