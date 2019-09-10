Испытание высотой

После семи туров (ровно четверть календарного чемпионата) псковская дружина Игоря Васильева впервые за несколько лет оказалась на вершине турнирной таблицы. Семь туров — серьезный отрезок, чтобы не говорить о том, что подобный успех псковичей вышел случайным. Однако в 8-м туре, принимая у себя на поле принципиальных соперников из Великих Лук — ФК «Луки-Энергия», псковичи оступились, сыграв вничью, и опустились на третью строчку. Главные новости команды и псковского футбола в целом к сегодняшнему дню собрала «Псковская правда».

МЕЖДУ СОБОЙ

Вот и в этот раз Васильев ребус Осадчука не взломал, по традиции матч был не богат на голы — 0:0. Однако в игре было много опасных моментов, и борьба шла на каждом участке поля, что не могло не порадовать свыше тысячи болельщиков, собравшихся на трибунах в этот день. Примечательно, что Великие Луки привезли свою группу поддержки на специальном микроавтобусе, а псковский клуб подготовил для всех музыкальный сюприз: во время игры в унисон настроению встречи ей аккомпанировал военно-духовой оркестр 2-й Отдельной бригады специального назначения ГРУ под руководством капитана Станислава Жирова. Оркестр играл как советские шлягеры, так и популярные современные мелодии «Сектора Газа», «Ленинграда», не оставив никого равнодушным. Более того, впервые за последние три года на стадионе появилась точка питания.

НА ВЕРШИНЕ

В БОЛОТЕ

ПАРНИ БАСКАКОВА И ДЕВЧОНКИ КОЛЫШЕВА

В перерыве встречи на стадионе «747» чествовали и юных воспитанников Пскова, которые в зональном первенстве Северо-Запада неделей ранее стали победителями и поедут на финал Первенства России в старшей группе. Стоит ли напоминать, что это все те же парни Юрия Баскакова, которые ровно два года назад выиграли в Волгограде финал всероссийских соревнований «Кожанный мяч», за что получили право быть болбоями (подавать мячи) на финале Чемпионата мира по футболу 2018 года в Лужниках. Четверо из них - Александр Коренблюм, Александр Репин, Александр Савельев и Антон Паранин уже в основе старшей команды. Паранин, к слову, на зональном первенстве взял награду лучшего футболиста, а Коренблюм звание главного бомбардира.

Вслед за развитием детского футбола, школа «747» обратила внимание и на футбол девочек. Тренер Александр Колышев и его супруга, также спортивный тренер Елена Колышева продолжают набор девчонок 2013/14 годов рождения. Женский футбол - Олимпийский вид спорта, растет он во всем мире бурными темпами, поэтому инициативу псковичей все смотрят с большим энтузиазмом.

Из других футбольных новостей нельзя не отметить, что участвуя впервые в розыгрыше Чемпионата вооруженных сил России по футболу псковские десантники (и среди них тоже есть тренера детской школы «747») вышли в финал, где были остановлены командой Южного военного округа, более известной как «Черноморец». Матчи проходили в Крыму.

14 сентября «Псков» на выезде сыграет против «Мурома», 21 сентября нас ждет домашняя встреча против «Коломны». Завершится сентябрьский отрезок очным противостоянием с ФК «Долгопрудный» - прямым соперником за места в тройке.