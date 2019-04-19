Фигурное управление

Фигурное катание в Псковской области живет по федеральным стандартам: много талантливых лиц, много забавных конфликтов и ошибок, много эмоций и красоты. Этой весной бизнесмен Валерий Косенков пополнил ряды ветеранов федерации. Не смог совместить общественную миссию с основной работой. Груз ответственности взяла на себя одна из родителей — Юлия Зайцева. Коньковое сообщество с интересом согласилось, хотя голосование было альтернативным. В эти выходные Юлия посетила шоу Ильи Авербуха в Пскове в качестве зрителя, а в ближайшую субботу ее федерации на этом же льду предстоит сдать первый экзамен — Кубок «Юные звезды 2019», на котором местные умельцы померятся силами с гостями из других регионов. Это первое соревнование в новой истории организации. Накануне «Псковская правда» встретилась с Юлией Зайцевой и узнала, куда будет катиться псковская фигурка под ее началом.

— Большое фигурное катание мы пока можем только наблюдать в качестве зрителей. Как вам в этой связи шоу Ильи Авербуха в Пскове?

— Очень красиво, большой интерес к шоу, однако жалко, что некоторые звезды забывают иногда, что все это делается ради детей, а не только ради проданных билетов. Могли бы быть более отзывчивыми к просьбам о совместных фотографиях и автографах для псковских детей.

— Есть ли в фигурном катании сегодня какие-то нестандартные проблемы, которые достались вам в наследство?

— Если говорить о каких-то конфликтах, перекосах, то нет. Все в рабочем порядке происходит. Другое дело, что долгое время федерацией занимались люди на расстоянии от эпицентра действий и проблем, поэтому конфликты обострялись, не разрешались вовремя, многие необходимые идеи не продвигались. Считаю, что я ближе ко всему этому, поэтому буду стараться работать на благо всего сообщества.

— Дело непростое, есть план действий?

— Я только начала в это системно вникать, но ключевые направления развития очевидны. Самый главный краеугольный камень нашей работы — количество льда. Во всех регионах Северо-Запада не хватает льда. Но у нас — просто караул. С этим трудно смириться, но это сложно изменить нашими силами. Поэтому будем добиваться создания областной школы по хоккею и фигурному катанию взамен секции, с увеличением часов нагрузки, с переходом от образования к спорту. Посмотрим в сторону великолукского льда, посмотрим на ресурс академии физкультуры. Ведь если мы говорим о Пскове, то здесь сформировался достаточно крепкий тренерский коллектив, а в Луках такого нет, но я пока очень примерно об этом могу судить.

— Достаточно ли спроса на фигурное катание в Пскове?

— Нет, и в этом тоже полно внутреннего резерва. Мы должны серьезно увеличить количество детских групп, чтобы у нас не было после отсеивания маленьких спортсменов в процессе подготовки недоборов в старших группах. Нужно проводить для малышей свои соревнования, чтобы увеличивать мотивацию. Нужно приглашать зрителей на трибуны, у нас девчонки крутят трехи, очень серьезный уровень. Несколько в будущем сезоне будут выходить — впервые в истории Псковской области — на выполнение норматива кандидатов в мастера спорта, о чем еще несколько лет назад и мечтать никто не мог. Разумеется, и тренеров нужно не только переманивать к нам, но и работать над их ростом здесь — отправлять на обучение, устраивать мастер-классы. Много идей, планов, надеюсь, будут и соратники. Сейчас состоится первое соревнование, пригласили очень хороших судей, приедут фигуристы других регионов, будем смотреть по итогам. На будущий год хотим сделать не однодневное соревнование, а на два-три дня.

— У вас замечательно катается дочь Валерия. Как ее успехи?

— Выполнила первый спортивный разряд, участвует в зональных первенствах страны, представляет Псковскую область. С регионами-лидерами конкурировать сложно, но она и другие псковские девчонки часто на морально-волевых попадают и в десятку, и на пьедестал на серьезных турнирах. Но им всем нужно кратно больше практики на льду.