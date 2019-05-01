Более половины — 55 % — жителей страны должны систематически заниматься физкультурой и спортом. Такую задачу перед функционерами ставит президент Владимир Путин. В Псковской области отвечает за ее выполнение руководитель профильного комитета администрации области Иван Штылин. На пресс-конференции в «Псковской правде» 29 апреля он привел в пример Эстафету, которую издание проводит уже 75 лет. В этом году Эстафета состоится на центральных улицах Пскова 7 мая, первый старт с Октябрьской площади — в 15:00.

Хочу поблагодарить «Псковскую правду» и тех, кто освещает это мероприятие. Очень много дискуссий: а как нам достигнуть 55 % занимающихся? Может, каждый день соревнования устраивать? По два раза в день? Основной компонент — пропаганда, очень важно усилить эту работу. Ежегодно на Эстафете увеличивается количество трудовых коллективов, семей. Информационную работу в этом направлении можно всем ставить в пример. Естественно, только такими примерами можем вовлечь наших жителей в регулярные занятия. Иван Штылин,

руководитель профильного комитета администрации области

Будет ли именно Штылин отчитываться о выполнении целевых показателей — большой вопрос. На прошлой неделе он подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России», по итогам которого партия выдвинет кандидата на осенние выборы на пост главы Пустошкинского района. — У меня достаточно опыта, знаний, чтобы применить их в муниципальном управлении, поработать на земле, — довольно туманно ответил Штылин о своем политическом будущем.

У меня достаточно опыта, знаний, умений, чтобы применить их в муниципальном управлении, поработать на земле.

Норма жизни

Остальное время председатель спорткомитета гонял журналистов по цифрам и деталям основных спортивных строек, физкультурных событий и той деятельности спорткомитета, которая ведет к выполнению поставленной президентом задачи. Псковской области в этом плане предстоит совершить двукратное увеличение. Но мы к такому готовы — мы можем. Десять лет назад число занимающихся спортом в регионе было на уровне 90 тысяч человек. Теперь уже почти 200 тысяч — едва ли не треть. Иван Штылин в пресс-центре «Псковской правды» эксклюзивно продемонстрировал, как именно будут выглядеть типовые открытые площадки муниципальных центров тестирования комплекса ГТО и как будут выглядеть типовые воркаут-площадки. Выглядеть они будут по-типовому. Большие и малые стройки год за годом сопровождают спортивное направление, за что Штылин попросил благодарить псковского губернатора.

Спортивный туризм