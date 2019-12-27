Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Спорт

Олимпийский призер Лейк-Плэсида в парном катании Сергей Шахрай неделю тренировал псковских фигуристов

Тренер такого уровня впервые системно работал в нашем Ледовом дворце

Текст:
Арслан Байрамов
27 декабря 2019 года, 14:50
Фото: Андрей Степанов
0

Тренировки под его руководством состоялись по инициативе родителей юных фигуристов и при поддержке дирекции Ледового дворца и Федерации фигурного катания на коньках Псковской области. Сергей Шахрай – легенда советской школы фигурного катания. Сергей Семенович поднимался в 1980 году на вторую ступень олимпийского пьедестала в паре с Мариной Черкасовой, становился чемпионом мира, Европы и СССР. В 1992 году он уехал в Австралию, где начал тренировать, а три года назад вернулся в Россию и сегодня работает по всей стране, а также собирается открыть постоянно действующую школу в Москве. Неделю он отработал с секциями подготовки фигуристов в Пскове, тренировки проходили как на льду, так и в хореографическом зале. «Псковская правда» узнала, продолжится ли сотрудничество в дальнейшем.

- Вы много ездите по регионам, как вам уровень псковских ребят?

- Несмотря на то что в Москве, конечно, кратно больше возможностей для подготовки фигуристов, в любых регионах есть способные дети. Ну и раз за разом спортсмены из регионов все-таки забирают себе лидерство в отечественном катании. Так что шанс пробиться на топ-уровень есть у всех.

- Вы отработали неделю на псковском льду, мы слышали добрые отзывы о вашей работе. Эта практика носила единичный характер или сотрудничество будет продолжено?

- Я думаю, оно будет продолжено. В данный момент готовится к открытию моя школа в Москве, конечно, сейчас это главный проект для меня, но я надеюсь, что у нас получится с псковской школой установить прочные связи. Я могу приезжать сюда еще, фигуристы из Пскова могут приезжать ко мне в Москву, мы можем консультироваться через интернет – и такое сейчас распространено. В общем, я думаю, мы сможем еще поработать и будем видеть плоды этой работы в результатах на соревнованиях.

СМОТРИТЕ ФОТОРЕПОРТАЖ
Чемпион СССР, Европы и мира Сергей Шахрай неделю тренировал псковских фигуристов

- Вы достигли вершин в парном катании, но в Пскове его нет. Как вы думаете, в чем причина?

- Его нет почти во всех регионах. Фигурное катание не выдерживает конкуренции с хоккеем среди мальчишек, а внутри самого фигурного катания парное катание уступает одиночному. Сегодня если и готовят мальчиков в фигурном катании, то только как одиночек – там и по антропометрии другие данные нужны. Собрать пару сегодня – большая удача.

КСТАТИ

В секции фигурного катания Ледового дворца занимаются 110 фигуристов.

- Были ли вы прежде в Пскове? Успели ли посмотреть город в этот раз?

- Нет, это мой первый визит, о чем я, конечно, очень сожалению, ведь мой главный российский исторический герой – Александр Невский, а ваша земля связана напрямую с ним и его подвигом. Я посмотрел кое-что в Пскове, был в Изборске, Печорах. Все очень красиво, все завораживает.

Фигурное катание развивается в Пскове относительно недавно. Пока мы не можем похвастаться призерами первенства и чемпионата страны, но первые шаги уже делаются. И конечно, для повышения результатов нам необходимо не только проводить соревнования и участвовать в них, но и повышать уровень тренировочного процесса. Получить совет от легенды фигурного катания Сергея Семеновича Шахрая важно не только нашим спортсменам, но и тренерам. Мы с Сергеем Семеновичем и президентом областной Федерации фигурного катания на коньках Юлией Зайцевой договорились, что будем дальше искать возможности для подобного формата и сотрудничать.

