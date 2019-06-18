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Спорт

Померились шарами

В Великих Луках завершилась 24-я Международная встреча воздухоплавателей

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Арслан Байрамов
18 июня 2019 года, 10:25
Фото: пресс-служба МВВвВЛ-2019
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Несмотря на диковинность спорта, воздушные шары остаются главной спортивной визитной карточкой города на Ловати. Более того, 24-й турнир порадовал и зрителей и участников новым, более качественным уровнем организации.

В этом году значительно вырос спонсорский пул для победителей. К примеру, в самой зрелищной номинации — кей-грабе — призовые составили по 100 тысяч рублей на пилота. А сами пилоты, между прочим, разыгрывали между собой в том числе и звание чемпиона страны — в 25-й раз за историю отечественного воздухоплавания на шарах и в 17-й раз непосредственно в Великих Луках. Также по итогам соревнований выяснились имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки.

В этом году МВВвВЛ, собравшая свыше полусотни аэронавтов, обрела свой гимн, который сочинили местные музыканты, все соревнования впервые транслировались в прямом эфире, а медали для победителей изготавливались эксклюзивно на одном из местных заводов. Продолжилась традиция доставки баллонной почты по городу в тренировочные дни, а также использования специального газовоза для надувки шаров от титульного спонсора.

После некоторого спада вернулась в прежние очертания и география участников проекта — великолучане и гости города увидели знакомого японского пилота Имамуру Синносукэ, представителей Польши и аэростаты российских пилотов со всех уголков страны от Крыма до Кунгура. Уровень пилотов и соревнований в Великих Луках значительно вырос за 10 лет, заявил президент международного жюри соревнований Джон Груббстром.

Как обычно, в соревнования пыталась вмешаться погода, однако графики соблюдались достаточно хорошо. Также однажды одному из аэростатов помешали электропровода — во время полета он зацепился за них и оборвал. Примечательно, что, по словам очевидцев, сразу после случившегося аэростат быстро улетел с места происшествия. 

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