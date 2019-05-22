Логово Шумейко

Название единоборства джиу-джитсу все чаще можно услышать, когда речь заходит о смешанных боевых единоборствах. Бразильская борьба, основанная японским дзюдоистом, сегодня — неотъемлемая часть подготовки для выступающих профессионалов различных версий ММА. В Бразилии джиу-джитсу уже давно часть спортивной религии наряду с футболом, в Европе и США проходят многотысячные соревнования, а в России, по сути, все только начинается. Примечательно, что в авангарде развития отечественной школы — псковский клуб Dragon’s Den Pskov (Логово Псковского Дракона), основанный двумя братьями, уроженцами Торжка, Фёедором и Сергеем Шумейко.

БРАТЬЯ-ДРАКОНЫ

Фёдор и Сергей всего четыре года, по собственному признанию, провели не вместе: на два года раньше родился Фёдор, еще по году их разлучали университет и срочная служба. Фёдор первым поехал из Торжка в Великие Луки в академию физкультуры и спорта, за ним Сергей. Сергей первым сменил Великие Луки на Псков, за ним Фёдор. Оба парня с детства двигались в контактном спорте: мастера спорта по самбо, случалось, даже составляли финальные пары на детских и юношеских соревнованиях. Ф.: — Но в какой-то момент мы оба поняли, что качественное развитие лично у нас и в дзюдо и в самбо прекратилось. В дзюдо изменились правила, самбо имело определенные проблемы с организацией. И мы познакомились с джиу-джитсу. С.: — В 2011 году я был студентом пятого курса, и был не самый лучший момент в жизни: сломалась машина, денег не было, и мне предложили выступить в полупрофессиональном турнире, пообещав за это приличный по тому времени гонорар. Я согласился, потом узнал, что это что-то новенькое для меня: джиу-джитсу. Ф.: — И это стало для нас — борцов со стажем — откровением: рамки джиу-джитсу гораздо шире с точки зрения технического арсенала, саморазвития. Каждый может найти в этом виде спорта свою технику, учитывающую сильную и слабую стороны самого себя. Вообще одной из основ бразильского джиу-джитсу и является возможность, невзирая на природные данные, победить с­оперника.

КСТАТИ 17-18 мая калининградские обладатели черных поясов по джиу-джитсу Александр Чистов и Дмитрий Мурашкин провели в Пскове и Новгороде семинарские занятия.

ВАРШАВА, КАЛИНИНГРАД, ПСКОВ, НОВГОРОД

Чтобы лучше понять джиу-джитсу, надо четко разделить две сюжетные линии — классическое джиу-джитсу и бразильское джиу-джитсу. Классическое — это компромиссный вариант с Министерством спорта России, с проведением областных, окружных и российских соревнований, выдачей разрядов и званий, и BJJ. BJJ — бразильское джиу-джитсу — это традиция, со своим пантеоном легенд, поясами, крупными турнирами. Ф.: — Как мастер спорта по джиу-джитсу я могу носить черный пояс от Минспорта, но меня засмеют свои же — в традиционной системе BJJ я еще его не достиг. Но это достаточно понятные нам формальные вещи. Для BJJ у нас есть свой клуб, семья — Dragon’s Den Pskov, для классического — аккредитованная областная федерация. Джиу-джитсу — молодое единоборство, но, учитывая его большую популярность во многих странах мира, он уже стучится в Олимпийскую семью, возможно, уже скоро это произойдет. С.: — В России все еще присутствует информационный голод, не хватает информации. Ф.: — Информации действительно мало, отечественная школа джиу-джитсу формируется здесь и сейчас, вот, например, те же самые семинары, которые мы помогли организовать в эти выходные в Пскове и Новгороде, как раз и являются самым простым и доступным сегодня способом передачи знаний о единоборстве. В семинарах приняли участие наши друзья из Калининграда — у них черные пояса — Dragon’s Den Kaliningrad. А там знания о джиу-джитсу и клуб появились благодаря усилиям варшавского клуба, а после нас появилось новгородское «логово дракона», сейчас формируется минское.

КСТАТИ 22 июня в Пскове состоится международный турнир по джиу-джитсу Pskov Open.

ПСКОВСКОЕ ДЖИУ