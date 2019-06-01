Крутой маршрут

Рижское шоссе — длинное и скучное, зато добираться на «Ласточке» до Пскова очень удобно — Валерий Расков поделился впечатлениями с «Псковской правдой».

Четыреста километров пути — это двадцать часов на велосипеде с часовым перерывом на отдых после каждой сотни километров. Спать нельзя, таковы правила. Чтобы попасть на главный старт четырехлетия — августовский веломарафон Париж—Брест—Париж протяженностью 1200 километров, нужно преодолеть и зафиксировать серию веломарафонов поменьше: 200, 300, 400 и 600 километров. Велосипедист питерского клуба «Балтийская звезда» Валерий Расков вместе с товарищем Александром Пантелейчуком для четырехсотки выбрали Псковскую область и Эстонию.

— По логистике это очень удобно, — рассказывает Валерий Расков. — Приехали вечером на «Ласточке», переночевали в комнате отдыха на вокзале и рано утром стартовали, пока в городе не много машин и температура плюс десять. Люблю такие ранние старты, ехать комфортно.

Финишировали велосипедисты почти в три часа ночи, уже снова на территории Псковской области. Время в пути 20 часов 47 минут, из них 4 часа отдыхали на остановках.

— Рижское шоссе длинное и прямое, по нему ехать скучно, — говорит Валерий. — В Эстонии интереснее, есть подъемы и спуски, рельеф с зигзагами, чуть ли не королевская дорога. Да и яркие рапсовые поля радуют глаз.