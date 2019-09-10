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Спорт

Испытание высотой

«Псков-747» впервые с сезона 2012/13 годов борется за победу во втором дивизионе, но ничья от Великих Лук на днях заставила псковичей опуститься строчкой ниже

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Арслан Байрамов
10 сентября 2019 года, 10:19
Фото: пресс-служба ФК «Псков-747»
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После семи туров (ровно четверть календарного чемпионата) псковская дружина Игоря Васильева впервые за несколько лет оказалась на вершине турнирной таблицы. Семь туров — серьезный отрезок, чтобы не говорить о том, что подобный успех псковичей вышел случайным. Однако в 8-м туре, принимая у себя на поле принципиальных соперников из Великих Лук — ФК «Луки-Энергия», псковичи оступились, сыграв вничью, и опустились на третью строчку. Главные новости команды и псковского футбола в целом к сегодняшнему дню собрала «Псковская правда».

МЕЖДУ СОБОЙ

Собственно, игра с «Луки-Энергией» 6 сентября как всегда особняком стояла в клубном календаре «747». До этого команды Васильева и Осадчука провели два матча летом. Один товарищеский благотворительный — после которого Псков остался без основного центрального защитника Артема Васильева, разорвавшего кресты в игровом эпизоде. Другой — на Кубок России, в котором успех праздновали великолучане 0:1. Несмотря на то что «Псков-747» старше, опытнее и выше в таблице, чем Великие Луки, псковское областное футбольное дерби в последние три года удачнее складывается для южан. Накануне нынешней встречи баланс был в их пользу: всего одна победа Пскова на три победы великолучан при трех ничьих, учитывая и товарищескую игру. Всего в восьми играх дерби было забито 9 мячей.

Вот и в этот раз Васильев ребус Осадчука не взломал, по традиции матч был не богат на голы — 0:0. Однако в игре было много опасных моментов, и борьба шла на каждом участке поля, что не могло не порадовать свыше тысячи болельщиков, собравшихся на трибунах в этот день. Примечательно, что Великие Луки привезли свою группу поддержки на специальном микроавтобусе, а псковский клуб подготовил для всех музыкальный сюприз: во время игры в унисон настроению встречи ей аккомпанировал военно-духовой оркестр 2-й Отдельной бригады специального назначения ГРУ под руководством капитана Станислава Жирова. Оркестр играл как советские шлягеры, так и популярные современные мелодии «Сектора Газа», «Ленинграда», не оставив никого равнодушным. Более того, впервые за последние три года на стадионе появилась точка питания.

НА ВЕРШИНЕ

Псков показал зубки еще в хвосте прошлого сезона, когда весной команда вернулась после первого за 10 лет тренировочного сбора в Турции. Тогда в девяти встречах «747» победил четыре раза и однажды сыграл в ничью. Все весенние поражения Пскова при этом были с минимальным счетом, кроме игры с «Велесом», где псковичи уступили 1:3. Именно со встречи с «Велесом» и возобновились домашние игры «747» в новом сезоне. Отличие этого лета от предыдущего для команды было разительным: если в том году команда еле уцелела от расформирования, то этим летом спокойно готовилась к новым свершениям. И они не заставили себя долго ждать. Сначала случилась безликая ничья с московским «Олимпом», который псковичи могли наказать за то, что поле оказалось к игре не готово и команды спешно искали свободную арену в Москве прямо в день матча, и получить три очка. Затем последовала суперсерия от Пскова, прерванная лишь раз: «Ленинградец», укрепившийся накануне первенства экс-псковичом Николаем Шиковым, камня на камне не оставил дома от сине-белых. Под колесами ФК «747» побывали «Казанка» и «Звезда», «Велес» и «Знамя». Еле унесли ничьи из Пскова «Зенит» и «Луки-Энергия».

В БОЛОТЕ

Антиподом, зеркалом и измерительным прибором псковской команды в любом случае выступает в первую очередь великолукский клуб. Великолучане, как и в предыдущие два года, накануне сезона перезагрузили команду, отправив на повышение призванных из других регионов футболистов и затарившись новыми. Сергей Осадчук, несмотря на то, что кресло под ним в этом сезоне, по нашей информации, пошатывается, внятно объясняет такую политику тем, что школа футбола «Экспресс» пока не воспроизводит талантливых ребят в масштабах, необходимых клубу. Вот и приходится команде, чтобы сохранять силы, привлекать футболистов со стороны. И если у «747» действительно есть такая глубинная черта, как играть за свой город и за нашивку на форме, то у нанятых ребят время от времени могут случатся сбои с мотивацией: то пройдут в Кубке России до команды Премьер-лиги, то выдадут блеклую игру против аутсайдеров да еще и с болельщиками поссорятся. Таково футбольное строительство на берегах Ловати. В восьми играх у великолучан в этом сезоне всего две победы и 12-е место из 14 команд. Следующие три четверти сезона будут во многом определяющими в судьбе команды, тренерского штаба и проекта как такового. 

ПАРНИ БАСКАКОВА И ДЕВЧОНКИ КОЛЫШЕВА

В перерыве встречи на стадионе «747» чествовали и юных воспитанников Пскова, которые в зональном первенстве Северо-Запада неделей ранее стали победителями и поедут на финал Первенства России в старшей группе. Стоит ли напоминать, что это все те же парни Юрия Баскакова, которые ровно два года назад выиграли в Волгограде финал всероссийских соревнований «Кожанный мяч», за что получили право быть болбоями (подавать мячи) на финале Чемпионата мира по футболу 2018 года в Лужниках. Четверо из них - Александр Коренблюм, Александр Репин, Александр Савельев и Антон Паранин уже в основе старшей команды. Паранин, к слову, на зональном первенстве взял награду лучшего футболиста, а Коренблюм звание главного бомбардира.

Вслед за развитием детского футбола, школа «747» обратила внимание и на футбол девочек. Тренер Александр Колышев и его супруга, также спортивный тренер Елена Колышева продолжают набор девчонок 2013/14 годов рождения. Женский футбол - Олимпийский вид спорта, растет он во всем мире бурными темпами, поэтому инициативу псковичей все смотрят с большим энтузиазмом.

Из других футбольных новостей нельзя не отметить, что участвуя впервые в розыгрыше Чемпионата вооруженных сил России по футболу псковские десантники (и среди них тоже есть тренера детской школы «747») вышли в финал, где были остановлены командой Южного военного округа, более известной как «Черноморец». Матчи проходили в Крыму.

14 сентября «Псков» на выезде сыграет против «Мурома», 21 сентября нас ждет домашняя встреча против «Коломны». Завершится сентябрьский отрезок очным противостоянием с ФК «Долгопрудный» - прямым соперником за места в тройке.

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