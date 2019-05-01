Более половины — 55 % — жителей страны должны систематически заниматься физкультурой и спортом. Такую задачу перед функционерами ставит президент Владимир Путин. В Псковской области отвечает за ее выполнение руководитель профильного комитета администрации области Иван Штылин. На пресс-конференции в «Псковской правде» 29 апреля он привел в пример Эстафету, которую издание проводит уже 75 лет.
В этом году Эстафета состоится на центральных улицах Пскова 7 мая, первый старт с Октябрьской площади — в 15:00.
Хочу поблагодарить «Псковскую правду» и тех, кто освещает это мероприятие. Очень много дискуссий: а как нам достигнуть 55 % занимающихся? Может, каждый день соревнования устраивать? По два раза в день? Основной компонент — пропаганда, очень важно усилить эту работу. Ежегодно на Эстафете увеличивается количество трудовых коллективов, семей. Информационную работу в этом направлении можно всем ставить в пример. Естественно, только такими примерами можем вовлечь наших жителей в регулярные занятия.
Иван Штылин,Будет ли именно Штылин отчитываться о выполнении целевых показателей — большой вопрос. На прошлой неделе он подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России», по итогам которого партия выдвинет кандидата на осенние выборы на пост главы Пустошкинского района.
руководитель профильного комитета администрации области
— У меня достаточно опыта, знаний, чтобы применить их в муниципальном управлении, поработать на земле, — довольно туманно ответил Штылин о своем политическом будущем.
У меня достаточно опыта, знаний, умений, чтобы применить их в муниципальном управлении, поработать на земле.
Остальное время председатель спорткомитета гонял журналистов по цифрам и деталям основных спортивных строек, физкультурных событий и той деятельности спорткомитета, которая ведет к выполнению поставленной президентом задачи. Псковской области в этом плане предстоит совершить двукратное увеличение. Но мы к такому готовы — мы можем. Десять лет назад число занимающихся спортом в регионе было на уровне 90 тысяч человек. Теперь уже почти 200 тысяч — едва ли не треть.
Иван Штылин в пресс-центре «Псковской правды» эксклюзивно продемонстрировал, как именно будут выглядеть типовые открытые площадки муниципальных центров тестирования комплекса ГТО и как будут выглядеть типовые воркаут-площадки. Выглядеть они будут по-типовому.
Большие и малые стройки год за годом сопровождают спортивное направление, за что Штылин попросил благодарить псковского губернатора.
Поводов для гордости может быть много. Более того, Псков показывает себя как территория, где соревнованиям будут только рады. Наши леса хороши для ориентировщиков, дороги — для раллистов, водные глади — для рыбаков.
— Наши визитные карточки — это, в первую очередь, встреча воздухоплавателей в Великих Луках и Международная парусная регата в Кривске. Это события, привлекающие в том числе туристов. Другая большая наша победа — проведение этапов Спартакиады учащихся Союзного государства России и Республики Беларусь, — отметил председатель спорткомитета.