Общеукрепляющая

В Пскове состоялось необычное событие — Международный день йоги при поддержке посольства Индии в России. Наш город был выбран в числе 12 (в списке еще, к примеру, Астрахань, Томск, Рязань, Самара), где праздник, который отмечается с 2015 года по решению ООН, прошел при поддержки официального Дели. Именно премьер-министр Нарендра Моди вывел йогу на ооновский уровень. И вот в 2019 году, в Пскове, в спортивно-развлекательном парке «Простория» Международный день йоги открывает третий секретарь посольства, молодой дипломат, господин Ришабх Део.

За проведения праздника взял на себя отвественность областной спорткомитет и йога-общественница, руководитель клуба «Мадави» Ольга Пантелеева. Именно она отвечала за связь индийской делегации — также в город прибыла преподаватель йоги культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии в Москве Савита Хариш — с областным йога-сообществом.

Гостей встретили в «Простории» спортивными танцами и большой группой практикующих йогов разного уровня: от инструкторов по индийской гимнастике до маленьких детей — более сотни человек расположились в зале и внимали мастер-классу Савиты Хариш. Отметим, что Международный день йоги не впервые празднуется на Псковской земле, но прежде мероприятия организовывали энтузиасты. К слову, в Великих Луках также прошел в эти дни международник йоги, но опять же на интересе самих участников.

«Псковская правда» побеседовала с господином Ришабхом Део и внимательно наблюдала за медитациями под руководством профессионала.

— Господин Ришабх, расскажите о целях вашего визита в Псков, ограничивается ли он только участием в мероприятии?