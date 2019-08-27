ЗОЖ здорового человека

«За ЗОЖ» на международный форум в Пскове собрались 500 человек.
«За ЗОЖ» на международный форум в Пскове собрались 500 человек.
Спорт – не единственная приверженность принципам ЗОЖ. Первым пунктом здорового образа жизни все-таки является осознанность своих поступков, контроль не только над телом, но и над мыслью. И говоря про здоровый образ жизни, надо не забывать про культуру, про любовь к своей стране, знание ее истории. Это именно то, что делает нас по-настоящему русскими людьми.
Кстати, десять лет назад после просмотров этих фильмов председатель правления Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации «Общее дело» Леонид Варламов бросил пить и курить.
Я хотел сказать большое спасибо владыке: десять лет назад я поменял свое мировоззрение. Я когда-то тоже употреблял алкоголь, курил и считал это нормальным. После фильмов я кардинально изменил свою жизнь.
Всех подростков поделили на шесть команд. Тренеры рассказывали, что такое команда, как работать совместно, кто такие лидеры и какими качествами они должны обладать, как сделать свой социальный проект и правильно его презентовать, как снять рекламный социальный видеоролик.
Рассказывали про ЗОЖ и зависимость – простыми словами и понятиями. Дети сами пытались ответить на вопросы: откуда берется зависимость, почему люди берут сигарету в руки, насколько глупо вестись на обещание чего-то необычно. Спикер пытался уговорить детей попробовать то ли удобрение для растений, то ли отраву от насекомых: «Это такой кайф! Почему не хочешь попробовать?»
- Стратегическая профилактика даст свои плоды, и Псков увидит результаты: на улицах через десять лет будет непьющая и некурящая молодежь, - уверен Леонид Варламов. - И именно эта молодежь будет принимать решения, а нужен ли нам вообще какой-то алкогольный магазин на нашей красивейшей Псковской земле? Мы надеемся на этих ребят, у нас других нет. Наша задача – это достойная здоровая жизнь на Псковской земле.
Перед защитой проектов наибольший восторг вызвали видеоролики, снятые за первые два дня. В кадре сами ребята рассказывали о вреде алкоголя и курения, мотивируя остальных выбрать правильную жизненную позицию. Кто видел себя в главной роли – искренне радовались. Все – чуть ли не визжали от восторга. Наверное, это был один из самых ярких и запоминающихся моментов.
Проекты, которые дети защищали перед жюри, были похожи. Школьники предлагали создать спортивные клубы, площадки и центры для занятия спортом. Особенно понравились всем два предложения: создать спортплощадку «Мята», про нее рассказывали Алексей из Ростова и Денис из Себежа. И проект «Старички на старте», который представлял школьник из Палкино Александр Алексеев. Он предложил объединить на занятиях спортом пожилых людей и молодежь, найти точки соприкосновения для диалога и обмена опытом между людьми разных поколений.
Михаил Ведерников предложил прописать «За ЗОЖ» в Пскове постоянно и пообещал подумать к следующему году над грантовой поддержкой для лучших инициатив.
Эти выходные подружили детей из самых разных городов. Они обменивались телефонами, фотографиями, добавляли в соцсетях в друзья своих вожатых, обнимались на прощание, а глаза – светились от счастья и эмоций. И если в их головах появится хоть несколько положительных мыслей по отношению к ЗОЖ – значит, все не напрасно.
Учимся в колледже ПсковГУ, нам предложила пойти на форум наш преподаватель по физкультуре Наталья Викторовна Фуфаева, мы заинтересовались. Нам здесь нравится! ЗОЖ для нас - это здоровый образ жизни, правильное питание, спорт, не пить и не курить.
ЗОЖ для меня – это следить за собой, следить за тем, как ты выглядишь: чем питаешься, что ты в себя принимаешь. Гулять, а не сидеть дома целыми днями. Зачем это надо – чтобы продолжить жить активно, не стареть и не деградировать.
Здоровый образ жизни – это не иметь привычек, которые пагубно на нас влияют. Прежде всего это борьба с курением, алкоголизмом, наркотиками. Самое главное, донести до детей, что это очень плохо. Хотелось бы, чтобы везде больше про этого говорилось: в интернете, социальных сетях, по телевизору. Я согласна со спикерами, которые выступали, что на зависимых от алкоголя и табака просто зарабатывают деньги. И сколько людей хороших гибнет от наркотиков. Форум - это хорошо, но все равно надо что-то большее на уровне государства. Ребята хотят все попробовать. Может быть, в школах вводить какую-то дисциплину на эту тему? У нас раньше был урок по культуре семейной жизни, где обсуждали, в том числе, и такие проблемы.
Я в Пскове в первый раз. ЗОЖ – это залог твоего долгожительства. ЗОЖ для меня - это когда ты всегда придерживаешься правильного питания, не пьешь и не куришь. Иногда человек же может и выпивать, но он ведет здоровый образ жизни, не наркоманит. Главное - не злоупотребляет каждый день. Но до 21 года точно нельзя употреблять алкоголь, так как печень твоя еще развивается.
Я в Пскове часто бываю, езжу сюда на соревнования по баскетболу, волейболу. Я веду здоровый образ жизни: хожу в зал, тренируюсь дома. ЗОЖ надо вести, чтобы дольше прожить и не болеть часто.
Нас, волонтеров, здесь сегодня больше 100 человек. Я считаю, что здесь все очень интересно и сделано на высшем уровне: я была на многих форумах и мне есть с чем сравнить. Все организованно, все в балансе. Я работаю на регистрации, выдаю раздаточный материал, направляю людей, отвечают на вопросы. Я занимаюсь легкой атлетикой, акробатикой, поэтому я связана со здоровым образом жизни. Мне кажется, у каждого свое понятие ЗОЖ. Не курить – однозначно, а насчет алкоголя… самое главное - делать всё аккуратно и в меру. Жесткие запреты к хорошему не приведут. К тому же сильное и агрессивное отрицание чего-то – это уже «шарики за ролики», когда человек категорично отказывается от чего- либо.
Мне рассказала о форуме учительница: мол, не хотите побывать? Конечно хотим, ведь это другой город, новые возможности, все так интересно! Я хочу, чтобы люди после форума переосмыслили свою жизнь, подумали над тем, что от их настоящего зависит будущее их детей. У меня такая позиция с самого начала, я никогда не пробовала алкоголь и сигареты. Хочется, чтобы и остальные не пили и не курили.
Мы с друзьями ведем здоровый образ жизни. Это надо, чтобы сохранить свое здоровье. Я будущий медик, а значит, как никто знаю о том, что сигареты и алкоголь разрушают организм. Форум – это здорово, дети должны узнавать об этом как можно больше и принимать участие.
ЗОЖ – это очень многое. Это и спорт, и моя семья, и духовное просвещение: школа, библиотеки. Спортивные площадки, бег, настольный теннис, шахматы. Это все, и в том числе духовное развитие. Конечно, молодежь пьет и курит, но я хочу организовать свой проект и привлечь людей к здоровому образу жизни.