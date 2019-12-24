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Спорт

Лазарет чемпионов

Почему на открытии долгожданного спортдиспансера в Пскове не перерезали ленточку

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Арслан Байрамов
24 декабря 2019 года, 14:45
Фото: Андрей Степанов
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Евгений Васильев – заместитель главного врача в детской областной клинической больнице, детский хирург, спасающий своими руками на ночных дежурствах жизни маленьких псковичей на операционном столе. А днем он – заведующий отделением спортивной медицины, по-простому – областного спортдиспансера. Первый спортдиспансер в Пскове, появления которого ждали с незапамятных времен, работает на полную катушку больше полугода, но только сейчас можно громко объявить о его открытии, а еще рассказать о первых результатах работы. Экскурсию для «Псковской правды» провел сам Евгений Сергеевич.

Лазарет чемпионов
Здесь работают лучшие специалисты из ведущих клиник региона.
Фото Андрея Степанова.

Место действия – универсальный спорткомлекс «Олимп» за Ледовым. В непосредственном соседстве с бассейном, залами для игровых и экстремальных видов спорта и ледовой площадкой расположился спортдиспансер, заняв правую половину, на все три этажа здания ввысь. За каждой дверь кабинет профильного специалиста или же профильного обследования. Стены коридоров украшены картинами с изображениями различных видов спорта.

Пригласил себе в коллектив кладовщицу, со временем выяснилось, что она работала на псковском «Гончаре» художником. Как узнали, что у нее есть такой талант, стали поддерживать – привлекать к оформлению. А следующим летом хотим вместе с ней перейти к оформлению серого забора под окнами, тоже в спортивной тематике.

Лазарет чемпионовЕвгений Васильев
Лазарет чемпионов
Оформлением коридоров занималась кладовщица с художественным талантом.
Фото Андрея Степанова.

Лучшие и единственные

Кладовщица – разумеется, не единственный приглашенный в диспансер специалист. Всего здесь работает 32 узкопрофильника по 20 направлениям. Все кадры – псковские. Лучшие, а в некоторых случаях и единственные. Но Васильев не разорил остальные учреждения здравоохранения Пскова – все работают по совместительству. И сам Васильев, как мы упомянули, практикующий хирург. Днем – тут, ночью на дежурстве.

КСТАТИ

Сам заведующий отделением выглядит спортивно, но главное увлечение Евгения Васильева – мотоциклы. Он мечтает добраться до каждого океана из Пскова на двух колесах. Уже покорены Атлантика и Северно-Ледовитый, этим летом Васильев в одиночку совершил вояж на Дальний Восток к берегу Тихого океана. По двухколесной линии Евгений близок к мотоклубу «Ночные Волки» и когда по их приглашению в Псков приехал американо-русский боец Джефф Монсон, Евгений не преминул пригласить знаменитость к себе, продемонстрировав ему (как депутату) возможности и оборудование центра, а как спортсмену – проведя сеанс восстановительной ортопедии, после которой Монсон стал еще сильнее, чем был прежде.

Первых пациентов диспансер принял 13 марта. Медобследование прошли футболисты ФК «Псков-747». И вот тут нужно сразу оговориться, почему же этот визит не стал большим событием, с перерезанием ленточек, вспышками фотоаппаратов, высокими гостями и первыми полосами. Только вдумайтесь, без традиций и предшествующей практики, в Пскове создается отделение спортивной медицины, которое способно проводить углубленное медицинское обследование и реабилитацию спортсменов уровня национальной команды страны. По сути, это самое навороченное по уровню оборудования и кадров учреждение с максимальными в регионе возможностями по наблюдению за организмом.

Для кого

И вот чтобы все получилось и любая система работала слажено (вплоть до логистики по кабинетам – на входе выдают максимально подробный маршрутный лист), потребовалось время и информационное спокойствие. За прошедшие месяцы – опять же вдумайтесь – здесь побывали с ознакомительными экскурсиями руководители почти всех спортивных федераций региона. Три четверти сборников из Псковской области (всего таковых почти 876) прошли здесь углубленное медицинское обследование за недолгий отрезок времени, более 9000 юных спортсменов (всего свыше 13000), занимающихся в спортшколах на бюджетных местах также были подробно изучены. Для районов предусмотрены специальные дни, чтобы пройти обследование максимально плотно.

Лазарет чемпионов
Большинство спортсменов области уже прошли здесь обследование.
Фото Андрея Степанова.

Здесь же на современном и дорогом оборудовании со сложными названиями и функционалом спортсмены могут пройти реабилитацию перед выступлениями и после них. Но техника – это не главное. Васильев – еще и ортопед, мануальный хирург, опять же с помощью рук активирует скрытые резервы сложных организмов. Есть и совершенно чудесные истории, касающиеся спортсменов-сборников, прикованных к коляскам, мы к ним обязательно вернемся.

Лазарет чемпионов
Скрытые резервы организма активизируют здесь врачи.
Фото Андрея Степанова.
Лазарет чемпионов
Скрытые резервы организма активизируют здесь врачи.
Фото Андрея Степанова.

Но если ребенку, который занимается за деньги у частного тренера, понадобится допуск на соревнования, то не стоит спешить туда. Бесплатно в спортдиспансере работают только со сборниками и бюджетниками. А вот получить подобную справку в описанном случае бесплатно можно раз в год в детском Центре здоровья на Коммунальной, 33, где ведется осмотр просто по полису.

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