Олимпийский призер Лейк-Плэсида в парном катании Сергей Шахрай неделю тренировал псковских фигуристовИван Штылин, исполняющий обязанности директора Ледового дворца
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Лазарет чемпионов

Спорт
24 декабря 14:45

Лазарет чемпионов

Почему на открытии долгожданного спортдиспансера в Пскове не перерезали ленточку
В День хоккея псковичи сразятся на родном льду с питерцами и новгородцами

Спорт / Соревнования
26 ноября 11:35

В День хоккея псковичи сразятся на родном льду с питерцами и новгородцами

На лёд впервые выйдет взрослый состав «Торнадо»
Джефа Монсона подлечили в Пскове

Спорт / Визит
18 ноября 10:06

Джефа Монсона подлечили в Пскове

Псковские врачи гнули, тянули, толкали, вертели и массировали прославленного бойца
  • Владимир Путин наградил 104-й полк Псковской дивизии орденом Кутузова
  • На Госсовете с участием псковского губернатора Владимир Путин обсудил качество жизни на селе
  • В Черёхе достроили станцию очистки воды по экологическому российско-эстонскому проекту
  • Сотрудники исправительной колонии в Великих Луках поздравили сирот с Новым годом
  • Мошенники забрали 100 тысяч рублей с карты псковички, ещё 30 - у жителя Острова
  • Александр Котов поздравил сотрудников МЧС в Псковской области с профессиональным праздником
  • В Гдовском районе мужчина, который в четвертый раз попался пьяным за рулем, получил 10 месяцев колонии
  • Екатерина Дементьева: Новый год повод экспериментировать с различными укладками
  • Псковича выселили из муниципальной квартиры из-за ссор с соседями
  • Новогодняя ярмарка подарков «ART-ель» продолжит работу в эти выходные в Пскове
  • Супруга псковского чиновника заплатит более 3 миллионов рублей за незаконную приватизацию квартиры
  • В Псковской области начался прием заявок на конкурс-фестиваль «Таланты России»
  • В Пскове археологи нашли крупные фрагменты средневекового горшка

    • 26 декабря

  • Специалисты Роспотребнадзора не советуют носить пиротехнику в карманах
  • Водитель сбил двух пешеходов возле школы в Опочке и скрылся с места ДТП
  • Материнский капитал в 2020 году проиндексируют
  • Опубликована информация о псковских должниках за газ
  • Михаил Ведерников исполнит мечты псковских детей
  • Три тысячи детей Псковской области посетят Губернаторскую елку
  • Детская площадка и освещение восстановлены во дворе на улице Народной в Пскове
  • Средняя заработная плата на заводе «Титан-Полимер» составит более 36 тысяч рублей
  • Руководитель «Титан-Полимера» заверил жителей Логозовской волости в безопасности строящегося завода
  • Улицу Пушкина в Пскове перекроют на время проведения новогодней ярмарки
  • Воры проникли в дом жителя Палкинского района через незапертую дверь
  • 15 тысяч школьников стали участниками образовательных программ псковского музея
  • Полиция продолжает розыск пропавшего в Псковском районе пенсионера (ФОТО)
  • Псковские школьники побывали на главном новогоднем представлении в Москве

    • 25 декабря

  • Две партии из пяти выиграл в шахматы осужденный из СИЗО в Великих Луках на всероссийском турнире
  • Псковичам напомнили, как быстрее попасть за границу во время праздников
  • «Перестало биться неравнодушное горячее сердце», - в Пскове прощаются с педагогом Светланой Григорьевой

    • Новости

    Псковский рывок

    Политика / Власть
    Алексей Кедров 27 декабря 11:39

    Псковский рывок

    Фраза губернатора, которой он оценил прошедший год, быстро стала мемом - как ранее кровно связанный с ней призыв работать 24/7.

    Знак готовности

    Спорт
    15 ноября 10:28

    Знак готовности

    Как в Псковской области возрождали комплекс ГТО и что помогло региону занять 16-е место в стране — итоги первой пятилетки
    Спорт особых достижений

    Спорт / Рекорды
    7 ноября 17:34

    Спорт особых достижений

    15 вдохновляющих мини-историй о псковичах с инвалидностью, добившихся высоких результатов