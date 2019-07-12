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Спорт

12 спортивных турниров, в которых каждый пскович может принять участие

«Псковская правда» собрала под одной шапкой командные и индивидуальные соревнования

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Арслан Байрамов
12 июля 2019 года, 10:10
Фото: Андрей Степанов
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Лига дворового футбола Псковской области

Финалы на настоящих стадионах, протекция губернатора 

Заявиться может любая команда - дети, юноши, взрослые. Плюс - доступность для отдаленных районов, а также сюрпризы в качестве призов от губернатора Михаила Ведерникова (например, первые победители ездили на матч Чемпионата мира).

Эстафета «Псковской Правды»

Старая добрая традиция на новый лад 

Каждый год на майские праздники «Псковская правда» продолжает традицию, начавшуюся в 1945 году, когда в первую для свободного Пскова весну несколько атлетов пробежали по центральным улицам с эстафетной палочкой в руках. В Эстафете бегут не только школьники и студенты - тут и личное первенство, и семейный зачет, и конкуренция среди команд предприятий.

Мини-футбольный турнир «Вызов»

Битва брендов, видеонарезки, теплые залы 

Битва команд трудовых коллективов. Начало лиги положили Андрей Поляков и Василий Демидов. В первом сезоне турнира сыграла и команда медиахолдинга Псковской области, выпускающего «Псковскую правду». Сейчас турнир проходит в теплых залах, чаще всего в манеже, есть два дивизиона и два - осенний и весенний - кубка в году. Участники не только могут рассчитывать на призы, но и увидеть себя в качественных видео-нарезках всех игр.

Лига дворового футбола Пскова

Статистика, фотки, свежий воздух 

Лига, которую развивают два любителя футбола Артем Алексеев и Максим Станкевич. Поначалу была просто однодневным событием, а затем разрослась до двух сезонов в год и двух эшелонов. Ребята играют в футбол на школьных коробках, которые еще и ремонтируют за свой счет. В планах даже создание зимнего турнира. Об уровне соревнований может свидетельствовать участие Александра Евинова (футболиста "Чератново", который недавно выходил в товарищеской игре против сборной России, а еще раньше играл на каникулах в ЛДФ). А уж молодые футболисты «Пскова-747» представлены почти в полном составе. Ведется статистика и мощное фото и видео сопровождение.

Кубок по шахматам

Отец против сына, шахматные выходные, официальный рейтинг 

Соревнование, которое проводилось 12 раз в год, сейчас перестраивается на новый график и скорее всего будет проводится 4 раза. Причина - высокая популярность и отсутствие вместительных залов. В турнирах могут принять участие любые шахматисты вне зависимости от возраста и регалий, все результаты отмечаются в Российском шахматном рейтинге, победители дифференцируются по возрастным группам. Соревнование проходит в два дня, контроль времени – «rapid», проводящая организация - Федерация шахмат Псковской области.

Областной рейтинг по настольному теннису

Путешествия по области, дружеская атмосфера, гости из Санкт-Петербурга 

Моторчиком развития настольного тенниса в Псковской области выступают Юлия Якубова и Дмитрий Горбачев, которые создали первый областной рейтинг и теперь все турниры, проходящие в течение года по Псковской области - точки роста. Дно, Дедовичи, Великие Луки, Псков обсчитываются в общий свод, по которому становится виден прогресс каждого участники. В ламповой группе настольщиков «ВКонтакте» описывают каждый турнир, на который часто приезжают гости из других регионов и Беларуси, выкладывают фото.

Баскетбольный кубок «Короли улиц»

Музыка, тусовка

Баскетбольщики со стажем Денис Аторин и Антон Морозов создали одно из самых красивых молодежных соревнований в городе. Самая лучшая игра с мячом представлена своим подвидом 3x3, который включен в программу Олимпиады 2020. «Короли улиц» Пскова сражаются летом на разных площадках, но неизменно спортивную часть сопровождают ди-джеи, ведущие, незаурядные конкурсы и хорошая атмосфера. С каждым годом все больше «троек» и в мужском и женском разряде претендуют на «королевское звание».

12 спортивных турниров, в которых каждый пскович может принять участие
На ближайшей Олимпиаде в Токио появится разновидность баскетбола, в которую играют на псковских улицах.
Фото Андрея Степанова.

Чемпионат области по автомногоборью

Безопасное вождение и возможность проверить навыки под наблюдением специалиста 

Сложные автоконкурсы, полезные в быту и гараже подарки от спонсоров, возможность вместе с этапами (проводятся в течение всего года и даже зимой) объехать все уголки Псковщины - все это ждет участников областного чемпионата. Очень часто этапы обрастают дополнительными автомобильными соревнованиями - дрифтами, слаломами и прочим.

Первенство области по хоккею с шайбой

Дорого, но невероятно увлекательно и красиво 

Все как у взрослых - настоящий крытый лед, выездные игры в Великих Луках, судьи и электронное табло. В третий дивизион областного хоккея, который в новом сезоне будет, вероятнее всего, преобразован во второй дивизион, заявиться могут любые команды. Победителю дается право перейти в дивизион выше.

Спортивное ориентирование Лига SPOT

В парке, в онлайне, всей семьей 

Ориентировщики-энтузиасты Василий Амбросимов и Дмитрий Глотов начали большое дело, бешено популярное на территории Псковской области - частные турниры по спортивному ориентированию и рогейну. Заявиться можно любому участнику, трассы достаточно интересны, при том, что проходят в самом Пскове. Следить за соревнованиями можно по gps-навигаторам в прямом эфире.

Турниры по смешанным единоборствам T-Rex

Октагон, кровь, ММА 

Турниры проводятся не на регулярной основе. Победы и поражения бойцы-участники могут включить в официальный рейндж как полупрофессиональные. Померится силами может каждый, работают профессиональные медики для экстренных ситуаций. Организатор - Михаил Тетюхин и Андрей Зеленко.

Кубок по кроссу ProSport

Флагман бегового движения и пионер бизнес-модели 

Школа-бега Александра Кузьмина пробовала различные форматы мероприятий (и они все были максимально успешны), однако в этом году сфокусировалась на двух самых сложных - весенний марафон и летний трэил. Мероприятия по своей сути давно переросли статус внутриобластных, а вот смогут ли они стать жемчужинами спортивного туризма региона, - увидим в ближайшие годы.

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