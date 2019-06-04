Четыре миллиона спорта

На одном конце этой истории спортивные федерации и общественники, делающие первые робкие шаги в науку о грантах, на другой — эксперты, которые говорят о необходимости вывести гранты из общей корзины с бездомными животными и фестивалями тюркских волынок и разыгрывать отдельный конкурс спортивных общественных проектов социальной направленности.

Пока все по-старому, Псковская область выполняет задачу-минимум: проектов спортивной тематики подано немного, но они либо уже запущены силами самих энтузиастов, либо должны были родиться еще вчера — спрос превышает предложение. Этим проектам что помогай, что нет — вряд ли их это остановит. Хотя 4,2 млн рублей на доброе дело из внешнего источника финансирования — Фонда президентских грантов — пусть маленькая, но очередная победа Псковской области и ее активных жителей.

Всего на первый в 2019 году президентский конкурс претендовало по меньшей мере 13 спортивно-оздоровительных идей с Псковщины. Две из них — аккредитованные федерации по видам спорта. Отличие от обычных общественных объединений в том, что они полномочны и должны проводить чемпионат и первенство региона по своему виду для отбора на следующий уровень — окружной. В остальном спортивные федерации похожи на любого другого жителя некоммерческого сообщества.