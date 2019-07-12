12 спортивных турниров, в которых каждый пскович может принять участие

Финалы на настоящих стадионах, протекция губернатора
Заявиться может любая команда - дети, юноши, взрослые. Плюс - доступность для отдаленных районов, а также сюрпризы в качестве призов от губернатора Михаила Ведерникова (например, первые победители ездили на матч Чемпионата мира).
Старая добрая традиция на новый лад
Каждый год на майские праздники «Псковская правда» продолжает традицию, начавшуюся в 1945 году, когда в первую для свободного Пскова весну несколько атлетов пробежали по центральным улицам с эстафетной палочкой в руках. В Эстафете бегут не только школьники и студенты - тут и личное первенство, и семейный зачет, и конкуренция среди команд предприятий.
Битва брендов, видеонарезки, теплые залы
Битва команд трудовых коллективов. Начало лиги положили Андрей Поляков и Василий Демидов. В первом сезоне турнира сыграла и команда медиахолдинга Псковской области, выпускающего «Псковскую правду». Сейчас турнир проходит в теплых залах, чаще всего в манеже, есть два дивизиона и два - осенний и весенний - кубка в году. Участники не только могут рассчитывать на призы, но и увидеть себя в качественных видео-нарезках всех игр.
Статистика, фотки, свежий воздух
Лига, которую развивают два любителя футбола Артем Алексеев и Максим Станкевич. Поначалу была просто однодневным событием, а затем разрослась до двух сезонов в год и двух эшелонов. Ребята играют в футбол на школьных коробках, которые еще и ремонтируют за свой счет. В планах даже создание зимнего турнира. Об уровне соревнований может свидетельствовать участие Александра Евинова (футболиста "Чератново", который недавно выходил в товарищеской игре против сборной России, а еще раньше играл на каникулах в ЛДФ). А уж молодые футболисты «Пскова-747» представлены почти в полном составе. Ведется статистика и мощное фото и видео сопровождение.
Отец против сына, шахматные выходные, официальный рейтинг
Соревнование, которое проводилось 12 раз в год, сейчас перестраивается на новый график и скорее всего будет проводится 4 раза. Причина - высокая популярность и отсутствие вместительных залов. В турнирах могут принять участие любые шахматисты вне зависимости от возраста и регалий, все результаты отмечаются в Российском шахматном рейтинге, победители дифференцируются по возрастным группам. Соревнование проходит в два дня, контроль времени – «rapid», проводящая организация - Федерация шахмат Псковской области.
Путешествия по области, дружеская атмосфера, гости из Санкт-Петербурга
Моторчиком развития настольного тенниса в Псковской области выступают Юлия Якубова и Дмитрий Горбачев, которые создали первый областной рейтинг и теперь все турниры, проходящие в течение года по Псковской области - точки роста. Дно, Дедовичи, Великие Луки, Псков обсчитываются в общий свод, по которому становится виден прогресс каждого участники. В ламповой группе настольщиков «ВКонтакте» описывают каждый турнир, на который часто приезжают гости из других регионов и Беларуси, выкладывают фото.
Баскетбольщики со стажем Денис Аторин и Антон Морозов создали одно из самых красивых молодежных соревнований в городе. Самая лучшая игра с мячом представлена своим подвидом 3x3, который включен в программу Олимпиады 2020. «Короли улиц» Пскова сражаются летом на разных площадках, но неизменно спортивную часть сопровождают ди-джеи, ведущие, незаурядные конкурсы и хорошая атмосфера. С каждым годом все больше «троек» и в мужском и женском разряде претендуют на «королевское звание».
Чемпионат
области по автомногоборью
Сложные автоконкурсы, полезные в быту и гараже подарки от спонсоров, возможность вместе с этапами (проводятся в течение всего года и даже зимой) объехать все уголки Псковщины - все это ждет участников областного чемпионата. Очень часто этапы обрастают дополнительными автомобильными соревнованиями - дрифтами, слаломами и прочим.
Дорого, но невероятно увлекательно и красиво
Все как у взрослых - настоящий крытый лед, выездные игры в Великих Луках, судьи и электронное табло. В третий дивизион областного хоккея, который в новом сезоне будет, вероятнее всего, преобразован во второй дивизион, заявиться могут любые команды. Победителю дается право перейти в дивизион выше.
В парке, в онлайне, всей семьей
Ориентировщики-энтузиасты Василий Амбросимов и Дмитрий Глотов начали большое дело, бешено популярное на территории Псковской области - частные турниры по спортивному ориентированию и рогейну. Заявиться можно любому участнику, трассы достаточно интересны, при том, что проходят в самом Пскове. Следить за соревнованиями можно по gps-навигаторам в прямом эфире.
Турниры проводятся не на регулярной основе. Победы и поражения бойцы-участники могут включить в официальный рейндж как полупрофессиональные. Померится силами может каждый, работают профессиональные медики для экстренных ситуаций. Организатор - Михаил Тетюхин и Андрей Зеленко.
Флагман бегового движения и пионер бизнес-модели
Школа-бега Александра Кузьмина пробовала различные форматы мероприятий (и они все были максимально успешны), однако в этом году сфокусировалась на двух самых сложных - весенний марафон и летний трэил. Мероприятия по своей сути давно переросли статус внутриобластных, а вот смогут ли они стать жемчужинами спортивного туризма региона, - увидим в ближайшие годы.