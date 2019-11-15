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Спорт

Знак готовности

Как в Псковской области возрождали комплекс ГТО и что помогло региону занять 16-е место в стране — итоги первой пятилетки

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Арслан Байрамов
15 ноября 2019 года, 10:28
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По всей области строят спецплощадки для приема нормативов стоимостью 3 млн рублей каждая, абитуриентам с золотыми значками проще поступить в вуз, а самый возрастной обладатель заветного значка живет в Великих Луках.

БЫЛИ ГОТОВЫ

С октября 2014 года Центр спортивной подготовки Псковской области стал региональным оператором по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Первое время Псковская область находилась на второй ступени всероссийского рейтинга ГТО. Учитывая скромные возможности региона, так высоко мы находились благодаря слаженной работе по внедрению комплекса, пока другие гораздо медленнее входили в процесс. Сегодня мы 16-е в стране, но и это достойнейший результат, который был отмечен на ежегодном форуме ГТО в Алуште, где регион представляли председатель областного спорткомитета Иван Штылин и директор ЦСП Андрей Сидоров.

— По сути, система воссоздавалась в «чистом поле», единственное, что имелось на момент старта, — воля инициатора в лице президента и накопленный еще в советское время опыт методической и системной работы, — рассказывает Андрей Сидоров.

КСТАТИ

Движение ГТО возрождено в России пять лет назад по инициативе Владимира Путина, прежде оно существовало с 1931 по 1991 год.

ОСТАЕМСЯ ГОТОВЫ

Сегодня в Псковской области работают 28 центров тестирования, которые являются структурными подразделениями спортивных и общеобразовательных школ, домов культуры и молодежных центров. В этом году началась работа по наполнению их инфраструктурной базы: оснащаются 10 площадок для приема нормативов ГТО, еще пять планируется оснастить в будущем году. Стоимость каждой примерно 3 млн рублей, однако площадки и инвентарь центров ГТО не законсервированы, они могут и успешно используются в спортивной жизни территорий.

Всего в индустрии комплекса в Псковской области заняты на профессиональной основе 33 человека. Они получают небольшие доплаты, однако гораздо более значительная часть вовлеченных в ГТО являются, по сути, волонтерами. Лицом движения ГТО в регионе стала призер Олимпиады-80 Светлана Семёнова. По ее мнению, комплекс ГТО — серьезный инструмент реализации проекта «Спорт — норма жизни!» нацпроекта «Демография»:

— Сегодня все результаты можно посмотреть в электронном виде, их можно завизировать у себя дома, сравнить с результатами на всей территории страны. Это большой стимул для того, чтобы совершенствовать себя, быть сильным и здоровым.

Знак готовности
Нормативы сдают в любую погоду.
Фото из социальных сетей.
КСТАТИ

46 620 жителей региона (7,91%) приняли участие в выполнении нормативов, 18 600 получили знаки отличия, 5 500 из них — золотые.

БУДЕМ ГОТОВЫ

Ежегодно в Псковской области проводится несколько фестивалей ГТО, участие в которых принимают до пяти тысяч человек. Финалисты среди школьников — постоянные гости всероссийских фестивалей. К примеру, в прошлом году куньинская школьница Настя Голубева стала третьей в многоборье, да и вся команда Псковщины заняла шестое место.

Волонтеры ГТО стараются сопровождать со своим оборудованием все массовые спортивные мероприятия региона, обеспечивая тем самым и продвижение комплекса. Есть у псковичей и свое ноу-хау: акция «Мы ГоТОвы! Всей семьей!» была проведена впервые в этом году ко Дню семьи совместно с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой и обещает стать традиционной.

— Комплекс ГТО работает в регионе системно, есть и плюсы, и минусы. Например, понятно, что школьники из-за дополнительных баллов при поступлении в вузы более активны, чем средний возраст, и тут мы имеем резервы для роста, — рассказывает Наталья Миронова, заместитель директора ЦСП, отличник народного образования России, один из главных моторов комплекса ГТО в Псковской области. — К нам обращаются компании с желанием выполнить нормативы, а еще можно только представить, сколько выполняется нормативов нашими военнослужащими, что не учитывается в статистике. Ведется работа и на полюсах: например, в Порхове нормы выполняют дошколята, а в Великих Луках 82-летний Альберт Сергеевич Шувалов стал самым пожилым обладателем золотого значка на Псковщине. 

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