Четыре миллиона спорта

На одном конце этой истории спортивные федерации и общественники, делающие первые робкие шаги в науку о грантах, на другой — эксперты, которые говорят о необходимости вывести гранты из общей корзины с бездомными животными и фестивалями тюркских волынок и разыгрывать отдельный конкурс спортивных общественных проектов социальной направленности.
Пока все по-старому, Псковская область выполняет задачу-минимум: проектов спортивной тематики подано немного, но они либо уже запущены силами самих энтузиастов, либо должны были родиться еще вчера — спрос превышает предложение. Этим проектам что помогай, что нет — вряд ли их это остановит. Хотя 4,2 млн рублей на доброе дело из внешнего источника финансирования — Фонда президентских грантов — пусть маленькая, но очередная победа Псковской области и ее активных жителей.
Всего на первый в 2019 году президентский конкурс претендовало по меньшей мере 13 спортивно-оздоровительных идей с Псковщины. Две из них — аккредитованные федерации по видам спорта. Отличие от обычных общественных объединений в том, что они полномочны и должны проводить чемпионат и первенство региона по своему виду для отбора на следующий уровень — окружной. В остальном спортивные федерации похожи на любого другого жителя некоммерческого сообщества.
Иван Штылин, председатель комитета Псковской области по спорту, не раз публично заявлял о необходимости участия спортивных федераций в любых конкурсах на соискание гранта. Хотите одноместный вертолет для вертолетного спорта или хотите международный турнир по крикету в Тямше — дерзайте. Так вот две федерации дерзнули — одна осталась в плюсе: заявка Федерации конного спорта Псковской области нашла отклик у экспертного совета в Москве. Другой проект-победитель — один из первых птенцов проектного офиса «Команды 2018» — Лига Дворового Футбола Псковской области. Кстати, «Команда 2018» сопровождала заявки всех нуждавшихся в помощи общественников советом, в офисе проходили семинары и мастер-классы. Еще один, выстреливший в регионе проект от сетевой организации, — Псковского Союза студенческих отрядов. Студенты придумали Скобариаду народных игр.
Чемпионат по дворовому футболу — самый долгоиграющий проект из выигравших грант.
Фото Дарьи Хватковой.
В числе тех, кто не получил одобрение, но — повторимся — вряд ли остановится на достигнутом — весь цвет спортивной общественной жизни Пскова. У шахматистов в разработке — международный сближающий турнир под Порховом, у олимпиоников — возрождение общеобластного спортивного форума, у бегунов — беговые соревнования конечно же. А еще пробуют силы в спортивной и физкультурной сфере профсоюзы, религиозные организации, садоводы, молодежь.
Развитие и популяризация конного спорта и реабилитационной верховой езды в Псковской области
470 571 рубль
(Cофинансирование 432 000 рублей, общая сумма расходов на реализацию проекта 902 571 рубль).
Организация: Псковская региональная федерация конного спорта.
Руководитель: Ирина Федотова.
Сроки реализации: 1 июля — 31 октября 2019 года.
Организация и проведение двух первенств Пскова по выездке и трех Открытых первенств Псковской области, конноспортивных праздников, льготных занятий по иппотерапии (лечебной верховой езде) для людей с ограниченными возможностями, подбор индивидуальных программ для инвалидов с нарушениями интеллекта и пограничными состояниями с учетом их индивидуальных особенностей, обновление специального грунта на открытом манеже для проведения соревнований с целью снижения травмоопасности.
946 975 рублей
(Cофинансирование 913 863 рубля, общая сумма расходов на реализацию проекта — 1 860 838 рублей).
Организация: Молодежное движение «Союз студенческих отрядов».
Руководитель: Наталья Михайлова.
Сроки реализации 1 июля — 31 декабря 2020 года.
«Скобариада» — уже живущий проект, с ним знакомят в летних лагерях и школах. Дети прикасаются к истории подвижных игр. Организаторы проекта собираются подготовить волонтеров-тренеров по народным играм, сформировать на территории Псковской области не менее 15 центров народных игр, издать брошюру «Сборник народных игр». Под народными играми подразумеваются не только псковские или русские, игры собирают со всего мира: лапта, городки, петанк, серсо, блошки, бирюльки, шафлборд. При этом организаторы адаптируют и упрощают правила игр для маленьких.
Лига дворового футбола Псковской области
2 769 510 рублей
(Cофинансирование 1 160 000 рублей, общая сумма расходов на реализацию проекта — 3 929 510 рублей).
Организация: Военно-патриотический спортивный клуб «Шторм».
Руководитель: Андрей Бегмурадов.
Сроки реализации: 1 2019 года — 31 июля 2020 года.
С тех пор как Бегмурадов первым из общественников на первом форуме «Команды 2018» предложил провести чемпионат по дворовому футболу, уже прошло три таких соревнования, получена грантовая поддержка от администрации региона.
«Дворовый футбол — это реальная сила, способная противостоять наркомании, преступности и бесцельному времяпровождению в детской и молодежной среде, это концептуальный подход к процессу формирования личности ребенка через дворовую среду», — говорится в заявке.
С таким подходом проект имеет все шансы стать инфраструктурным и стать брендом не только для внутреннего пользования, но и для всей страны.