Четверка самых титулованных псковских боксеров

Бокс – одна из козырных карт колоды псковского спорта. Очередное подтверждение – состоявшийся в конце прошлого года чемпионат России, псковская школа бокса была представлена на соревнованиях четырьмя спортсменами. Тяжеловес Сергей Егоров из Великих Лук даже имел все шансы подняться на пьедестал главного российского смотра в ринге. По досадным обстоятельствам (о которых мы еще расскажем) этого не случилось, но псковский бокс умеет держать удар и подниматься до того, как судья отсчитает до трех.

Артур Акавов

14 декабря 1985 года Профессионал, 72,6 кг. Чемпион мира WBF 2015 года. Интернациональный чемпион по версии WBO 2018 года. Чемпион Европы по версии WBO 2014-2015 годов. Чемпион Эстонии 2006 года. Мастер спорта России.

Псковский левша, Росомаха - такие прозвища заслужил воспитанник Александра Беха за свою профессиональную карьеру – и это неслучайно. На данный момент у 34-летнего спортсмена 23 боя, из которых всего три проиграны, да и те по очкам. Свои же победы Акавов предпочитает закреплять нокаутами. Акавов долго искал себя в ринге, и, по сути, у него не было значительной любительской карьеры, однако в профессионалах он раскрылся полностью. Уступив в начале прошлого года в Нью-Йорке пояс чемпиона WBO Деметриусу Андраде, Акавов стойко пережил поражение и уже в ноябре отправился в США, где в Лос-Анджелесе начал подготовку к новым победам.

Мухаммад Шехов

23 июня 1992 года Профессионал, 55,2 кг. Чемпион WBA ASIA 2019 года. Участник Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. Призер чемпионатов России 2012-2013 годов. Финалист первенств России 2010-2011 годов. Мастер спорта международного класса.

Первый псковский мастер-международник, тигр из Бухары Мухаммад Шехов только два года как сменил любительский ринг, где провел почти 300 боев, на профессиональный. Дебют Шехова многообещающий: выступая в локальных сериях Москвы и Екатеринбурга, спустя шесть победных боев – Шехов замахнулся на пояс WBA ASIA в боксерском вечере UFC под протекцией Роя Джонса и завоевал его в 10 раундах против Арона Хуареса из Никарагуа. Вряд ли воспитанник Виктора Зенкова остановится на достигнутом.

Сергей Егоров

24 января 1992 года Любитель, свыше 91 кг. Обладатель Кубка мира по боксу 2018, 2019 годов. Финалист чемпионата России 2018 года. Чемпион СЗФО 2017 года. Призер первенства России 2016 года. Мастер спорта международного класса по боксу. Член сборной команды России.

Сергей Егоров занимается боксом 18 лет, тренироваться он начал в 9 лет. В копилке великолучанина - 350 побед в 400 поединках. На последний чемпионат России Егоров ехал фаворитом в весовой категории 91 кг+. Однако после протеста соперников в четвертьфинале результат матча, в котором Егорову все судьи отдали безоговорочную победу, был отменен. Псковская делегация не стала подавать встречный протест - за своими победами мы еще вернемся. А у Егорова есть желание и возможность побороться за олимпийскую лицензию в любителях, а уже потом переходить в профи, где тяжеловесы со спортивным стажем ценятся на вес золота. Тренирует Егорова Алексей Селиверстов.

Валерий Брудов

27 ноября 1976 года Профессионал, до 91 кг. Временный чемпион мира по версии WBA 2006-2007 годов. Чемпион СНГ по боксу 2002 года. Чемпион России среди профессионалов 2001 года. Мастер спорта по боксу.