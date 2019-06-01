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Спорт

Крутой маршрут

Петербуржец, готовясь к парижскому марафону, уехал из Пскова в Эстонию и вернулся обратно — за одни сутки на велосипеде

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Наталья Баранова
1 июня 2019 года, 09:00
Фото: из личного архива Валерия Раскова
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Рижское шоссе — длинное и скучное, зато добираться на «Ласточке» до Пскова очень удобно — Валерий Расков поделился впечатлениями с «Псковской правдой».

Четыреста километров пути — это двадцать часов на велосипеде с часовым перерывом на отдых после каждой сотни километров. Спать нельзя, таковы правила. Чтобы попасть на главный старт четырехлетия — августовский веломарафон Париж—Брест—Париж протяженностью 1200 километров, нужно преодолеть и зафиксировать серию веломарафонов поменьше: 200, 300, 400 и 600 километров. Велосипедист питерского клуба «Балтийская звезда» Валерий Расков вместе с товарищем Александром Пантелейчуком для четырехсотки выбрали Псковскую область и Эстонию.

— По логистике это очень удобно, — рассказывает Валерий Расков. — Приехали вечером на «Ласточке», переночевали в комнате отдыха на вокзале и рано утром стартовали, пока в городе не много машин и температура плюс десять. Люблю такие ранние старты, ехать комфортно.

Финишировали велосипедисты почти в три часа ночи, уже снова на территории Псковской области. Время в пути 20 часов 47 минут, из них 4 часа отдыхали на остановках.

— Рижское шоссе длинное и прямое, по нему ехать скучно, — говорит Валерий. — В Эстонии интереснее, есть подъемы и спуски, рельеф с зигзагами, чуть ли не королевская дорога. Да и яркие рапсовые поля радуют глаз.

Александр Пантелейчук и Валерий Расков стартовали из центра Пскова в шесть утра 18 мая.
Фото из личного архива Валерия Раскова.
Валерий Расков ездит через Псковскую область не впервые, бывал и в Палкино, и в Пушкинских Горах. Любимый маршрут, пролегающий через нашу область, — из Пскова вдоль Балтики и до Нарвы. Раньше питерские велосипедисты ездили через Гдовский район, но от этого маршрута отказались несколько лет назад из-за плохого состояния дороги.

За время велопутешествий чего только не случалось. Однажды в Ленинградской области на Валерия даже напали грабители. Вот и в Эстонии через дорогу напротив натовские войска проводили стрельбы.

— Мой товарищ Саня, с которым мы разделили дистанцию, сказал: «Не бойся, это холостыми бьют», но на всякий случай пить кефир мы уехали в другое место, — рассказывает велосипедист.

Валерий Расков не профессиональный спортсмен, работает судостроителем, ездой на велосипеде увлекся около десяти лет назад. С тех пор все свободное время отдает своему хобби. Также с супругой на велосипеде ездит в турпоходы. Два колеса довели Валерия Раскова до Финляндии, Франции, Алтая и даже до Белого моря.

— На велосипеде я заехал за Полярный круг, — рассказывает Валерий. — В том путешествии нас было пятеро, но до конца дистанции мы добрались вдвоем, трое сошли с пути, не рассчитав своих сил. Мы тогда даже в снег попали. Но я люблю, когда на гонке нужно преодолевать препятствия. Единственное, плохо жару переношу.

Вот и в последнем путешествии жара догнала на третьей сотне. На финише велосипедист обнаружил, что у него даже обгорела нога.

— Солнце поднялось, стало припекать, на градуснике +28. Для меня все, что больше +25, уже хана, — рассказывает Валерий. — Немного выручал встречный ветер, 50 км до Тарту показались длинными и изнуряющими. Спрятался за Саню, так и ехал. С гиканьем нас обогнали медленные эстонцы на шоссейниках и скрылись за горизонтом. Похоже, я получил тепловой удар. В «Макдоналдсе» остудил голову в холодной воде, залил все баки водой, посмотрел, как Саня уплетает гамбургер с лимонадом, и заставил себя съесть фасольку с куском индейки из своих запасов. Привел себя в порядок и оделся в длинное. Около семи вечера температура стала падать, ехать стало легче.

Несмотря на сложности пути, Валерий планирует повторить маршрут через год. А уже этой осенью хочет из Псковской области доехать до Нарвы.

КСТАТИ

Валерий Расков пятый в рейтинге клуба «Балтийская звезда» за всю историю его существования.

СПРАВКА

В этом году как раз начнут ремонт гдовской трассы, состояние которой давно беспокоит не только велосипедистов, но и автомобилистов. В 2019 году отремонтируют 24 километра дороги, полностью отремонтировать полотно — больше 100 километров — планируют до 2024 года. 

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