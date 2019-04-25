Братья-васильки

Анатолий Викторович Коренблюм известен далеко за пределами Пскова — под его руководством в нашем городе создана первая в России криогенная станция собственного производства, используемая для заполнения баллонов высокого давления. О Татьяне Коренблюм в Пскове также отзываются добрым словом. Посмотрите любой форум псковских рожениц — она акушер высшей категории, лучшая в профессиональном смотре в 2014 году. В семье — двое возмужавших сыновей. Один постарше — Егор (23 года), другой помладше — Александр (17 лет исполнилось 21 апреля). Оба спортсмены, оба — гордость своей семьи, а с недавних пор всего Пскова.

Отец

Анатолий Коренблюм мог стать профессиональным голкипером. О его таланте в команде под руководством легендарного Марка Петухова говорили многие. Серьезная травма разлучила его с большим спортом в самом начале. Но футбольное сообщество помнит Корен- блюма-отца в воротах. И когда у него стали подрастать свои дети, окружающие, конечно, с интересом наблюдали, какое будущее он выберет для парней. Отказаться от спортивного пути было невозможно: Анатолий Викторович был и остается для них не только папой, но и другом, тренером, главным болельщиком — до сих пор старается не пропускать домашние игры своих ребят. И вот ведь как распорядилась судьба. Оба сына пошли по стопам отца — футбольного вратаря. Егор стал в итоге вратарем, но хоккейным, а Саша стал футболистом, полузащитником. Дети в деле своего отца преуспели. Егор уже чемпион Европы по хоккею, правда, в составе российской сборной мотобайкеров, а Александр — участник финала чемпионата мира по футболу в России, где подавал мячи. Титулы так себе, но за ними годы тренировок и реальные спортивные достижения, с коими в Пскове не поспорят. — Мы начали заниматься спортом рано, лет с пяти-шести, — вспоминает Егор. — И это сразу стало для нас привычным порядком. Тренировки почти каждый день, ведь были не только игровые виды, но и, скажем, бокс. Отец всегда старался быть рядом, подсказывал, тренировал индивидуально сам. Мне, конечно же, в детстве хотелось стать, как и он, вратарем. — Хоть я и младше, — добавляет Александр, — тоже хотел, как папа и Егор, играть в футбол, в хоккей. У меня не было другого пути, кроме как пойти по проторенной ими дорожке.

Старший брат

Именно такую историю и запечатлела одна из псковских газет на своих полосах в 2006 году. В мини-интервью о талантливом футбольном вратаре Егоре Коренблюме, тренировавшемся у Андрея Колышева, рассказывает его отец, который как раз находился у бровки во время принципиального матча детского турнира. Однако все-таки футболу Егор предпочел хоккей. Когда в Пскове появился Ледовый дворец, Егор сам изъявил желание перейти на лед. Сам взялся искать команды для тренировок и игр. Неплохо для только достигшего совершеннолетия парня. — Я посмотрел фильм «Могучие утки», и он перевернул кое-что во мне. Я влюбился в хоккей, хотя близко с ним не был знаком, — говорит Егор. — По сути, я самоучка. Ушел из футбола, где, кстати, начинал в полузащите и стал хоккейным вратарем. И не жалею об этом. Сейчас Егор учится в Государственном университете аэрокосмического приборостроения в Санкт-Петербурге. Возвращаться в Псков уже не планирует, но продолжать выступать за псковские команды собирается. — Я выбрал любительский спорт, — отмечает он, — чтобы развиваться в других направлениях. Мне интересно играть, тренироваться. Это не только хобби, которое приносит всю гамму эмоций, но и возможность для подработки — квалифицированных вратарей не хватает даже в любительском хоккее. В прошлом году отыграл около сотни матчей в двух городах.

Младший брат

Саша смотрел и на отца, и на брата — и выбор был предопределен: футбол, хоккей и бокс. Коренблюм-младший успел заявить о себе и как потенциально способный хоккеист. Но у ребят, которых набрали в Ледовый в первые годы, почти не было возможности двигаться в хоккее дальше. Да и неважно это было. К тому времени воспитанник Сергея Маркелова уже зарекомендовал себя как подрастающая звезда псковского футбола. Следом Саша перешел в «Стрелу» Юрия Баскакова, с которой выиграл тот самый «Кожаный мяч», благодаря которому псковичи подавали мячи Франции и Хорватии прошлым июлем в Лужниках. Коренблюм коснулся мяча больше раз за ту игру, чем некоторые звезды футбола за весь турнир, — шесть раз подавал. Круто, конечно. Но самое важное событие случилось после мундиаля. 13 апреля Александр Коренблюм вышел на поле в домашней игре ФК «Псков-747» в стартовом составе. Он профессиональный футболист с контрактом на руках. — Мне кажется, я не слышал трибуны и вообще ничего не слышал, — рассказал он. — Как будто какая-то тишина, только подсказки партнеров долетали. А так — это, конечно, новая глава моей жизни, о которой я только мечтал. Надеюсь, каждая такая глава будет трамплином для следующей. Конечно, Саша мечтает о большом футболе. Задатки есть. Он был лучшим футболистом на «Кожаном мяче» в 2017 году. Стал лучшим нападающим на престижном молодежном турнире в Эстонии в прошлом году. В 2019 году он — игрок основы клуба из родного города, выходил на поле с Иваном Ершовым, который старше его на 23 года. — Это высшая школа для меня — играть в одной команде с такими мастерами. А главное, не пришлось для этого куда-то уезжать или проситься куда-то. Стараюсь расти над собой на каждой тренировке и игре, учиться всему, чему учат, и бороться до последнего. Главное, чтобы травм не было. А дорожка вперед у них уже давным-давно проторена.