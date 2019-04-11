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Спорт

Лихорадка на Западе

Футбол во втором профессиональном дивизионе возвращается, а вместе с ним — радость и боль

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Арслан Байрамов
11 апреля 2019 года, 11:41
Фото: из сообщества «ФК Псков-747» «ВКонтакте»
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Сезон за сезоном весеннее возвращение футбола в низших лигах выглядит чем-то образным: грязные полупустые стадионы, известия о зимних кончинах очередной команды с вековой историей, неопределенность: зачем и кому вообще такой футбол нужен. Но это только с первого взгляда.

На самом деле в рамках второго дивизиона начинает еле незаметно прорисовываться картинка будущего — самодостаточного футбольного соревнования соседних регионов.

Лидеры и мешки

О превратностях футбольного менеджмента можно спорить бесконечно. Но опыт последних лет в российском футболе упрямо подсказывает, что клубы-академики (те, которые исходят из возможностей выращенных в собственных академиях футболистов) имеют более стабильные результаты, нежели команды-мешки (те, которые не содержат школ, но стараются сформировать состав благодаря покупкам талантливых футболистов). Еще одна важная закономерность: пока клубы-региональщики проходят серьезную работу по реструктуризации экономических основ существования (отказ от бюджетной поддержки, поиск спонсоров, выход в народ), только понятная вертикальная позиция в регионах гарантирует одной, а то и двум командам (как в Псковской и Владимирской областях) сохранение прописки в профессионалах. Если внутри региона позиции власти, футбольного сообщества, бизнеса расходятся или вообще не имеют общего знаменателя, то никто командам не поможет.

Разберем на примерах. Вчерашние выпускники группы «Запад» в Футбольной национальной лиге — команда «Чертаново» покоряет сердца болельщиков по всей стране. После выхода из второго дивизиона команда сразу закрепилась в фаворитах. «Чертаново» — команда-академия. Там же в ФНЛ на первых ролях академии «Зенита», «Краснодара», «Спартака». Другая группа лидеров — суть халифы на час: сегодня деньги и задачи есть, завтра уже нет.

Команды регионов из второго дивизиона, в числе которых «Псков-747» и «Луки-Энергия», живут немного по иным законам. Тяжела была доля главной команды Псковской области прошлым летом. Но позиция власти пусть и не гарантировала окончательный хеппи-энд, но гарантировала, что за клуб будут биться. За тверскую «Волгу» прошлой зимой и за смоленский «Днепр» никто биться не обещал. Команды со статусом профи распрощались. Дело не в традициях, не в бюджетных деньгах и не в том, любит ли губернатор футбол, хоккей или теннис. Дело в том, готовы ли все заинтересованные в наличии профессионального статуса клуба действовать сообща.

Профи и любители

Порою комментаторы спортивных событий (которых тоже можно поделить на профессионалов и любителей) не вдаются в вопрос, что такое профессиональный футбольный клуб и зачем он нужен. В самом деле — живут же люди без профессионального футбола.

Прошлым летом «Псков-747» вместе со всеми причастными отвечал на этот вопрос. Игроки и тренеры — бились до последнего на поле. Представители футбольной федерации региона — поднимали вопрос о существовании на заседаниях Российского футбольного союза. Губернатор помогал со спонсорами. Болельщики устраивали яркие акции в поддержку. «Псков» сохранили всем миром. Так зачем же региону профессиональный футбол?

Профессиональный клуб дает возможность многотысячной армии школьников, занимающихся футболом в муниципальных секциях, в спартакиадах и на других площадках, рассчитывать, что в случае прогресса у них будет достойная работа у себя дома. Это кузница тренеров, работников спортивной медицины и даже менеджеров. Профессиональный клуб содержит дорогостоящие спортивные объекты, которые нужны региону не только для футбольных праздников. Профессиональный клуб — часть бренд-бука самого региона.

Беда в том, что руководят профессиональными командами очень часто любители. Причем любители не футбола, а личного обогащения или высокого статуса. Оттого и случаются грустные истории в регионах. Уж пример-то небогатой Псковской области, имеющей аж две команды, красноречив: при грамотном взаимодействии возможно все.

Турция и Подмосковье

«Псков-747» наконец-то слетал на сборы в Турцию. О зарубежных сборах в нашей провинции и позабыли. Иной болельщик скажет — за что им? А если вдуматься, всмотревшись в заявку команды на этот сезон, в Турцию полетели псковские ребята, лучшие местные футболисты, на бюджетный двухнедельный сбор (некоторые соседи по турнирной таблице провели таковых три). Среди поработавших в Турции есть и старшеклассники. И почти нет легионеров.

Легионеры — это отдельная песнь. Даже команды-академики покупают игроков из других команд. Вопрос в том, зачем они нужны и какого они качества. «Псков» в последнее время просто-таки эстет трансферного рынка: берем добро за копейки. Команду пополняют то интересные ветераны футбола, то лидеры распавшихся команд, то псковские футболисты, разбросанные по стране.

И за псковскими ребятами присматривают. Летом ряд игроков находились на галочке московского «Торпедо», зимой имелся интерес со стороны «Локомотива». «747» в первой же официальной игре 2019 года отблагодарил всех за эту турецкую паузу, разорвав на выезде подмосковную «Коломну» — 6:1. Дважды голом отличился Дмитрий Мотлахов, которого перед прошлым сезоном, на удивление многим, буквально вытянули из Петербурга, где у того не слишком просто все складывалось в школе «Зенита». Этот самый быстрый гол Пскова в истории произошел на 22-й секунде.

Приходите на трибуны 13 апреля, «Псков-747» проведет дома первый весенний матч. Соперник — старейшая команда страны «Знамя Труда». 

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