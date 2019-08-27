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Спорт

ЗОЖ здорового человека

«Псковская правда» выяснила, как взрослые и дети понимают здоровый образ жизни

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Мария Соколова
27 августа 2019 года, 09:59
Фото: Олеся Назарой
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«За ЗОЖ» на международный форум в Пскове собрались 500 человек.

ГУБЕРНАТОР ЗА ЗОЖ

Идти на форум 24 и 25 августа не хотелось, но пришлось. Формулировка «ЗОЖ» еще со школьных времен набила оскомину и ассоциируется с вечными прописными истинами вроде «это вредно», «рано умрешь» и прочими нотациями. Поэтому я уже попрощалась со своими выходными и – была приятно удивлена!

Спорт – не единственная приверженность принципам ЗОЖ. Первым пунктом здорового образа жизни все-таки является осознанность своих поступков, контроль не только над телом, но и над мыслью. И говоря про здоровый образ жизни, надо не забывать про культуру, про любовь к своей стране, знание ее истории. Это именно то, что делает нас по-настоящему русскими людьми.


ЗОЖ здорового человекаМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
Форум прошел по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона. Митрополит уже не первый год проводит активную общественную деятельность, направленную на борьбу с алкоголем. Под его руководством были сняты социальные ролики и фильмы, рассказывающие про самые жуткие и пугающие стороны употребления алкоголя.

Кстати, десять лет назад после просмотров этих фильмов председатель правления Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации «Общее дело» Леонид Варламов бросил пить и курить.

Я хотел сказать большое спасибо владыке: десять лет назад я поменял свое мировоззрение. Я когда-то тоже употреблял алкоголь, курил и считал это нормальным. После фильмов я кардинально изменил свою жизнь.


ЗОЖ здорового человекаЛеонид Варламов,
председатель правления Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации «Общее дело» 
Помимо социальных роликов, которые показали всем участникам форума, также видеоприветствия записали путешественник Фёдор Конюхов, тележурналист Андрей Малахов, многократный чемпион по тяжелой атлетике Михаил Копляев.

НЕ ПОТЕРЯТЬ ПОКОЛЕНИЕ

Пока взрослые делились друг с другом успешными практиками, у школьников была антиконференция.

Всех подростков поделили на шесть команд. Тренеры рассказывали, что такое команда, как работать совместно, кто такие лидеры и какими качествами они должны обладать, как сделать свой социальный проект и правильно его презентовать, как снять рекламный социальный видеоролик.

Рассказывали про ЗОЖ и зависимость – простыми словами и понятиями. Дети сами пытались ответить на вопросы: откуда берется зависимость, почему люди берут сигарету в руки, насколько глупо вестись на обещание чего-то необычно. Спикер пытался уговорить детей попробовать то ли удобрение для растений, то ли отраву от насекомых: «Это такой кайф! Почему не хочешь попробовать?»

- Стратегическая профилактика даст свои плоды, и Псков увидит результаты: на улицах через десять лет будет непьющая и некурящая молодежь, - уверен Леонид Варламов. - И именно эта молодежь будет принимать решения, а нужен ли нам вообще какой-то алкогольный магазин на нашей красивейшей Псковской земле? Мы надеемся на этих ребят, у нас других нет. Наша задача – это достойная здоровая жизнь на Псковской земле.

ЗОЖ здорового человека
Выходные в Пскове сдружили гостей города из разных точек.
Фото со страницы Олеси Назарой в соцсетях.
ЗОЖ здорового человека
Выходные в Пскове сдружили гостей города из разных точек.
Фото со страницы Олеси Назарой в соцсетях.
ЗОЖ здорового человека
Выходные в Пскове сдружили гостей города из разных точек.
Фото со страницы Олеси Назарой в соцсетях.
ЗОЖ здорового человека
Выходные в Пскове сдружили гостей города из разных точек.
Фото со страницы Олеси Назарой в соцсетях.
ЗОЖ здорового человека
Выходные в Пскове сдружили гостей города из разных точек.
Фото со страницы Олеси Назарой в соцсетях.

«МЯТУ» В МАССЫ

Перед защитой проектов наибольший восторг вызвали видеоролики, снятые за первые два дня. В кадре сами ребята рассказывали о вреде алкоголя и курения, мотивируя остальных выбрать правильную жизненную позицию. Кто видел себя в главной роли – искренне радовались. Все – чуть ли не визжали от восторга. Наверное, это был один из самых ярких и запоминающихся моментов.

Проекты, которые дети защищали перед жюри, были похожи. Школьники предлагали создать спортивные клубы, площадки и центры для занятия спортом. Особенно понравились всем два предложения: создать спортплощадку «Мята», про нее рассказывали Алексей из Ростова и Денис из Себежа. И проект «Старички на старте», который представлял школьник из Палкино Александр Алексеев. Он предложил объединить на занятиях спортом пожилых людей и молодежь, найти точки соприкосновения для диалога и обмена опытом между людьми разных поколений.

