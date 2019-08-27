ЗОЖ здорового человека

ГУБЕРНАТОР ЗА ЗОЖ

Спорт – не единственная приверженность принципам ЗОЖ. Первым пунктом здорового образа жизни все-таки является осознанность своих поступков, контроль не только над телом, но и над мыслью. И говоря про здоровый образ жизни, надо не забывать про культуру, про любовь к своей стране, знание ее истории. Это именно то, что делает нас по-настоящему русскими людьми.

Кстати, десять лет назад после просмотров этих фильмов председатель правления Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации «Общее дело» Леонид Варламов бросил пить и курить.

Я хотел сказать большое спасибо владыке: десять лет назад я поменял свое мировоззрение. Я когда-то тоже употреблял алкоголь, курил и считал это нормальным. После фильмов я кардинально изменил свою жизнь.

НЕ ПОТЕРЯТЬ ПОКОЛЕНИЕ

Пока взрослые делились друг с другом успешными практиками, у школьников была антиконференция.

Всех подростков поделили на шесть команд. Тренеры рассказывали, что такое команда, как работать совместно, кто такие лидеры и какими качествами они должны обладать, как сделать свой социальный проект и правильно его презентовать, как снять рекламный социальный видеоролик.

Рассказывали про ЗОЖ и зависимость – простыми словами и понятиями. Дети сами пытались ответить на вопросы: откуда берется зависимость, почему люди берут сигарету в руки, насколько глупо вестись на обещание чего-то необычно. Спикер пытался уговорить детей попробовать то ли удобрение для растений, то ли отраву от насекомых: «Это такой кайф! Почему не хочешь попробовать?»

- Стратегическая профилактика даст свои плоды, и Псков увидит результаты: на улицах через десять лет будет непьющая и некурящая молодежь, - уверен Леонид Варламов. - И именно эта молодежь будет принимать решения, а нужен ли нам вообще какой-то алкогольный магазин на нашей красивейшей Псковской земле? Мы надеемся на этих ребят, у нас других нет. Наша задача – это достойная здоровая жизнь на Псковской земле.