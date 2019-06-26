Общеукрепляющая

В Пскове состоялось необычное событие — Международный день йоги при поддержке посольства Индии в России. Наш город был выбран в числе 12 (в списке еще, к примеру, Астрахань, Томск, Рязань, Самара), где праздник, который отмечается с 2015 года по решению ООН, прошел при поддержки официального Дели. Именно премьер-министр Нарендра Моди вывел йогу на ооновский уровень. И вот в 2019 году, в Пскове, в спортивно-развлекательном парке «Простория» Международный день йоги открывает третий секретарь посольства, молодой дипломат, господин Ришабх Део.
За проведения праздника взял на себя отвественность областной спорткомитет и йога-общественница, руководитель клуба «Мадави» Ольга Пантелеева. Именно она отвечала за связь индийской делегации — также в город прибыла преподаватель йоги культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии в Москве Савита Хариш — с областным йога-сообществом.
Гостей встретили в «Простории» спортивными танцами и большой группой практикующих йогов разного уровня: от инструкторов по индийской гимнастике до маленьких детей — более сотни человек расположились в зале и внимали мастер-классу Савиты Хариш. Отметим, что Международный день йоги не впервые празднуется на Псковской земле, но прежде мероприятия организовывали энтузиасты. К слову, в Великих Луках также прошел в эти дни международник йоги, но опять же на интересе самих участников.
«Псковская правда» побеседовала с господином Ришабхом Део и внимательно наблюдала за медитациями под руководством профессионала.
— Господин Ришабх, расскажите о целях вашего визита в Псков, ограничивается ли он только участием в мероприятии?
Конечно, самая главная задача — это провести на должном уровне День йоги. Однако я буду в Пскове два дня, и, надеюсь, мне удастся увидеть ваш город, я знаю, что он очень красивый и что готовится к большому празднику — Ганзейским дням Нового времени.
Ришабх Део,— День йоги — наверное, главный социокультурный продукт Индии на экспорт — проходит в пятый раз во всем мире. Когда к нему присоединилась Россия?
третий секретарь посольства Индии
— Он всегда после признания ООН праздновался в вашей стране силами энтузиастов, которых очень много в каждом городе. Наш премьер-министр очень благодарен Владимиру Путину, что праздник нашел государственную поддержку и в России. Я нахожусь в России с августа, и это, по сути, мой первый Международный день йоги в России, и я вижу хорошую динамику.
— Возможна ли классическая йога без вегетарианства, аюрведы и подобного? Занимаетесь ли вы сами йогой, что она дает вам?
Дети к йоге пока приглядываются.
Фото Андрея Степанова.
— Сегодня есть несколько видов йоги, и начинать можно, конечно, с простого, с йоги как таковой, но, разумеется, затем становится интереснее и многое в жизни меняется. Я занимаюсь йогой с детства, меня научила моя мама, которая практикует йогу дома. Йога помогает мне сохранять физическое и моральное здоровье, стараюсь сохранять периодичность занятий. Кроме йоги я занимаюсь и спортом — марафонским бегом и конечно же крикетом.
— Как йога поддерживается в Индии? Является ли это обязательной частью школьного обучения?
— В правительстве Индии создано особое министерство — йоги и аюрведы, которое занимается вопросами поддержки йоги и обучает и сертифицирует тренеров. В школах и других учебных заведениях нет йоги как части обязательной программы, но если инициатива исходит от руководства учебного заведения и обучающихся, то Министерство помогает с организацией.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
— В Пскове учатся студенты из Индии. Есть ли у вас информация о них?
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Фото Андрея Степанова.
— Да, в посольстве много внимания уделяется нашим студентам. Мы знаем, кто и в каком вузе учится, реагируем на обращения. В Пскове учатся будущие медики. К сожалению, встреча с ними не запланирована, но они чувствуют заботу Индии даже вдали о родины.
— Как вам уровень отечественной школы? Глубок ли культурный обмен в плане йоги?
— В России высоко ценят йогу, это очень радует. Много людей, увлеченных этой тематикой, и это действительно сближает культуры двух стран. Много тех, кого можно назвать профессионалами своего дела. Желаю, чтобы вместе с йогой жители России и Пскова были здоровыми и счастливыми.Особенно отмечу ваш город, ведь решение о поддержке праздника посольством принималось исходя из взаимной инициативы и от местных сообществ тоже. В Пскове есть инициативные люди, и мы будем стараться им помогать. Международные дни йоги в Пскове — наш первый совместный опыт.
СПРАВКА
Д-р Хариш изучала в университете натуропатию и йогу. Она практикует и преподает йогу более 20 лет. Как доктор она работала в Международном Холистическом Центре с пациентами из разных стран. Савита организовала и провела бесчисленное множество мастер-классов и семинаров не только в Индии, но также в странах, где она занималась популяризацией йоги и здорового образа жизни, — в Казахстане и на Мальдивах. Она представляла Индию на многих международных мероприятиях, посвященных йоге за рубежом. Вместе с мужем, тоже доктором в той же сфере, специализирующимся на терапевтической йоге, диетологии и акупунктуре, они основали собственную клинику в Бангалоре, штат Карнатака, Индия.
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