Михаил Ведерников предложил прописать «За ЗОЖ» в Пскове постоянно и пообещал подумать к следующему году над грантовой поддержкой для лучших инициатив.

Эти выходные подружили детей из самых разных городов. Они обменивались телефонами, фотографиями, добавляли в соцсетях в друзья своих вожатых, обнимались на прощание, а глаза – светились от счастья и эмоций. И если в их головах появится хоть несколько положительных мыслей по отношению к ЗОЖ – значит, все не напрасно.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Учимся в колледже ПсковГУ, нам предложила пойти на форум наш преподаватель по физкультуре Наталья Викторовна Фуфаева, мы заинтересовались. Нам здесь нравится! ЗОЖ для нас - это здоровый образ жизни, правильное питание, спорт, не пить и не курить.


ЗОЖ здорового человекаЕлизавета Козлова, Псков

ЗОЖ для меня – это следить за собой, следить за тем, как ты выглядишь: чем питаешься, что ты в себя принимаешь. Гулять, а не сидеть дома целыми днями. Зачем это надо – чтобы продолжить жить активно, не стареть и не деградировать.


ЗОЖ здорового человекаЕлизавета Семёнова, Псков

Здоровый образ жизни – это не иметь привычек, которые пагубно на нас влияют. Прежде всего это борьба с курением, алкоголизмом, наркотиками. Самое главное, донести до детей, что это очень плохо. Хотелось бы, чтобы везде больше про этого говорилось: в интернете, социальных сетях, по телевизору. Я согласна со спикерами, которые выступали, что на зависимых от алкоголя и табака просто зарабатывают деньги. И сколько людей хороших гибнет от наркотиков. Форум - это хорошо, но все равно надо что-то большее на уровне государства. Ребята хотят все попробовать. Может быть, в школах вводить какую-то дисциплину на эту тему? У нас раньше был урок по культуре семейной жизни, где обсуждали, в том числе, и такие проблемы.


ЗОЖ здорового человекаЕкатерина Лавренова, Новоржев

Я в Пскове в первый раз. ЗОЖ – это залог твоего долгожительства. ЗОЖ для меня - это когда ты всегда придерживаешься правильного питания, не пьешь и не куришь. Иногда человек же может и выпивать, но он ведет здоровый образ жизни, не наркоманит. Главное - не злоупотребляет каждый день. Но до 21 года точно нельзя употреблять алкоголь, так как печень твоя еще развивается.


ЗОЖ здорового человекаАрина Бокарева,
Курган

Я в Пскове часто бываю, езжу сюда на соревнования по баскетболу, волейболу. Я веду здоровый образ жизни: хожу в зал, тренируюсь дома. ЗОЖ надо вести, чтобы дольше прожить и не болеть часто.


ЗОЖ здорового человекаАлексей Рогава,
Гдов

Нас, волонтеров, здесь сегодня больше 100 человек. Я считаю, что здесь все очень интересно и сделано на высшем уровне: я была на многих форумах и мне есть с чем сравнить. Все организованно, все в балансе. Я работаю на регистрации, выдаю раздаточный материал, направляю людей, отвечают на вопросы. Я занимаюсь легкой атлетикой, акробатикой, поэтому я связана со здоровым образом жизни. Мне кажется, у каждого свое понятие ЗОЖ. Не курить – однозначно, а насчет алкоголя… самое главное - делать всё аккуратно и в меру. Жесткие запреты к хорошему не приведут. К тому же сильное и агрессивное отрицание чего-то – это уже «шарики за ролики», когда человек категорично отказывается от чего- либо.


ЗОЖ здорового человекаЕкатерина Максимова, Псков

Мне рассказала о форуме учительница: мол, не хотите побывать? Конечно хотим, ведь это другой город, новые возможности, все так интересно! Я хочу, чтобы люди после форума переосмыслили свою жизнь, подумали над тем, что от их настоящего зависит будущее их детей. У меня такая позиция с самого начала, я никогда не пробовала алкоголь и сигареты. Хочется, чтобы и остальные не пили и не курили.


ЗОЖ здорового человекаВладлена Егорова, Великие Луки

Мы с друзьями ведем здоровый образ жизни. Это надо, чтобы сохранить свое здоровье. Я будущий медик, а значит, как никто знаю о том, что сигареты и алкоголь разрушают организм. Форум – это здорово, дети должны узнавать об этом как можно больше и принимать участие.


ЗОЖ здорового человекаАлександра Семчук, Псков

ЗОЖ – это очень многое. Это и спорт, и моя семья, и духовное просвещение: школа, библиотеки. Спортивные площадки, бег, настольный теннис, шахматы. Это все, и в том числе духовное развитие. Конечно, молодежь пьет и курит, но я хочу организовать свой проект и привлечь людей к здоровому образу жизни.


ЗОЖ здорового человекаАлексеев Александр, Палкино
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