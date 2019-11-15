Знак готовности

По всей области строят спецплощадки для приема нормативов стоимостью 3 млн рублей каждая, абитуриентам с золотыми значками проще поступить в вуз, а самый возрастной обладатель заветного значка живет в Великих Луках.

БЫЛИ ГОТОВЫ

— По сути, система воссоздавалась в «чистом поле», единственное, что имелось на момент старта, — воля инициатора в лице президента и накопленный еще в советское время опыт методической и системной работы, — рассказывает Андрей Сидоров.

Движение ГТО возрождено в России пять лет назад по инициативе Владимира Путина, прежде оно существовало с 1931 по 1991 год.

ОСТАЕМСЯ ГОТОВЫ

Сегодня в Псковской области работают 28 центров тестирования, которые являются структурными подразделениями спортивных и общеобразовательных школ, домов культуры и молодежных центров. В этом году началась работа по наполнению их инфраструктурной базы: оснащаются 10 площадок для приема нормативов ГТО, еще пять планируется оснастить в будущем году. Стоимость каждой примерно 3 млн рублей, однако площадки и инвентарь центров ГТО не законсервированы, они могут и успешно используются в спортивной жизни территорий.

Всего в индустрии комплекса в Псковской области заняты на профессиональной основе 33 человека. Они получают небольшие доплаты, однако гораздо более значительная часть вовлеченных в ГТО являются, по сути, волонтерами. Лицом движения ГТО в регионе стала призер Олимпиады-80 Светлана Семёнова. По ее мнению, комплекс ГТО — серьезный инструмент реализации проекта «Спорт — норма жизни!» нацпроекта «Демография»:

— Сегодня все результаты можно посмотреть в электронном виде, их можно завизировать у себя дома, сравнить с результатами на всей территории страны. Это большой стимул для того, чтобы совершенствовать себя, быть сильным и здоровым.