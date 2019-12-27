Олимпийский призер Лейк-Плэсида в парном катании Сергей Шахрай неделю тренировал псковских фигуристов

Тренировки под его руководством состоялись по инициативе родителей юных фигуристов и при поддержке дирекции Ледового дворца и Федерации фигурного катания на коньках Псковской области. Сергей Шахрай – легенда советской школы фигурного катания. Сергей Семенович поднимался в 1980 году на вторую ступень олимпийского пьедестала в паре с Мариной Черкасовой, становился чемпионом мира, Европы и СССР. В 1992 году он уехал в Австралию, где начал тренировать, а три года назад вернулся в Россию и сегодня работает по всей стране, а также собирается открыть постоянно действующую школу в Москве. Неделю он отработал с секциями подготовки фигуристов в Пскове, тренировки проходили как на льду, так и в хореографическом зале. «Псковская правда» узнала, продолжится ли сотрудничество в дальнейшем.

- Вы много ездите по регионам, как вам уровень псковских ребят?

- Несмотря на то что в Москве, конечно, кратно больше возможностей для подготовки фигуристов, в любых регионах есть способные дети. Ну и раз за разом спортсмены из регионов все-таки забирают себе лидерство в отечественном катании. Так что шанс пробиться на топ-уровень есть у всех.

- Вы отработали неделю на псковском льду, мы слышали добрые отзывы о вашей работе. Эта практика носила единичный характер или сотрудничество будет продолжено?

- Я думаю, оно будет продолжено. В данный момент готовится к открытию моя школа в Москве, конечно, сейчас это главный проект для меня, но я надеюсь, что у нас получится с псковской школой установить прочные связи. Я могу приезжать сюда еще, фигуристы из Пскова могут приезжать ко мне в Москву, мы можем консультироваться через интернет – и такое сейчас распространено. В общем, я думаю, мы сможем еще поработать и будем видеть плоды этой работы в результатах на соревнованиях.